Разрешение США на удары по России. "План стойкости" Зеленского | Юрий Бутусов ОНЛАЙН. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире комментирует разрешение администрации Байдена на удары ВСУ американским дальнобойным оружием по целям на территории РФ и "План стойкости", представленный в Верховной Раде президентом Зеленским.
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Brandon Lamar
показать весь комментарий19.11.2024 22:01 Ответить Мне нравится 0
Пупочный войлок
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NELSON
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Grigoriy1959 #595881
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