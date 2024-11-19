Уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ у ніч на 19 листопада.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії рф проти України триватиме", - йдеться в повідомленні.

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників.

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