Ночью в двух российских регионах раздавались взрывы: в Брянской области под удар попал арсенал ГРАУ РФ. ВИДЕО

В ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По данным минобороны РФ, 11 беспилотников сбили над Ростовской областью, еще один - над Белгородской.

В Ростовской области беспилотник взорвался на трассе в Белокалитвинском районе, пострадал водитель "Газели", сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, за ночь средства ПВО сбили БПЛА под Таганрогом, в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белоокалитвинском районах.

Над Брянской областью утром сбили 12 беспилотников, заявило Минобороны России.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате отражения атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет.

Атака на арсенал в Брянской области

В свою очередь местные жители Брянской области сообщили о мощных взрывах в районе города Карачев. По данным руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, под удар попал 67 арсенал ГРАУ РФ.

"Там были артиллерийские боеприпасы, включая КНДРовские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО. Еще раньше он был атакован дронами", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 10 ноября 2024 года, Силы обороны ударили по вражеским складам с боеприпасами в Брянской области РФ.