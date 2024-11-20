Посольства Испании, Италии и Греции в Киеве сегодня не будут предоставлять услуги из-за повышенного риска воздушных атак (обновлено)

Сегодня, 20 ноября 2024 года, посольство Испании в Киеве сообщило, что не будет предоставлять услуг в течение дня из-за "повышенного риска воздушных атак по всей Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EFE.

"В электронном письме, направленном испанцам, проживающим в стране, посольство рекомендует им "принимать чрезвычайные меры безопасности, выполнять все рекомендации местных властей и всегда иметь укрытие", - говорится в сообщении.

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Позже посольство Италии в Киеве также обнародовало информацию, что сегодня, 20 ноября, не будет предоставлять услуги и будет закрыто для посещения.

В посольстве призвали находящихся в Украине граждан Италии в случае воздушной тревоги придерживаться самых строгих мер по уменьшению риска и немедленно направляться к ближайшему укрытию.

"Посольство Греции, по соображениям безопасности, останется сегодня закрытым для общественности. Избегайте поездок и оставайтесь в безопасных местах", - говорится в сообщении посольства Греции в Киеве.

Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.