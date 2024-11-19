Зеленський представив у Раді "План стійкості" та заявив, що виборів до кінця війни не буде. ВIДЕО

Сьогодні, 19 листопада 2024 року, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді "План стійкості".

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "План стійкості" складається з 10 пунктів:

Єдність

Фронт

Зброя

Гроші

Енергетика

Безпека

Громади

Людський капітал

Культурний суверенітет

Політика Героїв

"Це доктрина, яка має провести Україну від війни до миру", - цитує він Зеленського.

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Також, за словами Гончаренка, глава держави заявив, що в Україні не будуть знижувати мобілізаційний вік, але запропонують контракти з мотиваційним пакетом тим, хто не досяг мобілізаційного віку.

"Закон не дозволяє проводити вибори у воєнний час. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори", - зазначив під час виступу Зеленський.