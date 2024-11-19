ВСУ ударили ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области РФ
Сегодня, 19 ноября 2024 года, после разрешения Байдена впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.
Об этом со ссылкой на источники Цензор.НЕТ пишет главный редактор издания Юрий Бутусов.
Он напоминает сообщение Генштаба ВСУ: "В ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ. По состоянию на 02.30 этой ночью зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться".
Бутусов напоминает, что ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал нанести удары по силам НАТО, если Украина начнет наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ.
"И вот сегодня очередные "коричневые линии" Кремля нарушены. И теперь весь мир будет смотреть, решится ли Путин на какие-то действия. Начало дальнобойных ударов по РФ не приведет к быстрому перелому в войне, но нанесет значительные потери тыловым объектам российской армии, усложнит маневр и логистику российской армии в приграничных районах, заставит еще больше растянуть средства ПВО, враг будет под прицелом на сотни километров вглубь России", - отмечает Бутусов.
Взрывы в Брянской области РФ
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.
Разрешение на удары по территории РФ
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
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Минобороны РФ подтвердило удар американскими ракетами ATACMS по Брянской области
Сегодня, 15:162 Российское оборонное ведомство подтверждает информацию, которая ранее появилась в ряде средств массовой информации - по поводу первого удара с украинской территории американской дальнобойной https://topwar.ru/armament/missiles/ ракетой ATACMS по международно признаваемой территории России.
Минобороны РФ сообщает о том, что удар был нанесён по объекту в Брянской области.
В сообщении ведомства говорится, что враг выпустил в общей сложности шесть американских ракет, пять из которых были сбиты системой https://topwar.ru/armament/pvo/ ПВО Вооружённых сил России.
Напомним, что изначально о первом ударе американскими ракетами вглубь международно признаваемой территории РФ заявил небезызвестный украинский репортёр Бутусов. При этом в Генштабе ВСУ цинично заявили, что у них «нет такой информации».
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https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8
ie the SU-34s and hit them with the freedom seeds we have sent you as hard and destructive as you can! You only have till Jan 20, 2025 to do it when that Pumpkin Spice Palpatine becomes president.
Glory to Ukraine! Glory to the heroes! Fuck Russia!
Use them to kill the archer!
that is, SU-34s, and hit them with the seeds of freedom that we have sent you, as hard and destructive as you can! You have until January 20, 2025, when this Pumpkin Palpatine will become president.
На дєрєв"ях кішкі как хамон
І пайот тіха в моргє гармонь
Про мошонку тваю и глаза!
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Первый же удар принёс реальный масштабный результат.
Орки нанесли смертоносный ракетный удар по военному институту связи в Полтаве:
значит, Военный институт специалистов связи и РЭБ в Краснодаре и высшее военное училище ракетных войск в Ростове - это абсолютно законная военная цель для Скальпов и Атакмсов.