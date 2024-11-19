ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області РФ
Сьогодні, 19 листопада 2024 року, після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.
Про це із посиланням на джерела Цензор.НЕТ пише головний редактор видання Юрій Бутусов.
Він нагадує повідомлення Генштабу ЗСУ: "У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області рф. Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії рф проти України триватиме".
Бутусов нагадує, що раніше російський диктатор Володимир Путін погрожував завдати ударів по силах НАТО, якщо Україна почне завдавати ударів далекобійною зброєю по території РФ.
"І ось сьогодні чергові "коричневі лінії" Кремля порушені. І тепер увесь світ буде дивитись, чи наважиться Путін на якісь дії. Початок далекобійних ударів по РФ не призведе до швидкого перелому у війні, але завдасть значних втрат тиловим обʼєктам російської армії, ускладнить маневр та логістику російської армії у прикордонних районах, змусить ще більше розтягнути засоби ППО, ворог буде під прицілом на сотні кілометрів вглиб Росії", - наголошує Бутусов.
Вибухи у Брянській області РФ
Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.
Дозвіл на удари по території РФ
Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.
CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.
Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.
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Минобороны РФ подтвердило удар американскими ракетами ATACMS по Брянской области
Сегодня, 15:162 Российское оборонное ведомство подтверждает информацию, которая ранее появилась в ряде средств массовой информации - по поводу первого удара с украинской территории американской дальнобойной https://topwar.ru/armament/missiles/ ракетой ATACMS по международно признаваемой территории России.
Минобороны РФ сообщает о том, что удар был нанесён по объекту в Брянской области.
В сообщении ведомства говорится, что враг выпустил в общей сложности шесть американских ракет, пять из которых были сбиты системой https://topwar.ru/armament/pvo/ ПВО Вооружённых сил России.
Напомним, что изначально о первом ударе американскими ракетами вглубь международно признаваемой территории РФ заявил небезызвестный украинский репортёр Бутусов. При этом в Генштабе ВСУ цинично заявили, что у них «нет такой информации».
Вони руйнують фортифікаційні споруди та спустошують міста у тилу
Чи не можна перехопити частину цих бомб?
Як зупинити російські «КАБ»? Анти-КАБ залп.
https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8
ie the SU-34s and hit them with the freedom seeds we have sent you as hard and destructive as you can! You only have till Jan 20, 2025 to do it when that Pumpkin Spice Palpatine becomes president.
Glory to Ukraine! Glory to the heroes! Fuck Russia!
Use them to kill the archer!
that is, SU-34s, and hit them with the seeds of freedom that we have sent you, as hard and destructive as you can! You have until January 20, 2025, when this Pumpkin Palpatine will become president.
На дєрєв"ях кішкі как хамон
І пайот тіха в моргє гармонь
Про мошонку тваю и глаза!
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Первый же удар принёс реальный масштабный результат.
Орки нанесли смертоносный ракетный удар по военному институту связи в Полтаве:
значит, Военный институт специалистов связи и РЭБ в Краснодаре и высшее военное училище ракетных войск в Ростове - это абсолютно законная военная цель для Скальпов и Атакмсов.