РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8586 посетителей онлайн
Новости
8 805 35

Посольства Испании, Италии и Греции в Киеве сегодня не будут предоставлять услуги из-за повышенного риска воздушных атак (обновлено)

Масовані атаки на Україну

Сегодня, 20 ноября 2024 года, посольство Испании в Киеве сообщило, что не будет предоставлять услуг в течение дня из-за "повышенного риска воздушных атак по всей Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EFE.

"В электронном письме, направленном испанцам, проживающим в стране, посольство рекомендует им "принимать чрезвычайные меры безопасности, выполнять все рекомендации местных властей и всегда иметь укрытие", - говорится в сообщении.

Читайте также: РФ сегодня может массированно атаковать Украину. Есть конкретная информация, - посольство США

Позже посольство Италии в Киеве также обнародовало информацию, что сегодня, 20 ноября, не будет предоставлять услуги и будет закрыто для посещения.

В посольстве призвали находящихся в Украине граждан Италии в случае воздушной тревоги придерживаться самых строгих мер по уменьшению риска и немедленно направляться к ближайшему укрытию.

"Посольство Греции, по соображениям безопасности, останется сегодня закрытым для общественности. Избегайте поездок и оставайтесь в безопасных местах", - говорится в сообщении посольства Греции в Киеве.

Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Автор: 

Испания (860) обстрел (27093) посольство (1081) ракеты (3568)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
значить дєрьмак злив місця складування останніх атакамс і не тільки ((
показать весь комментарий
20.11.2024 11:06
+9
показать весь комментарий
20.11.2024 11:01
+9
Давай покажи як треба бити сотнями ракет, эсперд наддиванний. Де вас таких роблять.....розізлили.....пзц шо в голові. Чи ти кацап і є?
показать весь комментарий
20.11.2024 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.11.2024 11:01 Ответить
значить дєрьмак злив місця складування останніх атакамс і не тільки ((
показать весь комментарий
20.11.2024 11:06 Ответить
хай оті посольства не брешуть!
зе!гундос мовчить, значить все добре!
не лякайте українців, вони зайняті.
ми обговорюємо план міністерства єднання на чолі з верещук та культурну ставку на чолі якоюсь робочою сосною, сусідкою дитинства зе!лєнкі.
показать весь комментарий
20.11.2024 11:07 Ответить
Карамба !
показать весь комментарий
20.11.2024 11:23 Ответить
...Рятуйся хто може!...
показать весь комментарий
20.11.2024 12:01 Ответить
Хтось знову наводить паніку.
Звідки Ви все це берете? Може Вам подзвонили прямо з кремля чи МО рф?! Шизофреніки.
Ну може вже досить безпідставно кричати на всіх кутках, що все пропало?!
Україна живе і працює буденним своїм життям.
показать весь комментарий
20.11.2024 11:30 Ответить
Справа не в тому. Вони там між собою вирішують питання і гигочуть. А тим часом в Україні кожен день смерті від рук кацапських терористів.
показать весь комментарий
20.11.2024 11:53 Ответить
Так вони ж самі з кцапами і перетирають обстановку! Договорнячок зклепали, а потім Українцям на вуха локшину вішають. Знімайте вилками!
А шо?! І відвести увагу від повної жопи в економіці можна, і бабосиків подеребанити, і лохів, що повірили 95-му кварталу в 2019-му році можна в черговий раз розвести і бусифікувати.
Лафа !
показать весь комментарий
20.11.2024 12:15 Ответить
Існує таке дуже корисне поняття - розвідка. Знаєш про таке? Вони іноді бувають дуже корисні, особливо розвідки в США та Ізраїлі. До початку повномасштабного вторгнення розвідки США називали точну дату вторгнення, про Блінкен та Байден нас попереджали, але і тоді тут сиділа одна істота під ніком vedana називала їх клікушами та верещала про панікерів, які заважають українцям працювати та жити буденним життям. Вас ботів до нас засилають, щоб приглушити нашу пильність. В Україні війна, якщо ти не в курсі, прилітає кожного дня, тому стули пельку та не роби з нас ідіотів.
показать весь комментарий
20.11.2024 16:22 Ответить
Навіщо мені з Вас робити ідіотів?!
З Вас їх зробили ще до мене, в 2019 році, а саме 73% вельми мудрих виборців - мудрий нарід!!
І що не по його волі, відразу зрада, про-російське.
Інакше ми б про це зараз, і тут не дискутували, а займались тихо своїми повсякденними справами й планували плани на завтра.
А саме такі як Ви привели цю країну до війни, саме Ви обрали його президентом, саме за Вашою згодою, іноді мовчазною, все ось так відбувається!!!
Так, що треба ще дуже подумати й зробити висновки, хто тут кремлівський бот, що виліз й кричить - все погано!! Не треба Українців вважати за недолугих, це не безпечно - шановна!!!
показать весь комментарий
20.11.2024 17:46 Ответить
Заспокойся, гамериканка з московських болот. І без тебе хєрово. Це твоє ***** у війні винне, а не я.
показать весь комментарий
20.11.2024 17:51 Ответить
Спочатку США кукурікають, тепер ці....Кацапи їх всіх просто тупо попереджають. А потім розповідають що з ними ж і воюють. Це якийсь треш.
показать весь комментарий
20.11.2024 11:51 Ответить
Це політика. І вона завжди такою була.
показать весь комментарий
20.11.2024 12:03 Ответить
Попереджають.
"В парядкє пладатворново научьно-тєхнічєскава сатруднічєства, в т.ч. в ракєтно-касмічєскай отраслі".
показать весь комментарий
20.11.2024 12:13 Ответить
так ООН мовчить, переживає за москалів яких ще не ********
показать весь комментарий
20.11.2024 11:55 Ответить
За то 8 атакамсів пустили по росії. А відповідь буде такою, що земля здригнеться. Треба головою а не сракою думати. Якщо вже бити по ворожій території, то треба бити так, щоб вони засумнівались чи треба давати відповідь. Бити треба сотнями ракет і дронів одночасно. А так тільки розізлили їх.
показать весь комментарий
20.11.2024 11:56 Ответить
Давай покажи як треба бити сотнями ракет, эсперд наддиванний. Де вас таких роблять.....розізлили.....пзц шо в голові. Чи ти кацап і є?
показать весь комментарий
20.11.2024 12:02 Ответить
Ага, у відповідь відсмокчуть віс прутні, які тільки є...
показать весь комментарий
20.11.2024 12:04 Ответить
Андрій, ппоясненя таке, багато тих, хто поїхав з України і зараз наприклад в Польщі, не хочуть поширення війни і наслідків, які можуть поставити під сумнів їх поточне положення. Бо думаю, що втекли від війни і вже в безпеці, а що буде з Україною їх вже турбує тільки на рівні хіба ностальгії того, що вони колись тут жили. Бо вже вирішили, що швидше за все сюди не повернуться вже.
показать весь комментарий
20.11.2024 13:08 Ответить
Де вас ідіотів роблять?
показать весь комментарий
20.11.2024 12:04 Ответить
а до атакамс русня була былою та пушистою та зовсім не стріляла...Ви точно за зе голосували....
показать весь комментарий
20.11.2024 12:26 Ответить
"... но разведка доложила точно..."
показать весь комментарий
20.11.2024 12:04 Ответить
а я б прислухався.
бо коли вони 20го лютого 2022 року почали згортати діяльність, всі теж ржали як на концерті 95го. потім невесело стало, правда? подоляковські тварі, щоб вам ті копійки поперед сраки стали.
у них розвідка чітка, це вам не буданов з кавою.
показать весь комментарий
20.11.2024 12:04 Ответить
"Березовий сік" написав, що запустять "Авангард" з капустового яру по "невстановленій цілі на території України".
показать весь комментарий
20.11.2024 12:12 Ответить
На просторах ТГ кажуть, що, МОЖЛИВО, готуються до запуску РС-26 з Капустіна (Астрахань) в експериментальному варіанті.

