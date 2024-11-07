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Новини
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Зеленський пропонує бізнесу приєднатися до розробки внутрішнього плану посилення України

Володимир Зеленський

Бізнесу запропонували долучитися до розробки внутрішнього плану посилення України. Його координацію веде міністерка економіки Юлія Свириденко.

Про це у відеозверненні до Київського міжнародного економічного форуму заявив президент Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми запропонували бізнесу долучитися до розробки внутрішнього плану саме економічного спрямування. Юлія Свириденко веде цю роботу. І стратегічне бачення підприємців буде враховано. Так само, як і одна з ключових наших геополітичних потреб буде в Європі. Це фундамент", – сказав він.

За словами президента, внутрішній план готують цими тижнями, одним із його ключових пунктів буде саме економічний елемент, "де ми можемо вивільнити внутрішню економічну силу України завдяки регуляції, нормальній конкуренції, щоб зміцнити силу українського суверенітету та захисту від зовнішньої агресії".

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Крім того, голова держави повідомив, що перебуває на шляху до Будапешту для участі в саміті Європейської політичної спільноти. "Очевидно, наскільки це зараз важливо", - додав Зеленський.

Він також нагадав про вчорашню розмову з Дональдом Трампом, наголосивши, що необхідно зробити все, щоб результати взаємодії України та Америки, всієї Європи та Америки були продуктивними та позитивними.

Наприкінці жовтня під час засідання Ставки Зеленський доручив підготувати внутрішній план посилення України. Він стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.

Автор: 

бізнес (1221) Зеленський Володимир (2540) економіка (169)


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Топ коментарі
+8
Опять ПЛАН...
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07.11.2024 13:34 Відповісти
+8
Кондон ти зештопаний, введи СТАН ВІЙНИ, збери національну раду, з людей, якім небайдужа, доля України, і починайте робити те, що мало бути зроблено, ще в 22 -му році....
Собака ти руда.....
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07.11.2024 13:46 Відповісти
+7
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07.11.2024 13:39 Відповісти
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Зараз Маніфест 42 б'ється в істериці від вашої взаємної співпраці.
Це "роса" для моло посвячених.
Колихання повітря.
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07.11.2024 13:33 Відповісти
Опять ПЛАН...
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07.11.2024 13:34 Відповісти
Треба скинутися в общак, така суть.
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07.11.2024 13:36 Відповісти
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07.11.2024 13:39 Відповісти
Коротше,несіть гроші доки податкову не направили.
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07.11.2024 13:39 Відповісти
З початку року, українському бізнесу, було донараховано 111 мільярдів гривень податкових платежів.
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07.11.2024 13:42 Відповісти
Гєтьманцев вже знищив малий та середній бізнс, а олігархи все вивели в офшори, вся надія тільки на ЗСУ, народ та волонтерів. На владу зелених, сподіватися марно! Та всі, або крадії, або зрадники, або хабарники, або інваліди
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07.11.2024 16:10 Відповісти
Кондон ти зештопаний, введи СТАН ВІЙНИ, збери національну раду, з людей, якім небайдужа, доля України, і починайте робити те, що мало бути зроблено, ще в 22 -му році....
Собака ти руда.....
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07.11.2024 13:46 Відповісти
Демократі совкова-ми порадилися і я (єрмак) вирішив
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07.11.2024 13:48 Відповісти
ЗААРЕШТУВАЛИ РАХУНКИ підприємств Порошенко, що допомагали фронту -
це таке "зелене залучення"?!
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07.11.2024 13:55 Відповісти
Це потужний сігнал..тому в кого ще є внутрішні резерви
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07.11.2024 13:57 Відповісти
"Внутрішній план посилення 5-6 дефектних менеджерів"

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07.11.2024 14:00 Відповісти
Коли піде цей клоун? Вже немає сечі терпіти ці борошна
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07.11.2024 14:04 Відповісти
работа супер- ездить нести никому не понятную ахинею. Фундамент чего? Мы - это о ком речь? Доручив кому? и так далее. Еще Кличка пародировал
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07.11.2024 14:05 Відповісти
Колякоклєта не справляється з поставками,потрібно ПЛАН,ПЛАН,ПЛАН)))
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07.11.2024 14:17 Відповісти
Пункт 1. ЗВІЛЬНИТИ ГЕТМАНЦЕВА
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07.11.2024 14:27 Відповісти
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07.11.2024 14:31 Відповісти
значит неугодных будут грабить
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07.11.2024 14:34 Відповісти
Щоб ти передознув!
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07.11.2024 14:34 Відповісти
Бізнес може додати кілька пунктів:
1.прокурорів,суди,мусорів на чолі з татіровим на передову.
2.держслужбовці тільки учасники війни, хто не встигли повоювати,за татіровим на фронт
3.податківці на чолі з гандоном гетьманцевим,звільняють Крим
4.всім українським громадянам які повернулися в Україну, податкові пільги на два роки,теж саме бізнесу якщо був припинений на час війни
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07.11.2024 14:46 Відповісти
Це перекладається дайте гроші, бо вже нема на чому красти
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07.11.2024 14:49 Відповісти
Спочатку "ощипувати як гуся", потім, "памагі, дарагой друг"!
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07.11.2024 15:24 Відповісти
Ще декілька десятків патужних планів і отоє настане
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07.11.2024 16:13 Відповісти
А як там справи з зовнішніми "планами"?
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07.11.2024 21:33 Відповісти

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