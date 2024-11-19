УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11228 відвідувачів онлайн
Новини
27 988 286

Зеленський представив у Раді "План стійкості" та заявив, що виборів до кінця війни не буде. ВIДЕО

Сьогодні, 19 листопада 2024 року, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді "План стійкості".

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "План стійкості" складається з 10 пунктів:

  • Єдність
  • Фронт
  • Зброя
  • Гроші
  • Енергетика
  • Безпека
  • Громади
  • Людський капітал
  • Культурний суверенітет
  • Політика Героїв

"Це доктрина, яка має провести Україну від війни до миру", - цитує він Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський представить "план стійкості" у Раді завтра, - ЗМІ

Також, за словами Гончаренка, глава держави заявив, що в Україні не будуть знижувати мобілізаційний вік, але запропонують контракти з мотиваційним пакетом тим, хто не досяг мобілізаційного віку.

"Закон не дозволяє проводити вибори у воєнний час. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори", - зазначив під час виступу Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) план (170) Гончаренко Олексій (488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+107
Зелю, геть! Уряд національного порятунку!
показати весь коментар
19.11.2024 12:05
+85
2020:
«якщо не зможу закінчити війну я піду» (c)

2024:
«я не піду, поки не закінчиться війна» (c)

P.S.
ніколи не довіряйте людям, які не хочуть здавати аналізи.
показати весь коментар
19.11.2024 12:12
+62
Ціпляється за крісло до останнього гнида.
Робить з України другу Грузію
І все завдяки тому , що охлос наголосував по приколу у 2019
показати весь коментар
19.11.2024 12:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Схоже на великий пердь в калюжу.
показати весь коментар
19.11.2024 18:45 Відповісти
Так званий президннт брехав, бреше та буде брехати!
Перш за все, так званий президент, треба посадити дєрьмака, хламідію, подляка, татарова, смірнова, шурму, баканова, резнікова, гетьманцева та іншу мерзоту, які розкрадали, сдавали та знищували нашу Україну, розкрадали армію, щоб хоч трошки допомогло виправдити себе перед народним судом....
Я не порохобот і ніколи ним не буду, але *******, дєрмак, вся їх жОПа, верховна зрада та кабмін - це кончені під@р@си, що бачить і знає вся країна і весь світ...
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть нашим клятим ворогам!
показати весь коментар
19.11.2024 14:06 Відповісти
А ви в свій перелік не включили зеленського свідомо? Чи ви вірите, що "цар хороший", а винувати тільки "бояри"?
показати весь коментар
19.11.2024 14:38 Відповісти
Два в одном: противно и грустно....
показати весь коментар
19.11.2024 14:09 Відповісти
Точно Хєрпіду I.
показати весь коментар
19.11.2024 14:10 Відповісти
- ***,планы "жрите шашлык войны не будет" и "разминируем Чонгар и пустим там шатлики-хератлики" провалились
- Вот вам новый план:
"убираем со сцены рояль на котором я гениально играл и ставим там барабанную установку,также каждый из вас будет подставлять голову под мою палочку,я отбарабаню всех,это будет потужно,весело и переможно".
Бурные аплодисменты и овации.
показати весь коментар
19.11.2024 14:12 Відповісти
Присосался
показати весь коментар
19.11.2024 14:12 Відповісти
В адміністрації Трампа вже виникають питання в дусі-" хто це такий, чому його досі звуть президентом". Так шо скоро можна чекати єднання з росією проти Америки. За прикладом Лукашенка.
показати весь коментар
19.11.2024 14:13 Відповісти
В Україні цього гадьониша "президентом" вже давно не називають
показати весь коментар
19.11.2024 14:27 Відповісти
Но слухаються ж, значить холопи визнають його своїм паном.
показати весь коментар
19.11.2024 14:51 Відповісти
Як завжди пусті розмови ні про що ,де конкретні плани що ,коли і як ти хочеш зробити ?
показати весь коментар
19.11.2024 14:21 Відповісти
А на шашлики вже і пункт не виділили , як же так , раніше наш план тільки з них і складався..
показати весь коментар
19.11.2024 14:39 Відповісти
Свіжий кокс зайшов до «янелоха»
Понесло його давно в «краї дальокі»
І якщо не зупинить цього козла
Буде знищена країна наша вся…

