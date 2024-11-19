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Дозвіл США на удари по Росії. "План стійкості" Зеленського | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі коментує дозвіл адміністрації Байдена на удари ЗСУ американською далекобійною зброєю по цілях на території РФ та "План стійкості", презентований у Верховній Раді президентом Зеленським.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Бутусов Юрій (3590) ATACMS (140)


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Реєстрація: 19.11.2024
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19.11.2024 22:01 Відповісти
Стій, кості!
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19.11.2024 21:41 Відповісти
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20.11.2024 03:35 Відповісти
ТЕМА - План. Це не набір КРАСНОМОВНИХ гасел. План має визначену форму. Ось такою має бути його форма: задача чи ціль - хто виконує - термін виконання - хто контролює - хто приймає роботу за закінчення строку. І дата звітності виконавця перед автором плану. Якось так ПРИКЛАД : НЕЯКІСНІ МІНИ. По протоколу виконання плану: беруть за жабри контролера та приймальника і дубасять доки не зізнаються за чиїм планом діяли. Потім беремо того, хто складав план і слухав (чи не слухав) про хід виконання плану та отримав звітність від виконавця. І лише потім вішають ВИКОНАВЦЯ.
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20.11.2024 11:37 Відповісти
 
 