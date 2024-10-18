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Зеленський про економічну мобілізацію: "Справедливої моделі поки що немає"

Зеленський висловився про важливість допомоги від США

Президент Володимир Зеленський вважає, що запропоновані урядом моделі так званого "економічного бронювання" повинні враховувати баланс між потребами ЗСУ та представників бізнесу, поки що досягти його не вдається.

Про це голова держави заявив в інтерв'ю українським журналістам, яке транслювали в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання про його ставлення до "економічного бронювання", передає БізнесЦензор.

"Якщо економічне бронювання застосовувати повністю або наново... то воно повинно бути справедливе. І ось тут, як знайти цю справедливість, – це і є завдання Міністерства економіки, передусім прем'єр-міністра України. У нього є це завдання. Ті моделі, які вони мені показували, чесно, я вважаю, що поки що вони не зовсім справедливі. Тому що тут складно обирати одну професію, не обирати іншу, інші повинні бути критерії", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що бронювання працівників підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу вже працює.

"Ми розуміємо, що оборонка працює, люди там заброньовані. В тому чи іншому вигляді, але ключові спеціалісти всі працюють, це факт. Але все інше – це дійсно складне питання.

Я думаю, що воно (економічне бронювання, – ред.) не запроваджене досі саме через це, тому що знайти цей баланс складно. Військові бояться, тому що вважають, що через це буде недостатньо нових сил. Бізнес по-іншому ставиться. І якщо це буде – які критерії? Щоб це не було, що тільки бізнес, там де дуже великі прибутки, а як же середній, як же малий? Тому мені здається, поки балансу немає, не можна "шашкой махать", – додав Зеленський.

Читайте також: У Міноборони підтвердили рішення Кабміну переглянути списки заброньованих від мобілізації

Як повідомлялося, 8 жовтня Кабінет Міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

За словами джерел ЕП, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб. Однак, за даними Міноборони, йдеться лише про 1,1 млн заброньованих.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк із посиланням на представника Мінекономіки повідомляв, що Кабмін вже ухвалив рішення про запровадження "економічного бронювання", але чекає рішення "вищого політичного керівництва". З цією метою у законі про підвищення податків передбачили перехід на щомісячну звітність підприємств про сплату ПДФО.

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй". "Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Водночас голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що Кабмін заклав запуск економічного бронювання у проєкт держбюджету на 2025 рік. За його словами, планові податкові надходження від ПДФО у проєкті держбюджету мають зрости одразу на 45%, що може пояснюватись виключно детінізацією зарплат у звʼязку із запуском економічного бронювання.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко це заперечувала, але оприлюднила розрахунки, згідно із якими запуск "економічного бронювання" може принести 100 млрд грн додаткових надходжень до держбюджету.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати

Автор: 

Зеленський Володимир (2523) Кабмін (7803) бронювання (204) мобілізація (479)


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Топ коментарі
+6
Подивився на світлину ... ВОНО ж божевільне і тягне країну до прірви!

Де ж та ******* Преторіанська Гвардія, щоб радікально вирішила долю цієї реінкарнації божевільного римського імператора Калігули?!