боневтік біжи поки є шанс
показати весь коментар
19.11.2024 14:42 Відповісти
та він вже на низькому старті. казна майже спустошена, економіка на ладан дихає, фронт все ближче до Дніпра.
показати весь коментар
20.11.2024 09:05 Відповісти
Гундоса наволоч збирається царювати вічно - ось чому ця ******* ніколи війну не припинить! Срати йому на Україну, йому корито та своя шкура важливі! А ви хоть усі під ракетами виздихайте.
показати весь коментар
19.11.2024 14:46 Відповісти
Потужний план провалу від Зєлі:
Єдність - переслідування опозиції,
Фронт - не в найкращому стані,
Зброя - заказана в асфальт,
Гроші - вкрадені Зєшоблою,
Енергетика - очолена спільником агента Деркача і розгромлена,
Безпека - бомбосховища під час ракетних атак на замку,
Громади - самі за себе,
Людський капітал - виїжджає за кордон, гине на війні,
Культурний суверенітет - див. стамбульські угоди.
Політика Героїв - переслідувати ветеранів «Катлєтами», дозволити рекетирам і шахраям вибивати виплати за загинувших військових.
Кацапська агентура у владі, кроти, зрадники - нє, не чули.
показати весь коментар
19.11.2024 14:49 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2024 14:51 Відповісти
Воно все більше стає схоже на московитського фашика-дурачка Галустяна. Того, що знімає на московії нацистські відосіки про Равшана і Джамшута. Може в них один батько?
показати весь коментар
19.11.2024 14:59 Відповісти
Вова, ти і єсть війна. Здохни!
показати весь коментар
19.11.2024 14:56 Відповісти
привіт гумовому Ростову!
показати весь коментар
19.11.2024 14:56 Відповісти
Генератор случайных планов
показати весь коментар
19.11.2024 15:08 Відповісти
Людський капітал. Національний стандарт безбарʼєрності. Потрібен інститут множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби. Також буде створено Міністерство обʼєднання України. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/plan-stiykosti-zelenskiy-predstaviv-u-radi-19-listopada-vin-skladayetsya-z-10-punktiv-50467571.html
"Людський капітал." Це про кого?
"Національний стандарт безбарʼєрності". Це що?
"Потрібен інститут множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби". Це - коли маєш паспорт одної маленької, войовничої країни, і одночасно депутат ВР країни у якій ніби нічого і немає, але гроші валяються скрізь.
"Також буде створено Міністерство обʼєднання України". Потрібно ж кудись прилаштовувати прихильників множинного громадянства з новенькими українськими паспортами
показати весь коментар
19.11.2024 15:10 Відповісти
геть зелену мразоту
показати весь коментар
19.11.2024 15:16 Відповісти
Яке воно стійке, незламне, недолуге, ніяк до нього не доходе, що його час шкідника пройшов, пора перти кудись в нору
показати весь коментар
19.11.2024 15:38 Відповісти
Це він натякає, що війна не закінчиться??
показати весь коментар
19.11.2024 15:46 Відповісти
Короче диктатура і трьоп, у нас немає воєнного часу, у нас військове положення, вибори можна проводити.
показати весь коментар
19.11.2024 15:52 Відповісти
Кого волнуют эти мелкие терминологические различия?
показати весь коментар
20.11.2024 00:21 Відповісти
Показово, що про боротьбу з корупцією вже ані слова. І правильно! Тоді кожен відразу зрозумів би, що це чергова лапша.

Але і без цього вісі розуміють, що це лапша. Але в цьому плані мусять бути ще мінімум 2 пункти.

11 Велике будівництво.

