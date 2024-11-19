Полный "План стойкости" Украины со всеми приложениями будет представлен в декабре, - Зеленский

Все десять пунктов внутреннего "Плана стойкости" фактически станут первой украинской доктриной, которая должна провести нашу страну от войны к миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время представления Плана стойкости Украины в Верховной Раде.

"Полностью План внутренней стойкости для нашего государства со всеми приложениями будет представлен и передан в декабре этого года", - сказал он.

Десятый пункт "Плана стойкости", который подытоживает путь нашего государства и народа в течение тысячи дней этой войны и одновременно оставляет моральную основу для жизни Украины в будущем, - это политика героев", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что все десять пунктов внутреннего "Плана стойкости" вместе с приложениями к каждому пункту фактически станут "первой украинской доктриной, которая должна провести Украину от войны к миру".

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"План стойкости Украины"

19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План стойкости" Украины, который состоит из 10 пунктов.