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Вночі у двох російських регіонах лунали вибухи: у Брянській області під удар потрапив арсенал ГРАУ РФ. ВIДЕО

У ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За даними міноборони РФ, 11 безпілотників збили над Ростовською областю, ще один - над Бєлгородською.

У Ростовській області безпілотник вибухнув на трасі в Білокалитвинському районі, постраждав водій "Газелі", повідомив т.в.о. губернатора Юрій Слюсар. За його словами, за ніч засоби ППО збили БПЛА під Таганрогом, у М'ясниківському, Кам'янському, Красносулинському, Жовтневому, Морозівському та Білоокалитвинському районах.

Над Брянською областю вранці збили 12 безпілотників, заявило Міноборони Росії.
За даними губернатора Брянської області Олександра Богомаза, унаслідок відбиття атаки безпілотників постраждалих і руйнувань немає. 

Атака на арсенал у Брянській області

Своєю чергою місцеві мешканці Брянської області повідомили про потужні вибухи у районі міста Карачєв. За даними керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, під удар  потрапив 67 арсенал ГРАУ РФ.

"Там були артилерійські боєприпаси, включно з КНДРівськими до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ. Ще раніше він був атакований дронами", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 10 листопада 2024 року, Сили оборони вдарили по ворожих складах з боєприпасами у Брянській області РФ.

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Арсенал (17) Брянськ (131) вибух (4461)


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19.11.2024 08:40 Відповісти
Тю, виходе, що верещучка все ж таки запустила шатли!
Курва сказала - курва зробила!
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19.11.2024 08:50 Відповісти
Можливо таке "диво" як розмінування Чонгару, або ж "не на часі".
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19.11.2024 08:52 Відповісти
А команду на підрив Варварівського мосту кілька разів віддавали.
Хто ж ці люди?
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19.11.2024 09:24 Відповісти
У нас вся Україна у вибухах і під ударами
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19.11.2024 09:49 Відповісти
 
 