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Новини Війна
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Уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ, - Генштаб ЗСУ

Вибухи в Брянській області: Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу

Сили оборони завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ у ніч на 19 листопада.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії рф проти України триватиме", - йдеться в повідомленні.

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників.

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Автор: 

Брянськ (131) Генштаб ЗС (6553) росія (65098) знищення (7204)


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Топ коментарі
+25
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19.11.2024 09:23
+15
Гарна новина-виконавцям черговий респект...
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19.11.2024 09:26
+12
Zachot 👍
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19.11.2024 09:25
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19.11.2024 09:23 Відповісти
Zachot 👍
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19.11.2024 09:25 Відповісти
Гарна новина-виконавцям черговий респект...
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19.11.2024 09:26 Відповісти
Молодці!
Треба примножити такий
результат!
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19.11.2024 09:26 Відповісти
звичайно, це мрії, але ж мріяти дозволено..., як би ж ми кожну ніч могли щось уразити на росії..., як рашка кожну ніч атакує нас шахедами, ми могли б хоча б щось виводити з ладу на їх території...
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19.11.2024 09:36 Відповісти
Маєте на увазі якби ми били по жилим кварталам, вірно. Я не проти, але для цього треба мати власну зброю, а у шапіто зомбофон на першому місті
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19.11.2024 09:39 Відповісти
Нарколига казало,що маємо 100 своїх ракет,але не каже яких..
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19.11.2024 09:43 Відповісти
1. не "маємо", а "виробили".
2. хєрограй може казати будь-що, впевнений, будь-яка озвучена цифра і на 20% не відповідає дійсності.
3. аби реально робити "регулярні нальоти" хоча б кожного тижня, виробництво повинне бути на рівні "100 на тиждень", а не "100 на рік". Засрашка таке має (різної номенклатури, і далеко не всі - іскандери і циркони). Ми такого не маємо, сподіваюсь, поки що.
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19.11.2024 10:41 Відповісти
і відправить їх разом з мільйоном дронів
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19.11.2024 11:07 Відповісти
Ґубєрнатор сказав що без жертв та руйнувань. Ви всьо врьоті!!1
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19.11.2024 09:45 Відповісти
В губернатора робота така - красти та брехати.
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19.11.2024 10:15 Відповісти
Ну один з двох з половиною тисяч арсеналів і складів їм неприємно але не боляче.
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19.11.2024 11:02 Відповісти
Типу настільки не боляче , що вони вже давно тягнуть і ракети і снаряди з Ірану і КНДР ?
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19.11.2024 14:59 Відповісти
 
 