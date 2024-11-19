Полный "План стойкости" Украины со всеми приложениями будет представлен в декабре, - Зеленский
Все десять пунктов внутреннего "Плана стойкости" фактически станут первой украинской доктриной, которая должна провести нашу страну от войны к миру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время представления Плана стойкости Украины в Верховной Раде.
"Полностью План внутренней стойкости для нашего государства со всеми приложениями будет представлен и передан в декабре этого года", - сказал он.
Десятый пункт "Плана стойкости", который подытоживает путь нашего государства и народа в течение тысячи дней этой войны и одновременно оставляет моральную основу для жизни Украины в будущем, - это политика героев", - подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что все десять пунктов внутреннего "Плана стойкости" вместе с приложениями к каждому пункту фактически станут "первой украинской доктриной, которая должна провести Украину от войны к миру".
"План стойкости Украины"
19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План стойкости" Украины, который состоит из 10 пунктов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А скільки потрібно часу щоби напрацювати процедури виконання отих побажань?
Значить те, що сьогодні зачитував цей диктор, то не план, а основні тези плану, якого ще немає (мабуть і не буде, або буде щось в стилі "за все добре і проти всього паганого"). Хоча більше це було схоже на передвиборчу агітаційну промову.
"Ющенко - 10 кроків на зустріч людям . Бестселлер"
Та сама шайка зелених гнид, яка провела Україну від миру до війни, тепер тупо гундосить про шлях від війни до миру ?
Дешева пародія на державну владу - зелені гниди можуть тільки паскудити.
Шлях від війни до миру з цими нікчемами і зрадниками на чолі держави ? Хтось в це вірить ?
Та Ви добродію, гурман!
По секрету Вам повідомлю, що пан Міхал (тобто я) трохи знається на перверзіях.
Коли ж говорити серйозно, то рано чи пізно в Україні клептократична система імені куЧМА повинна бути демонтованою. І буде демонтованою. Тільки після цього буде можливо обрати адекватну владу. Гадаю, нинішні клептократи серйозно вібрують, бо розуміють, що за таких обставин влади їм не бачити, як своїх вух. Ну і тому, що їм лячно за вже вчинені художества.
Сьогодні ж обіцяв.
Знов сбрехав, цап неголений? Чи каритакуру у Таймс йому хтось показав?
tZE inform
https://x.com/FranzMaser
@FranzMaser
·
https://x.com/FranzMaser/status/1858821670355468602
ТВПП України Зеленський представив у напівпустій Раді "План стійкості". Короткий виклад основного посилу "ХЕР ПІДУ !"
https://youtu.be/aBLTfggn1B8?si=ZnV2FTIFv9-_AZyt
Воно тупориле до неможна.
*****, як уже дістали ці совкодрочери!