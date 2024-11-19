ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області РФ

Сьогодні, 19 листопада 2024 року, після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

Про це із посиланням на джерела Цензор.НЕТ пише головний редактор видання Юрій Бутусов.

Він нагадує повідомлення Генштабу ЗСУ: "У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області рф. Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії рф проти України триватиме".

Бутусов нагадує, що раніше російський диктатор Володимир Путін погрожував завдати ударів по силах НАТО, якщо Україна почне завдавати ударів далекобійною зброєю по території РФ.

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"І ось сьогодні чергові "коричневі лінії" Кремля порушені. І тепер увесь світ буде дивитись, чи наважиться Путін на якісь дії. Початок далекобійних ударів по РФ не призведе до швидкого перелому у війні, але завдасть значних втрат тиловим обʼєктам російської армії, ускладнить маневр та логістику російської армії у прикордонних районах, змусить ще більше розтягнути засоби ППО, ворог буде під прицілом на сотні кілометрів вглиб Росії", - наголошує Бутусов.

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

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