12 Шашлики
показати весь коментар
19.11.2024 16:19 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
19.11.2024 16:58 Відповісти
бурные аплодисменты переходящие в овацию и экстаз
показати весь коментар
19.11.2024 17:04 Відповісти
Оргазмік "принцепової" журнашлюшки мосейчучки ))))
показати весь коментар
19.11.2024 17:44 Відповісти
У Миколаєві наркоші з стажем планом називають каркоту з коноплі. Це ліки, як заявив своїм законом гнида.
показати весь коментар
19.11.2024 17:18 Відповісти
"Це" ≫≫≫ просто говорча голова. Зіц председатель, шістка укро.олігархату.
показати весь коментар
19.11.2024 17:21 Відповісти
В світі з'явився новий бульбофюрер який окупував / узурпував владу
показати весь коментар
19.11.2024 17:29 Відповісти
Ночь, улица, фонарь, аптека..
показати весь коментар
19.11.2024 17:38 Відповісти
А може народ України буде заявляти ?!
Вододик піди поки не пізно.
показати весь коментар
19.11.2024 17:43 Відповісти
А потрібен був у лише один план -
План Адекватності
у 2019му році
показати весь коментар
19.11.2024 18:02 Відповісти
Пустодзвін...
показати весь коментар
19.11.2024 18:13 Відповісти
Трубадурив"План ПЕРЕМОГИ"що заколисав ним півсвіту (аж поки НЕ здав Донбас! )
На ЗЕ-часі вже "План стійкост!" Тобто: у разі здачі всієї України --легко виправдатись...мовляв: та у них. українців--кишка тонка...їм забракло стійкості,,,Таких хитро-задих сруликів--іще пошукати... Про яку стійкість можна говорити..коли ЗЕ-охвістя найперше..що підло--підступно вчинило--це знищило патріотичний дух
укр. народу! Від Добро-батів. до збірної України з футболу.../Мавпуючи рашо--орду--почали . також . силову. з мордобоями. методу призову до війська... А Збірну України з футболу --Довіряють .НЕЗМІННО . готувати лише кацапидлі реброву--дружбану україно-жера угорця орбана... Відтоді (на безмежну радість кремлівському клопу)--одна Ганьба на футбольному полі : навіть цигани із руминії вдували нам голи аж із ценра поля!!! /
І вся ця підлота з НЕ чуваною КОРУПЦІЄЮ. розкрадання мільярдів гумдопомоги. Світу. на тлі неймовірних зусиль. самопожертви українського народу !!! Відповідать таки доведеться... і ажніяке кивання не НЕ стійкість нашого народу НЕ пройде !!!
показати весь коментар
19.11.2024 18:23 Відповісти
Який би план не складав додік там один із головних пунктів - гроші щоб було що красти
показати весь коментар
19.11.2024 18:44 Відповісти
На мій погляд, найбільша помилка критиків Зе це їхнє ставлення до нього як до самостійного гравця, але це не так, він лише маріонетка, лялька, "голова, що говорить" і не більше того. Він перешкода, що вимагає свого усунення будь-яким доступним способом ...
показати весь коментар
19.11.2024 19:01 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2024 19:02 Відповісти
Але продають охлосу саме цю зелену ляльку, а не єрмака, татарова, падаляка, арахамію, степанчукіна чи геть-манци-ва.
показати весь коментар
19.11.2024 20:01 Відповісти
Охлос, на жаль не має здорового глузду і змішує "роль" і "актора" в одне ціле. Для них "термінатор" і Шварценеггер одна і та ж особа. Таке життя ...
показати весь коментар
19.11.2024 22:16 Відповісти
Рашисты, "зеленский", ТЦК, мусора главные враги Украины
показати весь коментар
19.11.2024 19:30 Відповісти
Йди, гнида, з крісла! ЗЕЛЮ ГЕТЬ!!!!!!!!!
показати весь коментар
19.11.2024 19:31 Відповісти
ЯЗЫКатій скотині вже перестав подобатись Гумористичний Гетьман. Бо після приїзду Ковбоя із-за Ла-Маншу він її денацифікував та демілітаризував, обрізавши роги-антени, спрямовані на московське гидке болото.

Тепер ЯЗЫКата скотина змушена відкривати на ботоФЕРМІ інтернет-ВІКНА із представниками її кровної породи скабєєво-соловьйово-сімонянського виду та запускає сморід від її паРАШних випорожнень в український інформаційний простір.

ЯЗЫКата скотина для маскування своєї паскудної діяльності оволоділа людською мовою та може збити нас з пантелику своїми глибокими пізнаннями в галузі конституційного та виборчого права та хоче зараз обрати собі нового Чабана, але не з людей, а із свого ЯЗЫКАТО-рогатого племінного стада, завезеного колись в Україну з Оркостану.
показати весь коментар
19.11.2024 21:03 Відповісти
Вибачте за питання.. але це вже новий диктатор і диктатура чи ще демократія?
показати весь коментар
19.11.2024 21:14 Відповісти
А что, была разница?
показати весь коментар
20.11.2024 00:24 Відповісти
Та казали вроді Хуже не Будет. Барыга наживается на вайне
показати весь коментар
20.11.2024 00:47 Відповісти
Влада не готовилася до війни, як наслідок на слабу країну напав агресор, війна продовжується майже 3 роки , корупція процвітає, марнотрацтво по принціму якщо не мені то ліпше ні кому , аби не ЗСУ і народу бо недай Бого перемоожуть у війні , а там і суд і покарання, тоді звісно щоб владу не засудили по весні треба відмінити вибори і продовжувати війну поки не вбють всіх не згодних чужими руками (повістка, фронт, мясний штурм) і немає проблем, звісно, все дуже просто, така влада проводити вибори не хоче .
показати весь коментар
19.11.2024 21:21 Відповісти
Новий план Зеленського. Чому це нагадує передвиборчу програму? || Без цензури || Цензор.НЕТ

