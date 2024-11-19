Вночі у двох російських регіонах лунали вибухи: у Брянській області під удар потрапив арсенал ГРАУ РФ. ВIДЕО

У ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За даними міноборони РФ, 11 безпілотників збили над Ростовською областю, ще один - над Бєлгородською.

У Ростовській області безпілотник вибухнув на трасі в Білокалитвинському районі, постраждав водій "Газелі", повідомив т.в.о. губернатора Юрій Слюсар. За його словами, за ніч засоби ППО збили БПЛА під Таганрогом, у М'ясниківському, Кам'янському, Красносулинському, Жовтневому, Морозівському та Білоокалитвинському районах.

Над Брянською областю вранці збили 12 безпілотників, заявило Міноборони Росії.

За даними губернатора Брянської області Олександра Богомаза, унаслідок відбиття атаки безпілотників постраждалих і руйнувань немає.

Атака на арсенал у Брянській області

Своєю чергою місцеві мешканці Брянської області повідомили про потужні вибухи у районі міста Карачєв. За даними керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, під удар потрапив 67 арсенал ГРАУ РФ.

"Там були артилерійські боєприпаси, включно з КНДРівськими до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ. Ще раніше він був атакований дронами", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 10 листопада 2024 року, Сили оборони вдарили по ворожих складах з боєприпасами у Брянській області РФ.