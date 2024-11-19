Поражён склад боеприпасов в Брянской области РФ, - Генштаб ВСУ

Силы обороны нанесли удар по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ в ночь на 19 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 02.30 этой ночью зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии рф против Украины будет продолжаться", - говорится в сообщении.

Взрывы в Брянской области РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников.

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