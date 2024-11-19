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Новости Война
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Полный "План стойкости" Украины со всеми приложениями будет представлен в декабре, - Зеленский

Володимир Зеленський розповів про План стійкості та його додатки

Все десять пунктов внутреннего "Плана стойкости" фактически станут первой украинской доктриной, которая должна провести нашу страну от войны к миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время представления Плана стойкости Украины в Верховной Раде.

"Полностью План внутренней стойкости для нашего государства со всеми приложениями будет представлен и передан в декабре этого года", - сказал он.

Десятый пункт "Плана стойкости", который подытоживает путь нашего государства и народа в течение тысячи дней этой войны и одновременно оставляет моральную основу для жизни Украины в будущем, - это политика героев", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что все десять пунктов внутреннего "Плана стойкости" вместе с приложениями к каждому пункту фактически станут "первой украинской доктриной, которая должна провести Украину от войны к миру".

Читайте также: Украина не торгует суверенитетом, мы не откажемся от прав на всю свою территорию, - Зеленский

"План стойкости Украины"

19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План стойкости" Украины, который состоит из 10 пунктов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) План победы (85)


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Топ комментарии
+20
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19.11.2024 16:20
+19
яке ж воно кончене
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19.11.2024 16:07
+19
Беріть українці план,беріть .... я собі ще намалюю

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19.11.2024 16:09
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Правила форума Совет форумчан
А сьогодні що було не достатньо потужно?
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19.11.2024 16:05 Ответить
Та, забув додати трохи незламності
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19.11.2024 16:09 Ответить
Наступним буде "План потужності". Очікуйте найближчим часом.

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19.11.2024 18:51 Ответить
План - гроші і зброя
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19.11.2024 16:06 Ответить
коли вже буде план, як не планувати плани з крикливими лозунгами?
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19.11.2024 16:06 Ответить
яке ж воно кончене
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19.11.2024 16:07 Ответить
Беріть українці план,беріть .... я собі ще намалюю

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19.11.2024 16:09 Ответить
Зєля-***** ******, *****! (щоб не забанили)
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19.11.2024 16:11 Ответить
Так! Ми все правильно зрозумiли!))
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19.11.2024 16:19 Ответить
Закінчується третій рік повномасштабної агресії, а це лише народило тези до плану. Ще місяць і вони може народять якісь додатки.
А скільки потрібно часу щоби напрацювати процедури виконання отих побажань?
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19.11.2024 16:12 Ответить
От чого ви такі злі?! Юзік просто не встигає опрацювали весь матеріал. Та і пише повільно, та ще й ашыпкі хтось повинен виправляти...
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19.11.2024 16:27 Ответить
"Повністю План внутрішньої стійкості для нашої держави з усіма додатками буде представлений і переданий в грудні цього року." Джерело:

Значить те, що сьогодні зачитував цей диктор, то не план, а основні тези плану, якого ще немає (мабуть і не буде, або буде щось в стилі "за все добре і проти всього паганого"). Хоча більше це було схоже на передвиборчу агітаційну промову.
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19.11.2024 16:12 Ответить
Хоча більше це було схоже на передвиборчу агітаційну промову: "десять пунктів внутрішнього "Плану стійкості" - жалюгідний плагіат)))

"Ющенко - 10 кроків на зустріч людям . Бестселлер"
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19.11.2024 16:35 Ответить
Знову преЗЕдент оголошує українцям черговий полуфабрикат чергового плану...
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19.11.2024 16:12 Ответить
забаньте Зелю.. Україна повного плану не витримає
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19.11.2024 16:12 Ответить
"...провести Україну від війни до миру..."

Та сама шайка зелених гнид, яка провела Україну від миру до війни, тепер тупо гундосить про шлях від війни до миру ?
Дешева пародія на державну владу - зелені гниди можуть тільки паскудити.
Шлях від війни до миру з цими нікчемами і зрадниками на чолі держави ? Хтось в це вірить ?
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19.11.2024 16:13 Ответить
*****, даёшь скумбрию в селедке по 8...
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19.11.2024 16:13 Ответить
потужно
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19.11.2024 16:15 Ответить
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19.11.2024 16:15 Ответить
Що, ще не все вигадали? Не встигли?)))
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19.11.2024 16:17 Ответить
Воно хоч розуміє яку дичину воно несе з трибуни найвищого законодавчого органу України?!!! Його за таку наругу вже треба прямо там арештувати. А потім провести обряд вигнання зеленої сатани з ВР!
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19.11.2024 16:18 Ответить
Обряд почати срібною кулею, а закінчити осиковим кілком!
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19.11.2024 16:22 Ответить
Йой, який Ви кровожерливий! Я порадив би значно гуманніший захід - "сульфозин на чотири точки".
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19.11.2024 21:11 Ответить
"Сульфазиновий (сульфозиновий) хрест"?!
Та Ви добродію, гурман!
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19.11.2024 21:34 Ответить
А то!
По секрету Вам повідомлю, що пан Міхал (тобто я) трохи знається на перверзіях.
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20.11.2024 00:41 Ответить
Ні, не розуміє. Данінг з Крюгеромтому свідки.
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19.11.2024 16:38 Ответить
Обіцяю обіцяти!!!

