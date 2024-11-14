Наступного тижня буде представлено 10 пунктів внутрішнього Плану перемоги, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня буде представлено10 пунктів, що входять у внутрішній План перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Сьогодні опрацювали пункт внутрішнього Плану щодо безпеки – безпеки в усій нашій країні, у кожній області, у кожній громаді. Це основа. Безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині. Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками. Покроково. Те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги. Заради того, щоб ми мали право на це слово – "перемога". Ми всі – кожен українець, кожна українка. Мільйони людей, які мріють про завершення цієї війни справедливо для України й працюють заради цього, воюють заради цього", - сказав Зеленський.

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