Ау , "Азов" та "3-тя штурмова", доки ви будете витратним матеріалом ... ВІН же вас всіх утілізує на фронті на радість Путлу?!
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18.10.2024 20:01 Відповісти
+5
Він не вирішує проблеми, а розповідає про них.
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18.10.2024 19:46 Відповісти
+4
Переводжу на зрозумілу мову -"Нехай воюють і вмирають бідні ,а багатих ми забронюємо " і не потрібно прикриватись роботягами ,які працюють на підприємствах ВПК чи підприємствах критичної інфраструктури.
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18.10.2024 19:34 Відповісти
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Переводжу на зрозумілу мову -"Нехай воюють і вмирають бідні ,а багатих ми забронюємо " і не потрібно прикриватись роботягами ,які працюють на підприємствах ВПК чи підприємствах критичної інфраструктури.
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18.10.2024 19:34 Відповісти
А півтора мільйони зараз багачів заброньовані? Ілі єта другоє?
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18.10.2024 21:21 Відповісти
Так вони до тих півтора мільйона багатіїв добронюють тих багатіїв ,кого ще не забронювали.
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18.10.2024 21:27 Відповісти
Не знаю про що ви. Всі мої знайомі работяги по заводах і державних установах поброньовані і в ус не дують. А хлопці, що заробляють власними силами і волонтерять за власні кошти як скаженні, ніяких броней не мають і йдуть воювати в той чи інший момент. Але воно дуже типово. Хто менше всих робить, той більше всих скиглить про інших.
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18.10.2024 22:37 Відповісти
Так я знаю ,що люди в нас різні ,один останню копійчину віддає ,а інший від бабла біситься ,але жодної копійки не задонатить.
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19.10.2024 17:28 Відповісти
Ну ви ж безумовно все вже віддали що могли на армію. По десять гривень на місяць щоб совість була чиста.
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19.10.2024 17:36 Відповісти
Я бюджетник на мінімальці ,а мій батько пенсіонер -от і вся наша сім"я ,а дають нехай ті в кого повно грошей..
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19.10.2024 17:43 Відповісти
Ну от поки всією сім'єю сидиш на шиї податківців, сиди і не звизди про війну для бідних.
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19.10.2024 17:59 Відповісти
Не знаю ,на чиїй шиї сидить ти ,але з моєї мізерної зарплати відраховуються всі податки , ти краще поцікався в тих хто отримує зарплату в конверті і нехай багаті ,які обкрадали 30 років цю країну повернуть всі викрадені гроші і не потрібно мені розповідати ура-патріотичних казочок про бізнесюків - патріотів , вони патріоти ,але не України ,а своєї кишені.
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19.10.2024 18:13 Відповісти
Вся твоя зарплата і навіть податки з неї це гроші податківців. Тому немає різниці що ти платиш. Не буде бізнесу, не буде в тебе ні роботи ні зарплати ні податків з неї. В країні декілька відсотків монополістів які крутять великими грошима. Але і ті, якби ти поцікавився, часто роблять великий вклад в армію захищаючи окрім свого бізнесу і твою сраку. А середнього бізнесу "не бідного" значно більше, який в більшості випадків херачить на армію і бусами шле допомогу а не по 10 гр вень донатить. А крадуть якраз такі ж як ти бюджетники, просто в кого є можливість дорватися до корупційної складової. Прокурори, судді і різна шваль в кабінетах начальників. А на мажорних тачках їздять і шляються по клубах їхні синки. Тому перш ніж звиздіти про "багатих", поцікався який вклад зробили в цілому вони і який ти. Бо ця пісенька про війну для бідних вже дещо остогидла. Де ви були коли 85% дронів більше року поставляли волонтери? По 10 гривень на них донатили? Якби не бізнес і не ЗСУ, йшов би ти вже бідненький з мосінкою на поляків.
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19.10.2024 18:33 Відповісти
А хто довів до того стану ,в якому опинилась Україна в 2014 року ,в
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19.10.2024 18:54 Відповісти
тобто ти консерва що сидить на шиї в держави? ясненько. гнати тебе треба.
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20.10.2024 19:14 Відповісти
Ви перед тим ,як писати дурню про якусь консерву, прочитайте мої попередні коментарі.
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20.10.2024 21:06 Відповісти
Немає балансу - тобто ще не придумали як гарантовано на тому накрасти бабла.
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18.10.2024 19:37 Відповісти
Він не вирішує проблеми, а розповідає про них.
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18.10.2024 19:46 Відповісти
а как насчет "экономической мобилизации" с конфискацией всего непосильно и невероятно нажитого на госдолжностях? не на часі? а то, кто сам себя садить станет.
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18.10.2024 19:55 Відповісти
Подивився на світлину ... ВОНО ж божевільне і тягне країну до прірви!

Де ж та ******* Преторіанська Гвардія, щоб радікально вирішила долю цієї реінкарнації божевільного римського імператора Калігули?!

Ау , "Азов" та "3-тя штурмова", доки ви будете витратним матеріалом ... ВІН же вас всіх утілізує на фронті на радість Путлу?!
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18.10.2024 20:01 Відповісти
Треба знести цього виродка поки він не розвалив остаточно Україну.Він ворог всього українського народу.Невже ніхто не може арештувати цього чорта?
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18.10.2024 20:20 Відповісти
І план перемоги , поки не план,і економічний план, поки не план ...за** бав ти вавачка 🤡...по повній програмі всіх !!! яка ж с* ка тебе тримає , за кольйоні , шо не дають тобі, податися у відставку !!! А народ навіть не бачить , не розуміє ,шо ти на мороз з'їжаєш , та дуру гониш!!! потерянне створінн'я !!!
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18.10.2024 20:24 Відповісти
Правильно, нехай громадяни несуть гроші у МСЕК
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18.10.2024 20:50 Відповісти
Краще б ті мільйони доларів йшли в бюджет, ніж в мсек, університети, воєнкомати і т.д. Поки зроблять економічне бронювання, у всіх буде відстрочка.
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18.10.2024 22:32 Відповісти
сама справедлива модель - це пакувати в бусік селюків і трактористів
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18.10.2024 23:18 Відповісти
Справедливо відправити воювати мусорню та тцкашників.
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18.10.2024 23:27 Відповісти
Все одно люди платять аби не йти у військо. Просто платять не державі, а комусь в карман.
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19.10.2024 13:56 Відповісти
Справедлива мобілізація. По статках: Україна дала тобі можливість мати мільйон - відповідно маєш мільйон мотивів захищати, воювати. Чим несправедливо?
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19.10.2024 16:16 Відповісти
Яка, нахрін, "справедлива" модель бронювання за бабло!?
Єдина можлива модель бронювання - для працівників критичних підприємств і галузей - не залежно від зарплатні. Раз і назвжди встановити перелік і кількість критичних підприємств - легше легкого. Але тоді намародерити не вдається - а це єдина мета зелених гнид.
Бо якщо встановити залежність від зарплатні - то круп'є у казино є найпершим кандидатом на бронювання. Зелені гниди, насправді, дуже прогнозовані - якщо можна накрасти - це для них, як що ні - в окоп.
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19.10.2024 19:17 Відповісти
Зеленський про економічну мобілізацію: "Справедливої моделі поки що немає" при зелені і не буде нічого справедливого...ніколи...
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21.10.2024 03:05 Відповісти

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