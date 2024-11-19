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Разрешение США на удары по России. "План стойкости" Зеленского | Юрий Бутусов ОНЛАЙН. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире комментирует разрешение администрации Байдена на удары ВСУ американским дальнобойным оружием по целям на территории РФ и "План стойкости", представленный в Верховной Раде президентом Зеленским.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Бутусов Юрий (4358) ATACMS (139)


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Реєстрація: 19.11.2024
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19.11.2024 22:01 Ответить
Стій, кості!
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19.11.2024 21:41 Ответить
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20.11.2024 03:35 Ответить
ТЕМА - План. Це не набір КРАСНОМОВНИХ гасел. План має визначену форму. Ось такою має бути його форма: задача чи ціль - хто виконує - термін виконання - хто контролює - хто приймає роботу за закінчення строку. І дата звітності виконавця перед автором плану. Якось так ПРИКЛАД : НЕЯКІСНІ МІНИ. По протоколу виконання плану: беруть за жабри контролера та приймальника і дубасять доки не зізнаються за чиїм планом діяли. Потім беремо того, хто складав план і слухав (чи не слухав) про хід виконання плану та отримав звітність від виконавця. І лише потім вішають ВИКОНАВЦЯ.
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20.11.2024 11:37 Ответить
 
 