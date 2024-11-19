Зеленський представив у Раді "План стійкості" та заявив, що виборів до кінця війни не буде. ВIДЕО
Сьогодні, 19 листопада 2024 року, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді "План стійкості".
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, "План стійкості" складається з 10 пунктів:
- Єдність
- Фронт
- Зброя
- Гроші
- Енергетика
- Безпека
- Громади
- Людський капітал
- Культурний суверенітет
- Політика Героїв
"Це доктрина, яка має провести Україну від війни до миру", - цитує він Зеленського.
Також, за словами Гончаренка, глава держави заявив, що в Україні не будуть знижувати мобілізаційний вік, але запропонують контракти з мотиваційним пакетом тим, хто не досяг мобілізаційного віку.
"Закон не дозволяє проводити вибори у воєнний час. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори", - зазначив під час виступу Зеленський.
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Перш за все, так званий президент, треба посадити дєрьмака, хламідію, подляка, татарова, смірнова, шурму, баканова, резнікова, гетьманцева та іншу мерзоту, які розкрадали, сдавали та знищували нашу Україну, розкрадали армію, щоб хоч трошки допомогло виправдити себе перед народним судом....
Я не порохобот і ніколи ним не буду, але *******, дєрмак, вся їх жОПа, верховна зрада та кабмін - це кончені під@р@си, що бачить і знає вся країна і весь світ...
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть нашим клятим ворогам!
- Вот вам новый план:
"убираем со сцены рояль на котором я гениально играл и ставим там барабанную установку,также каждый из вас будет подставлять голову под мою палочку,я отбарабаню всех,это будет потужно,весело и переможно".
Бурные аплодисменты и овации.
Понесло його давно в «краї дальокі»
І якщо не зупинить цього козла
Буде знищена країна наша вся…
боневтік біжи поки є шанс
Єдність - переслідування опозиції,
Фронт - не в найкращому стані,
Зброя - заказана в асфальт,
Гроші - вкрадені Зєшоблою,
Енергетика - очолена спільником агента Деркача і розгромлена,
Безпека - бомбосховища під час ракетних атак на замку,
Громади - самі за себе,
Людський капітал - виїжджає за кордон, гине на війні,
Культурний суверенітет - див. стамбульські угоди.
Політика Героїв - переслідувати ветеранів «Катлєтами», дозволити рекетирам і шахраям вибивати виплати за загинувших військових.
Кацапська агентура у владі, кроти, зрадники - нє, не чули.
"Людський капітал." Це про кого?
"Національний стандарт безбарʼєрності". Це що?
"Потрібен інститут множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби". Це - коли маєш паспорт одної маленької, войовничої країни, і одночасно депутат ВР країни у якій ніби нічого і немає, але гроші валяються скрізь.
"Також буде створено Міністерство обʼєднання України". Потрібно ж кудись прилаштовувати прихильників множинного громадянства з новенькими українськими паспортами
Але і без цього вісі розуміють, що це лапша. Але в цьому плані мусять бути ще мінімум 2 пункти.
11 Велике будівництво.
12 Шашлики
Вододик піди поки не пізно.
План Адекватності
у 2019му році
На ЗЕ-часі вже "План стійкост!" Тобто: у разі здачі всієї України --легко виправдатись...мовляв: та у них. українців--кишка тонка...їм забракло стійкості,,,Таких хитро-задих сруликів--іще пошукати... Про яку стійкість можна говорити..коли ЗЕ-охвістя найперше..що підло--підступно вчинило--це знищило патріотичний дух
укр. народу! Від Добро-батів. до збірної України з футболу.../Мавпуючи рашо--орду--почали . також . силову. з мордобоями. методу призову до війська... А Збірну України з футболу --Довіряють .НЕЗМІННО . готувати лише кацапидлі реброву--дружбану україно-жера угорця орбана... Відтоді (на безмежну радість кремлівському клопу)--одна Ганьба на футбольному полі : навіть цигани із руминії вдували нам голи аж із ценра поля!!! /
І вся ця підлота з НЕ чуваною КОРУПЦІЄЮ. розкрадання мільярдів гумдопомоги. Світу. на тлі неймовірних зусиль. самопожертви українського народу !!! Відповідать таки доведеться... і ажніяке кивання не НЕ стійкість нашого народу НЕ пройде !!!
Тепер ЯЗЫКата скотина змушена відкривати на ботоФЕРМІ інтернет-ВІКНА із представниками її кровної породи скабєєво-соловьйово-сімонянського виду та запускає сморід від її паРАШних випорожнень в український інформаційний простір.
ЯЗЫКата скотина для маскування своєї паскудної діяльності оволоділа людською мовою та може збити нас з пантелику своїми глибокими пізнаннями в галузі конституційного та виборчого права та хоче зараз обрати собі нового Чабана, але не з людей, а із свого ЯЗЫКАТО-рогатого племінного стада, завезеного колись в Україну з Оркостану.
https://www.youtube.com/watch?v=dxYLQKnjAq4