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19.11.2024 16:19 Ответить
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19.11.2024 16:20 Ответить
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19.11.2024 18:54 Ответить
Задовбав вже зі своїми планами , де план боротьби з корупцією і з всілякою нечистю при владі ?
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19.11.2024 16:20 Ответить
А це, вже можна кваліфікувати як заклик до повалення державного устрою
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19.11.2024 16:25 Ответить
Ми тут самі і без естонців розберемось до чого ці заклики
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19.11.2024 17:18 Ответить
Гадаєте, державний будуй під погрозою?
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19.11.2024 20:55 Ответить
Якщо брати до уваги рівень корупції і її спорідненість з владою, то да - заклик прибрати корупцію, то є зазіхання і на владу, і на "будівництво"
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19.11.2024 22:15 Ответить
То я [зовсім трошечки!] подуркував. ******** часом постібатися над гугло-перекладом, як маю час та натхнення.
Коли ж говорити серйозно, то рано чи пізно в Україні клептократична система імені куЧМА повинна бути демонтованою. І буде демонтованою. Тільки після цього буде можливо обрати адекватну владу. Гадаю, нинішні клептократи серйозно вібрують, бо розуміють, що за таких обставин влади їм не бачити, як своїх вух. Ну і тому, що їм лячно за вже вчинені художества.
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20.11.2024 00:36 Ответить
Вам мало планів? Їх є у нього ще вагон)))
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19.11.2024 16:37 Ответить
Та да, С Чуйской долины шлют.
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19.11.2024 17:07 Ответить
***........... авантюрист і словоблуд, дай боже щоб не опинився зрадником, Порошенко ще до твого дурковатого нашествія сказав читко та зрозуміло АРМІЯ,МОВА,ВІРА все ! коротко і йомко,і якщо б ти під.рас не прийшов не було б ніякої війни і ніякого плагіату з 10 пунктів, чи треба з 20, чи 100 хто ж там тобі межу поставив Маша з Гогі, чи друг дитинства Баканов, чи *****, мели мели емеля прийшла твоя неділя
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19.11.2024 16:24 Ответить
Є питання, цей план готували захисники, чи 95 квартал.
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19.11.2024 16:26 Ответить
А шо сі сталось?
Сьогодні ж обіцяв.
Знов сбрехав, цап неголений? Чи каритакуру у Таймс йому хтось показав?
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19.11.2024 16:37 Ответить
План насправді непоганий, якби хтось взявся його реалізувати, а не просто потріпатись язиком. Ну навіть Порох прокоментував, що план "за все гарне, проти всього поганого" і критикувати його безсенсово.
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19.11.2024 16:44 Ответить
а в турне полетить?
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19.11.2024 16:47 Ответить
https://x.com/FranzMaser

tZE inform



https://x.com/FranzMaser

@FranzMaser

·

https://x.com/FranzMaser/status/1858821670355468602

ТВПП України Зеленський представив у напівпустій Раді "План стійкості". Короткий виклад основного посилу "ХЕР ПІДУ !"
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19.11.2024 16:49 Ответить
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19.11.2024 16:55 Ответить
Боже, яке кончене!
https://youtu.be/aBLTfggn1B8?si=ZnV2FTIFv9-_AZyt
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19.11.2024 16:58 Ответить
А як же план перемоги?
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19.11.2024 17:06 Ответить
Креатив від преZEдєнта.Замість енергозабезпечення населення,черговий план-пустишка.
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19.11.2024 17:06 Ответить
Так хоч що це за доктрина, енергетична, правова, воєнна нащо пропонувати ще одну теоретичну нісенітницю і яка користь в цій доктрині, якщо вона не має юридичної сили, а набуде її тільки після прийняття всіх законів які вона містить.
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19.11.2024 17:13 Ответить
Так 21 січня 2025 року всі його "плани бздійкості" Трамп засуне йому глибоко в дупу.
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19.11.2024 17:22 Ответить
"План перемоги", "План стійкості", "План об"єднання"... План, план, план.... Зєля має нас за дурнів !
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19.11.2024 17:29 Ответить
План стійкості, міністерство об'єднання....
Воно тупориле до неможна.
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19.11.2024 17:39 Ответить
без потужного плану за місяць й завалитися країна може...
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19.11.2024 18:01 Ответить
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19.11.2024 18:08 Ответить
Бавиться... Головне, що не плаче...
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19.11.2024 18:27 Ответить
Перепрошую у всіх зомбі від пропаганди. Але таке враження, що вони там всі самі палять "план". Особливо ті 5-6...
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19.11.2024 19:03 Ответить
"План стійкості"... А наступним, певно, буде "План Незламності".
*****, як уже дістали ці совкодрочери!
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19.11.2024 20:50 Ответить
 
 