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ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області РФ

ATACMS ракети

Сьогодні, 19 листопада 2024 року, після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

Про це із посиланням на джерела Цензор.НЕТ пише головний редактор видання Юрій Бутусов

Він нагадує повідомлення Генштабу ЗСУ: "У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області рф. Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії рф проти України триватиме".

Бутусов нагадує, що раніше російський диктатор Володимир Путін погрожував завдати ударів по силах НАТО, якщо Україна почне завдавати ударів далекобійною зброєю по території РФ.

Читайте також: США дозволили Україні використовувати ракети дальністю до 300 км для ударів по РФ, - Боррель

"І ось сьогодні чергові "коричневі лінії" Кремля порушені. І тепер увесь світ буде дивитись, чи наважиться Путін на якісь дії. Початок далекобійних ударів по РФ не призведе до швидкого перелому у війні, але завдасть значних втрат тиловим обʼєктам російської армії, ускладнить маневр та логістику російської армії у прикордонних районах, змусить ще більше розтягнути засоби ППО, ворог буде під прицілом на сотні кілометрів вглиб Росії", - наголошує Бутусов.

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити далекобійними ракетами по РФ

Автор: 

Брянськ (131) дозвіл (290) Бутусов Юрій (3584) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+47
Гарна новина...
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19.11.2024 10:44
+37
що там оон, давайте висловлюйте занепокоєння про мирне населення..., раптом хтось повз проходив..., якась бабуся, або не дай боже матуся з дитиною...
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19.11.2024 10:45
+34
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19.11.2024 11:03
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"https://topwar.ru/ Военное обозрение "
Минобороны РФ подтвердило удар американскими ракетами ATACMS по Брянской области

Сегодня, 15:162 Российское оборонное ведомство подтверждает информацию, которая ранее появилась в ряде средств массовой информации - по поводу первого удара с украинской территории американской дальнобойной https://topwar.ru/armament/missiles/ ракетой ATACMS по международно признаваемой территории России.
Минобороны РФ сообщает о том, что удар был нанесён по объекту в Брянской области.

В сообщении ведомства говорится, что враг выпустил в общей сложности шесть американских ракет, пять из которых были сбиты системой https://topwar.ru/armament/pvo/ ПВО Вооружённых сил России.
Напомним, что изначально о первом ударе американскими ракетами вглубь международно признаваемой территории РФ заявил небезызвестный украинский репортёр Бутусов. При этом в Генштабе ВСУ цинично заявили, что у них «нет такой информации».
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19.11.2024 14:24 Відповісти
😁😂
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19.11.2024 18:44 Відповісти
Найбільшою проблемою є російські керовані бомби.
Вони руйнують фортифікаційні споруди та спустошують міста у тилу
Чи не можна перехопити частину цих бомб?
Як зупинити російські «КАБ»? Анти-КАБ залп.
https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8
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19.11.2024 12:42 Відповісти
Anti-KAB Barrage
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19.11.2024 13:27 Відповісти
Use them to kill the archer!
ie the SU-34s and hit them with the freedom seeds we have sent you as hard and destructive as you can! You only have till Jan 20, 2025 to do it when that Pumpkin Spice Palpatine becomes president.
Glory to Ukraine! Glory to the heroes! Fuck Russia!

Use them to kill the archer!

that is, SU-34s, and hit them with the seeds of freedom that we have sent you, as hard and destructive as you can! You have until January 20, 2025, when this Pumpkin Palpatine will become president.
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19.11.2024 14:02 Відповісти
міст ху..ла давно чекає, пора вже врізати по ньому
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19.11.2024 14:15 Відповісти
Сухопутний шлях в крим є ,ще залізну дорогу добудують і нахер той мост буде їм треба.
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19.11.2024 22:36 Відповісти
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19.11.2024 14:33 Відповісти
а де кровососи?
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19.11.2024 20:25 Відповісти
Бйотса в теснай пєчуркє агонь,
На дєрєв"ях кішкі как хамон
І пайот тіха в моргє гармонь
Про мошонку тваю и глаза!
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19.11.2024 14:57 Відповісти
Нарешті!
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19.11.2024 15:34 Відповісти
прошу отнестiсь с понiманiем!😀
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19.11.2024 16:07 Відповісти
а брянськ це курська волость?
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19.11.2024 16:14 Відповісти
Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.
===============
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19.11.2024 16:59 Відповісти
Хорошее начало - это половина Дела.
Первый же удар принёс реальный масштабный результат.

Орки нанесли смертоносный ракетный удар по военному институту связи в Полтаве:

значит, Военный институт специалистов связи и РЭБ в Краснодаре и высшее военное училище ракетных войск в Ростове - это абсолютно законная военная цель для Скальпов и Атакмсов.
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19.11.2024 20:23 Відповісти
Коли Діма Мендель (Мєдвєдєв) вийде з планового запою.....стережіться палії війни і порушники красних ліній! Світ виявиться на мені чергового Армагедону.....до наступного запою грізного і страшного у своєму гніві Діми....
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19.11.2024 17:49 Відповісти
Все це ,звичайно,добре ...але за остаані 3 дні Рашка вбила в Глухові,Одесі,Сумах по 12 чоловік,десятки покалічених. Якийсь неадекватний розмін з рашкою: склад за такі наші втрати....
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19.11.2024 17:51 Відповісти
🥺😢 Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏 Суми
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19.11.2024 18:48 Відповісти
Склады уничтожают, когда могут. Какой размен, что за бре
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19.11.2024 23:32 Відповісти
😪
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20.11.2024 06:29 Відповісти
А може з бажанням були і є проблеми?!
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19.11.2024 23:43 Відповісти
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20.11.2024 06:27 Відповісти
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