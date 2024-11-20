Посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві сьогодні не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак (оновлено)
Сьогодні, 20 листопада 2024 року, посольство Іспанії в Києві повідомило, що не буде надавати послуг упродовж дня через "підвищений ризик повітряних атак по всій Україні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EFE.
"У електронному листі, надісланому іспанцям, які проживають у країні, посольство рекомендує їм "вживати надзвичайних заходів безпеки, виконувати всі рекомендації місцевої влади та завжди мати притулок", - йдеться у повідомленні.
Згодом посольство Італії в Києві також оприлюднило інформацію, що сьогодні, 20 листопада, не надаватиме послуг та буде зачиненим для відвідування.
У посольстві закликали громадян Італії, які перебувають в Україні, у разі повітряної тривоги дотримуватися найсуворіших заходів для зменшення ризику та негайно прямувати до найближчого укриття.
"Посольство Греції, з міркувань безпеки, залишиться сьогодні зачиненим для громадськості. Будь ласка, уникайте поїздок та залишайтеся в безпечних місцях", - йдеться у повідомленні посольства Греції в Києві.
Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.
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зе!гундос мовчить, значить все добре!
не лякайте українців, вони зайняті.
ми обговорюємо план міністерства єднання на чолі з верещук та культурну ставку на чолі якоюсь робочою сосною, сусідкою дитинства зе!лєнкі.
Звідки Ви все це берете? Може Вам подзвонили прямо з кремля чи МО рф?! Шизофреніки.
Ну може вже досить безпідставно кричати на всіх кутках, що все пропало?!
Україна живе і працює буденним своїм життям.
А шо?! І відвести увагу від повної жопи в економіці можна, і бабосиків подеребанити, і лохів, що повірили 95-му кварталу в 2019-му році можна в черговий раз розвести і бусифікувати.
Лафа !
З Вас їх зробили ще до мене, в 2019 році, а саме 73% вельми мудрих виборців - мудрий нарід!!
І що не по його волі, відразу зрада, про-російське.
Інакше ми б про це зараз, і тут не дискутували, а займались тихо своїми повсякденними справами й планували плани на завтра.
А саме такі як Ви привели цю країну до війни, саме Ви обрали його президентом, саме за Вашою згодою, іноді мовчазною, все ось так відбувається!!!
Так, що треба ще дуже подумати й зробити висновки, хто тут кремлівський бот, що виліз й кричить - все погано!! Не треба Українців вважати за недолугих, це не безпечно - шановна!!!
"В парядкє пладатворново научьно-тєхнічєскава сатруднічєства, в т.ч. в ракєтно-касмічєскай отраслі".
бо коли вони 20го лютого 2022 року почали згортати діяльність, всі теж ржали як на концерті 95го. потім невесело стало, правда? подоляковські тварі, щоб вам ті копійки поперед сраки стали.
у них розвідка чітка, це вам не буданов з кавою.
Коротко:
▪️Дальність заявлена до 6 000 км.
▪️Точність - 150 м.
▪️Стартова маса - 50 т.
▪️Маса бойової частини (за відкритими джерелами) - 1,2 тонни.
Тобто це балістична ракета, яка дуже швидка (можливий час підльоту - до 12 хвилин), має велику дальність, несе фугас вагою 1,2 тонни, якщо довіряти відкритим джерелам.
Якщо ці дані правдиві, то її маса еквівалентна ~3 "Іскандерам-М".
Тож, як завжди, уважно слідкуємо за офіційними повідомленнями і не забуваємо вчасно йти до безпечних місць.
Схоже на те, що саме таким чином путін збирається здійснити загрозу удару по країнам НАТО у відповідь на дозвіл застосування Україною далекобійних ракет по території РФ.
Країни НАТО не злякалися загрози "доктрини застосування ЯЗ", і гопнік вирішив, що безпечніше для нього буде помститися країнам НАТО не ЯЗ, а повітряними ударами по амбасадам в Україні.
Це лише припущення, але наше ППО мабуть врахує таке припущення, щодо імовірних цілей очікуваних повітряних атак ворога.
Зрозуміло, що амбасади країн НАТО далеко не єдині можливі цілі планованого удару.
трамп обіцяв перед виборами: якщо виграє, то припинить війну за 24 години. Навіть пуйлу дзвонив і просив не йти на ескалацію.
хіба щось може піти не так? хіба трамп може брехати? його поважають всі диктатори. посольства, можете повертатись