Зеленський про економічну мобілізацію: "Справедливої моделі поки що немає"

Президент Володимир Зеленський вважає, що запропоновані урядом моделі так званого "економічного бронювання" повинні враховувати баланс між потребами ЗСУ та представників бізнесу, поки що досягти його не вдається.

Про це голова держави заявив в інтерв'ю українським журналістам, яке транслювали в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання про його ставлення до "економічного бронювання", передає БізнесЦензор.

"Якщо економічне бронювання застосовувати повністю або наново... то воно повинно бути справедливе. І ось тут, як знайти цю справедливість, – це і є завдання Міністерства економіки, передусім прем'єр-міністра України. У нього є це завдання. Ті моделі, які вони мені показували, чесно, я вважаю, що поки що вони не зовсім справедливі. Тому що тут складно обирати одну професію, не обирати іншу, інші повинні бути критерії", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що бронювання працівників підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу вже працює.

"Ми розуміємо, що оборонка працює, люди там заброньовані. В тому чи іншому вигляді, але ключові спеціалісти всі працюють, це факт. Але все інше – це дійсно складне питання. Я думаю, що воно (економічне бронювання, – ред.) не запроваджене досі саме через це, тому що знайти цей баланс складно. Військові бояться, тому що вважають, що через це буде недостатньо нових сил. Бізнес по-іншому ставиться. І якщо це буде – які критерії? Щоб це не було, що тільки бізнес, там де дуже великі прибутки, а як же середній, як же малий? Тому мені здається, поки балансу немає, не можна "шашкой махать", – додав Зеленський.

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Як повідомлялося, 8 жовтня Кабінет Міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

За словами джерел ЕП, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб. Однак, за даними Міноборони, йдеться лише про 1,1 млн заброньованих.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк із посиланням на представника Мінекономіки повідомляв, що Кабмін вже ухвалив рішення про запровадження "економічного бронювання", але чекає рішення "вищого політичного керівництва". З цією метою у законі про підвищення податків передбачили перехід на щомісячну звітність підприємств про сплату ПДФО.

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй". "Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Водночас голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що Кабмін заклав запуск економічного бронювання у проєкт держбюджету на 2025 рік. За його словами, планові податкові надходження від ПДФО у проєкті держбюджету мають зрости одразу на 45%, що може пояснюватись виключно детінізацією зарплат у звʼязку із запуском економічного бронювання.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко це заперечувала, але оприлюднила розрахунки, згідно із якими запуск "економічного бронювання" може принести 100 млрд грн додаткових надходжень до держбюджету.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати