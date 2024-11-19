Дозвіл США на удари по Росії. "План стійкості" Зеленського | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі коментує дозвіл адміністрації Байдена на удари ЗСУ американською далекобійною зброєю по цілях на території РФ та "План стійкості", презентований у Верховній Раді президентом Зеленським.
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Brandon Lamar
показати весь коментар19.11.2024 22:01 Відповісти Мені подобається 0
Пупочный войлок
показати весь коментар19.11.2024 21:41 Відповісти Мені подобається 1
NELSON
показати весь коментар20.11.2024 03:35 Відповісти Мені подобається 0
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Grigoriy1959 #595881
показати весь коментар20.11.2024 11:37 Відповісти Мені подобається 0
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