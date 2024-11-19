Поражён склад боеприпасов в Брянской области РФ, - Генштаб ВСУ
Силы обороны нанесли удар по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ в ночь на 19 ноября.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 02.30 этой ночью зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии рф против Украины будет продолжаться", - говорится в сообщении.
Взрывы в Брянской области РФ
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников.
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2. хєрограй може казати будь-що, впевнений, будь-яка озвучена цифра і на 20% не відповідає дійсності.
3. аби реально робити "регулярні нальоти" хоча б кожного тижня, виробництво повинне бути на рівні "100 на тиждень", а не "100 на рік". Засрашка таке має (різної номенклатури, і далеко не всі - іскандери і циркони). Ми такого не маємо, сподіваюсь, поки що.