Дозвіл США на удари по Росії. "План стійкості" Зеленського | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі коментує дозвіл адміністрації Байдена на удари ЗСУ американською далекобійною зброєю по цілях на території РФ та "План стійкості", презентований у Верховній Раді президентом Зеленським.

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