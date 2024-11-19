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Новини
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Зеленський анонсував створення Міністерства об’єднання України

Володимир Зеленський

В Україні планують створити Міністерство об’єднання України. Кандидатуру очільника відомства мають представити до кінця року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Верховній Раді під час презентації Плану стійкості України. Головні тези з виступу оприлюднив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Сам план, що презентував президент містить 10 головних пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет та Політика героїв.

Також буде створено Міністерство обʼєднання України і до кінця року представлять кандидатуру міністра.

Крім того, буде запроваджена посада Військового омбудсмена та Технологічна ставка.

Загалом весь план з додатками буде представлений лише у грудні.

Наприкінці жовтня під час засідання Ставки Зеленський доручив підготувати внутрішній план посилення України. Він стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.

Бізнесу також запропонували долучитися до розробки внутрішнього плану посилення України. Його координацію веде міністерка економіки Юлія Свириденко.

Автор: 

ВР (2865) Зеленський Володимир (2507) план (42)


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Топ коментарі
+8
Трясця, що вже не вистачає посад 945 кварталу ? Ринок такий великий. Він всіх проковтне. І Кошового теж. І героя захисника Києва від чеченців Татарова. Дайте лише добро чи відмашку прапорцем. Чи руки відсохли у цих зєлєнських ? Краще б язик !!!
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19.11.2024 12:05
+7
Блін. Краще б він обдовбався наркотою та тихенько собі спав десь у закутку.
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19.11.2024 12:20
+5
Довбень , що воно хоче об'єднати , Україна і так єдина .
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19.11.2024 13:14
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Трясця, що вже не вистачає посад 945 кварталу ? Ринок такий великий. Він всіх проковтне. І Кошового теж. І героя захисника Києва від чеченців Татарова. Дайте лише добро чи відмашку прапорцем. Чи руки відсохли у цих зєлєнських ? Краще б язик !!!
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19.11.2024 12:05 Відповісти
Блін. Краще б він обдовбався наркотою та тихенько собі спав десь у закутку.
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19.11.2024 12:20 Відповісти
Довбень , що воно хоче об'єднати , Україна і так єдина .
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19.11.2024 13:14 Відповісти
Мало того що тут присутня наркота тут і психіатрія долає нові вершини .
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19.11.2024 13:14 Відповісти
На посаду Голови знову дЄрмака чи вже й беню коломойського треба до державних справ долучати ? Це такий гумор продовжується від зєлєнскаво - міністерство єдності Ахметова з бабцею Горпиною ? Єдність Золота з Потом народу - це ХВЄНОМЕНАЛЬНО !
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19.11.2024 13:14 Відповісти
Невже ще є непрацевлаштовані клоуни ?
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19.11.2024 13:18 Відповісти
Діти та онуки чинуш нарешті будуть забезпечені працеваштуванням з величезними зарпплатами і саме головне що нічого не потрібно буде робити тому що ніхто не розуміє що нас очікує у майбутнєму.
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19.11.2024 13:28 Відповісти
Це ще купа чінуш, в додаток до існуючих - сінєкура для дітей та родичів зє-слуг…
такий собі ООН, всередині України, з достатнім бюджетом, для розпилу…
А військовим ще уріжуть бюджет…
патужжжно!!!
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19.11.2024 13:28 Відповісти
Слуга кремля, скажи, коли вже дійде черга до "міністерства щастя" та "міністерства правди"?
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19.11.2024 13:29 Відповісти
Хто Україну роз'єднав? Треба його знайти і заставити за свій кошт її назад об'єднати, а не витрачати на це час, людей і гроші, які більше потрібні на фронті. Бо поки не знайдемо роз'єднувачів, то марна справа щось об'єднувати, знову все розвалять.
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19.11.2024 13:31 Відповісти
Мерзота зелена!!!! Ще не всіх дармоїдів влаштував....пішов би краще нюхнув
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19.11.2024 13:35 Відповісти
Трясця, та зроби вже один ДОНАТ на ЗСУ. Хоча б десять гривень ! Лідор ти наш незамЄнімий. До кінця війни. Але боюсь, що кінець війни він буде зустрічати десь на острові біля Італії, а народ український у камерах ізоляції, якщо він ще пів року засидиться.
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19.11.2024 13:36 Відповісти
Так. А ще треба створити міністерство потужності ... щоб усе проходило в турборежимі
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19.11.2024 13:42 Відповісти
Міністерство наркоти ?
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19.11.2024 14:10 Відповісти
план створення Міністерства об'єднання України буде представлено ВРУ до кінця року
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19.11.2024 13:42 Відповісти
Та заберіть ви вже в того піськограя наркоту і більше ніколи не давайте.
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19.11.2024 13:55 Відповісти
"Сосни" вистроїлись в ряд
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19.11.2024 14:09 Відповісти
Это уже пугает....
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19.11.2024 14:10 Відповісти
Я дуже вибачаюсь, але перед цим потрібно було б створити ,,Міністерство по відрубуванню рук,,!!!

Щось якось усе через сраку.
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
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19.11.2024 15:02 Відповісти
Якось лячно...хто з ким повинен єднатися???
Україна унітарна!!!
Може комусь піти почитати книгу яка має назву ,,КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ''?????????????
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19.11.2024 15:07 Відповісти
Зовсім кукухою поїхало додолу
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19.11.2024 16:40 Відповісти

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