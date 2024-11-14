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Наступного тижня буде представлено 10 пунктів внутрішнього Плану перемоги, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня буде представлено10 пунктів, що входять у внутрішній План перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Сьогодні опрацювали пункт внутрішнього Плану щодо безпеки – безпеки в усій нашій країні, у кожній області, у кожній громаді. Це основа. Безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині. Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками. Покроково. Те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги. Заради того, щоб ми мали право на це слово – "перемога". Ми всі – кожен українець, кожна українка. Мільйони людей, які мріють про завершення цієї війни справедливо для України й працюють заради цього, воюють заради цього", - сказав Зеленський.

Читайте: Шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


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Топ коментарі
+47
А післязавтра буде міжгалактичний план?
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14.11.2024 20:40
+28
Ригати хочеться від тих планів
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14.11.2024 20:43
+24
А не можна приспати ось це потужне непорозуміння...?
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14.11.2024 20:44
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А буквально за день до початку повномасштабного вторгнення Данило Гетманцев відстоював економічні звʼязки з росією:

"В вопросе товарооборота с Россией проблема состоит в том, что мы между патриотизмом и математикой должны выбирать математику. Особенно в такие сложные времена… мы не должны принимать такие решения, которые будут вредить в первую очередь к нам".
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14.11.2024 23:13 Відповісти
Колись х#єм на піаніно грав, а тепер ним плани пише!
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14.11.2024 23:14 Відповісти
Служба безпеки України провела безпрецедентну операцію та розкрила ворожий центр із підготовки так званих "кротів" - прихованих агентів московського впливу. Їх посилають в Україну для вибухової діяльності, зокрема - у найвищі ешелони влади. Керують офісом колишні головні "регіонали" - Володимир Сівкович та Андрій Клюєв.

У ході розслідування виявилося, що багато років помічником Сівковича, який нині обвинувачений у державній зраді, був Данило Гетманцев, нинішній народний депутат і керівник податкового комітету ВР, який фактично формує економічну політику держави. І Гетманцев був помічений у дуже неоднозначних ініціативах, які експерти навіть назвали "податковими диверсіями". А також - у поширенні кремлівських наративів. При чому, кар'єра Гетманцева "злетіла" настільки ж стрімко, як і його керівника.
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14.11.2024 23:17 Відповісти
Та ти шо! А поруч новина про митника який ******* 700к баксів і відновився у посаді. Це мабуть план ПЕРМОГИ? Чи як це розуміти?
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14.11.2024 23:43 Відповісти
Поднадоел планопис.
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15.11.2024 00:07 Відповісти
навіть боюсь запитати: а чиєї власне перемоги???
шо воно взагалі ліпить плани зі свого піонерського дитинства???
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15.11.2024 00:23 Відповісти
Какой такой ,,план,, он курит ... Вова ты завязывай с этим .
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15.11.2024 00:45 Відповісти
Вольодя, даєш зовнішній і внутрішній план потужності, інші плани вже всі реалізовані і го на фронт, а то вже 7 місяць не був на передку надпотужний наш гівно командувач.
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15.11.2024 01:28 Відповісти
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15.11.2024 01:34 Відповісти
А что Зеленский скажет про планы Баканова который был со всей 5 колонной (регианалы, опзж они же видновлення Украины) на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
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15.11.2024 03:46 Відповісти
Зовнішний не вставляє?
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15.11.2024 05:45 Відповісти
Нифига дупля не отбиваю... Типо, 10 пунктов внутреннего мира отличаются от 10 пунктов внешнего?
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15.11.2024 05:56 Відповісти
ЗЫ... Вот откуда ноги растут... Теперь знамо перец, почему мы еще не в НАТО с Евросоюзом.
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15.11.2024 05:58 Відповісти
Детіл! Коли тебе вже анімить?
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15.11.2024 08:12 Відповісти
Не змогли створити мильон дронів, створимо мильон планів ))))
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15.11.2024 09:36 Відповісти
А де боротьба з корупцією? А де відновлення в суспільстві відчуття справедливості? А де норми щодо дотримання законності(бусифікація-викрадення людей)? Що там з Єдиним телемарафоном? Що там з пенсіями прокуровів, які на рівні із зарплатою воїна на нулі?
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15.11.2024 10:56 Відповісти
Болезненная склонность писать слово "план" с большой буквы говорит о многом....
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15.11.2024 11:53 Відповісти
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