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Новости Война
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Поражён склад боеприпасов в Брянской области РФ, - Генштаб ВСУ

Вибухи в Брянській області: Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу

Силы обороны нанесли удар по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ в ночь на 19 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 02.30 этой ночью зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии рф против Украины будет продолжаться", - говорится в сообщении.

Взрывы в Брянской области РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников.

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Брянск (115) Генштаб ВС (6198) россия (95372) уничтожение (6835)


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Топ комментарии
+25
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19.11.2024 09:23
+15
Гарна новина-виконавцям черговий респект...
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19.11.2024 09:26
+12
Zachot 👍
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19.11.2024 09:25
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19.11.2024 09:23 Ответить
Zachot 👍
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19.11.2024 09:25 Ответить
Гарна новина-виконавцям черговий респект...
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19.11.2024 09:26 Ответить
Молодці!
Треба примножити такий
результат!
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19.11.2024 09:26 Ответить
звичайно, це мрії, але ж мріяти дозволено..., як би ж ми кожну ніч могли щось уразити на росії..., як рашка кожну ніч атакує нас шахедами, ми могли б хоча б щось виводити з ладу на їх території...
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19.11.2024 09:36 Ответить
Маєте на увазі якби ми били по жилим кварталам, вірно. Я не проти, але для цього треба мати власну зброю, а у шапіто зомбофон на першому місті
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19.11.2024 09:39 Ответить
Нарколига казало,що маємо 100 своїх ракет,але не каже яких..
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19.11.2024 09:43 Ответить
1. не "маємо", а "виробили".
2. хєрограй може казати будь-що, впевнений, будь-яка озвучена цифра і на 20% не відповідає дійсності.
3. аби реально робити "регулярні нальоти" хоча б кожного тижня, виробництво повинне бути на рівні "100 на тиждень", а не "100 на рік". Засрашка таке має (різної номенклатури, і далеко не всі - іскандери і циркони). Ми такого не маємо, сподіваюсь, поки що.
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19.11.2024 10:41 Ответить
і відправить їх разом з мільйоном дронів
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19.11.2024 11:07 Ответить
Ґубєрнатор сказав що без жертв та руйнувань. Ви всьо врьоті!!1
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19.11.2024 09:45 Ответить
В губернатора робота така - красти та брехати.
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19.11.2024 10:15 Ответить
Ну один з двох з половиною тисяч арсеналів і складів їм неприємно але не боляче.
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19.11.2024 11:02 Ответить
Типу настільки не боляче , що вони вже давно тягнуть і ракети і снаряди з Ірану і КНДР ?
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19.11.2024 14:59 Ответить
 
 