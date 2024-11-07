Зеленський пропонує бізнесу приєднатися до розробки внутрішнього плану посилення України

Бізнесу запропонували долучитися до розробки внутрішнього плану посилення України. Його координацію веде міністерка економіки Юлія Свириденко.

Про це у відеозверненні до Київського міжнародного економічного форуму заявив президент Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми запропонували бізнесу долучитися до розробки внутрішнього плану саме економічного спрямування. Юлія Свириденко веде цю роботу. І стратегічне бачення підприємців буде враховано. Так само, як і одна з ключових наших геополітичних потреб буде в Європі. Це фундамент", – сказав він.

За словами президента, внутрішній план готують цими тижнями, одним із його ключових пунктів буде саме економічний елемент, "де ми можемо вивільнити внутрішню економічну силу України завдяки регуляції, нормальній конкуренції, щоб зміцнити силу українського суверенітету та захисту від зовнішньої агресії".

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Крім того, голова держави повідомив, що перебуває на шляху до Будапешту для участі в саміті Європейської політичної спільноти. "Очевидно, наскільки це зараз важливо", - додав Зеленський.

Він також нагадав про вчорашню розмову з Дональдом Трампом, наголосивши, що необхідно зробити все, щоб результати взаємодії України та Америки, всієї Європи та Америки були продуктивними та позитивними.

Наприкінці жовтня під час засідання Ставки Зеленський доручив підготувати внутрішній план посилення України. Він стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.