Коротко:
▪️Дальність заявлена до 6 000 км.
▪️Точність - 150 м.
▪️Стартова маса - 50 т.
▪️Маса бойової частини (за відкритими джерелами) - 1,2 тонни.

Тобто це балістична ракета, яка дуже швидка (можливий час підльоту - до 12 хвилин), має велику дальність, несе фугас вагою 1,2 тонни, якщо довіряти відкритим джерелам.

Якщо ці дані правдиві, то її маса еквівалентна ~3 "Іскандерам-М".

Тож, як завжди, уважно слідкуємо за офіційними повідомленнями і не забуваємо вчасно йти до безпечних місць.
показать весь комментарий
20.11.2024 12:11 Ответить
А вона що ''незбиваєма''?
показать весь комментарий
20.11.2024 12:35 Ответить
Якщо рашисти атакуватимуть подібними ракетами, є велика імовірність, що наша ППО їх збиватиме, але уламки таких ракет точно є більш небезпечними, у порівняні з уламками, наприклад Іскандеру.
показать весь комментарий
20.11.2024 13:11 Ответить
Та тож фуйня, готоватись треба до шашликів, так, ******** чи ні?
показать весь комментарий
20.11.2024 12:20 Ответить
Щось партнери як завжди на словах потужно-незламні до перемоги, а на ділі ледь запахло небезпекою - так відразу "пук-пук ми закриваємось, ви вкраїнчики тримайтесь там, ми думками разом з вами"
показать весь комментарий
20.11.2024 12:40 Ответить
Виходячи з інформації, опублікованої амбасадами деяких країн НАТО у Києві, а також з відомого правила, за яким поки амбасада певної країни офіційно займає певну ділянку ця ділянка є тимчасовою територією цієї країни, можна зробити припущення (його зробили вже декілька коментаторів на Цензорі), що ці амбасади можливо є у списку цілей очікуваної масованої повітряної атаки.
Схоже на те, що саме таким чином путін збирається здійснити загрозу удару по країнам НАТО у відповідь на дозвіл застосування Україною далекобійних ракет по території РФ.
Країни НАТО не злякалися загрози "доктрини застосування ЯЗ", і гопнік вирішив, що безпечніше для нього буде помститися країнам НАТО не ЯЗ, а повітряними ударами по амбасадам в Україні.
Це лише припущення, але наше ППО мабуть врахує таке припущення, щодо імовірних цілей очікуваних повітряних атак ворога.
Зрозуміло, що амбасади країн НАТО далеко не єдині можливі цілі планованого удару.
показать весь комментарий
20.11.2024 13:02 Ответить
В посольствах должны быть антирадиационные подвалы.
показать весь комментарий
20.11.2024 13:23 Ответить
а що сталося?

трамп обіцяв перед виборами: якщо виграє, то припинить війну за 24 години. Навіть пуйлу дзвонив і просив не йти на ескалацію.

хіба щось може піти не так? хіба трамп може брехати? його поважають всі диктатори. посольства, можете повертатись
показать весь комментарий
20.11.2024 13:30 Ответить
 
 