Уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ у ніч на 19 листопада.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії рф проти України триватиме", - йдеться в повідомленні.
Вибухи у Брянській області РФ
Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників.
Топ коментарі
+25 частный сектор
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+15 Александр Чуднивец #474549
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2. хєрограй може казати будь-що, впевнений, будь-яка озвучена цифра і на 20% не відповідає дійсності.
3. аби реально робити "регулярні нальоти" хоча б кожного тижня, виробництво повинне бути на рівні "100 на тиждень", а не "100 на рік". Засрашка таке має (різної номенклатури, і далеко не всі - іскандери і циркони). Ми такого не маємо, сподіваюсь, поки що.