https://www.youtube.com/watch?v=dxYLQKnjAq4
показати весь коментар
19.11.2024 21:53 Відповісти
План перемоги для заходу не пройшов, чергові лозунги для цирку. Нікого крім самого себе не вразив. Нема системи ніде: ні в армії, ні в управлінні державою, ні в інформаційному полі. Ні, система є в розкраданні коштів(пам'ятаєте - крадемо своє), покриванні мерзоти на всіх рівнях, і прикриватися своїми правоохоронцями, купленими за високі зарплати з кишень простих українців.
показати весь коментар
19.11.2024 22:50 Відповісти
Будь який план містить відповідального,строк та джерело фінансування.Або це балаканина.
показати весь коментар
19.11.2024 22:50 Відповісти
А де три конверти?
показати весь коментар
19.11.2024 23:05 Відповісти
На нари ішака!
показати весь коментар
19.11.2024 23:09 Відповісти
"зелений прорашистський слизняк каже- ""Закон не дозволяє проводити вибори у воєнний час. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори", Справедливі вибори були за Пороха,якими скористався "прорашистський ставленик "зелепутін"
показати весь коментар
19.11.2024 23:19 Відповісти
Або це диктатура і стаття ,або шизофренія з приступами білої гаряки з примусовим лікуванням...
показати весь коментар
20.11.2024 00:39 Відповісти
це зрада, замаскована за дебілізм або шизофренію
показати весь коментар
20.11.2024 08:57 Відповісти
Яка це зрада? До чого тут зрада? Та особи які любять слово "зрада" -ще більше хворі ніж він...той хоч з хитрістю і вигодою,а ці то просто вже не виліковні...
показати весь коментар
20.11.2024 20:51 Відповісти
Дивишся на ці жонглювання словами по типу лозунгів папередніх гарантів Конституції "Мы не рабы, рабы - не мы", "Від покращення до добробуту", "Армія, Мова, Віра, Безвіз" і думаєш де там між літер затесались 10 000 мільйонів біженців з Донбасу, де евакуація сотен тисяч громадян з прифронтових зон херсонщини і сумщини, де будівництво сотен містечок для їх проживання, де будівництво великих бомбосховищ в мегаполісах..?
показати весь коментар
20.11.2024 00:40 Відповісти
"...самим думати і бути самодостатніми." - це вибирати з усіх поганих варіантів найменше зло. але українці хочуть більшого!
показати весь коментар
20.11.2024 08:56 Відповісти
Давай копоти Зеля, нагибай до характерного хруста, лично я стоя аплодирую! Это вам не Янык соплежуй.
показати весь коментар
20.11.2024 04:42 Відповісти
Хочет быть вечным президентом как его отец и батя.
показати весь коментар
20.11.2024 08:05 Відповісти
Дайте йому вже реального плану. Хай накуриться та заткнеться. Планокур довбаний.
показати весь коментар
20.11.2024 08:06 Відповісти
ЗНАЧИТ НЕТ И ДЕМОКРАТИИ !!! БЫСТРО ПЕРЕОБУЛСЯ !)
показати весь коментар
20.11.2024 08:20 Відповісти
чудова забавка - плани малювати! з серії "что нам стоит дом построить? нарисуем - будем жить!"
показати весь коментар
20.11.2024 08:53 Відповісти
ЗЕЛЯ КОЛПАШНИ ПО ПУТИНУ !!! ЗА НАШИХ ДІТЕЙ !!!
показати весь коментар
20.11.2024 09:00 Відповісти
ВІД ВСІХ УКРАЇНЦІВ !!!
показати весь коментар
20.11.2024 09:01 Відповісти
хотів щось написати про "план" але тут вже хватає дописів. Вова. Це не план. У плана є цілі, конкретні виконавці, терміни, хто контролює, і хто відповідає за кожний пункт. А так.... це брєд сивої кобили, а не план.
показати весь коментар
20.11.2024 14:11 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 