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Посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві сьогодні не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак (оновлено)

Масовані атаки на Україну

Сьогодні, 20 листопада 2024 року, посольство Іспанії в Києві повідомило, що не буде надавати послуг упродовж дня через "підвищений ризик повітряних атак по всій Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EFE

"У електронному листі, надісланому іспанцям, які проживають у країні, посольство рекомендує їм "вживати надзвичайних заходів безпеки, виконувати всі рекомендації місцевої влади та завжди мати притулок", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 1000 днів повномасштабного вторгнення: по Києву ворог застосував понад 2 500 одиниць ракет і БпЛА

Згодом посольство Італії в Києві також оприлюднило інформацію, що сьогодні, 20 листопада, не надаватиме послуг та буде зачиненим для відвідування.

У посольстві закликали громадян Італії, які перебувають в Україні, у разі повітряної тривоги дотримуватися найсуворіших заходів для зменшення ризику та негайно прямувати до найближчого укриття.

"Посольство Греції, з міркувань безпеки, залишиться сьогодні зачиненим для громадськості. Будь ласка, уникайте поїздок та залишайтеся в безпечних місцях", - йдеться у повідомленні посольства Греції в Києві.

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Автор: 

Іспанія (900) обстріл (28284) посольство (942) ракети (4009)


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Топ коментарі
+10
значить дєрьмак злив місця складування останніх атакамс і не тільки ((
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20.11.2024 11:06
+9
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20.11.2024 11:01
+9
Давай покажи як треба бити сотнями ракет, эсперд наддиванний. Де вас таких роблять.....розізлили.....пзц шо в голові. Чи ти кацап і є?
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20.11.2024 12:02
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20.11.2024 11:01 Відповісти
значить дєрьмак злив місця складування останніх атакамс і не тільки ((
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20.11.2024 11:06 Відповісти
хай оті посольства не брешуть!
зе!гундос мовчить, значить все добре!
не лякайте українців, вони зайняті.
ми обговорюємо план міністерства єднання на чолі з верещук та культурну ставку на чолі якоюсь робочою сосною, сусідкою дитинства зе!лєнкі.
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20.11.2024 11:07 Відповісти
Карамба !
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20.11.2024 11:23 Відповісти
...Рятуйся хто може!...
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20.11.2024 12:01 Відповісти
Хтось знову наводить паніку.
Звідки Ви все це берете? Може Вам подзвонили прямо з кремля чи МО рф?! Шизофреніки.
Ну може вже досить безпідставно кричати на всіх кутках, що все пропало?!
Україна живе і працює буденним своїм життям.
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20.11.2024 11:30 Відповісти
Справа не в тому. Вони там між собою вирішують питання і гигочуть. А тим часом в Україні кожен день смерті від рук кацапських терористів.
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20.11.2024 11:53 Відповісти
Так вони ж самі з кцапами і перетирають обстановку! Договорнячок зклепали, а потім Українцям на вуха локшину вішають. Знімайте вилками!
А шо?! І відвести увагу від повної жопи в економіці можна, і бабосиків подеребанити, і лохів, що повірили 95-му кварталу в 2019-му році можна в черговий раз розвести і бусифікувати.
Лафа !
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20.11.2024 12:15 Відповісти
Існує таке дуже корисне поняття - розвідка. Знаєш про таке? Вони іноді бувають дуже корисні, особливо розвідки в США та Ізраїлі. До початку повномасштабного вторгнення розвідки США називали точну дату вторгнення, про Блінкен та Байден нас попереджали, але і тоді тут сиділа одна істота під ніком vedana називала їх клікушами та верещала про панікерів, які заважають українцям працювати та жити буденним життям. Вас ботів до нас засилають, щоб приглушити нашу пильність. В Україні війна, якщо ти не в курсі, прилітає кожного дня, тому стули пельку та не роби з нас ідіотів.
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20.11.2024 16:22 Відповісти
Навіщо мені з Вас робити ідіотів?!
З Вас їх зробили ще до мене, в 2019 році, а саме 73% вельми мудрих виборців - мудрий нарід!!
І що не по його волі, відразу зрада, про-російське.
Інакше ми б про це зараз, і тут не дискутували, а займались тихо своїми повсякденними справами й планували плани на завтра.
А саме такі як Ви привели цю країну до війни, саме Ви обрали його президентом, саме за Вашою згодою, іноді мовчазною, все ось так відбувається!!!
Так, що треба ще дуже подумати й зробити висновки, хто тут кремлівський бот, що виліз й кричить - все погано!! Не треба Українців вважати за недолугих, це не безпечно - шановна!!!
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20.11.2024 17:46 Відповісти
Заспокойся, гамериканка з московських болот. І без тебе хєрово. Це твоє ***** у війні винне, а не я.
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20.11.2024 17:51 Відповісти
Спочатку США кукурікають, тепер ці....Кацапи їх всіх просто тупо попереджають. А потім розповідають що з ними ж і воюють. Це якийсь треш.
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20.11.2024 11:51 Відповісти
Це політика. І вона завжди такою була.
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20.11.2024 12:03 Відповісти
Попереджають.
"В парядкє пладатворново научьно-тєхнічєскава сатруднічєства, в т.ч. в ракєтно-касмічєскай отраслі".
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20.11.2024 12:13 Відповісти
так ООН мовчить, переживає за москалів яких ще не ********
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20.11.2024 11:55 Відповісти
За то 8 атакамсів пустили по росії. А відповідь буде такою, що земля здригнеться. Треба головою а не сракою думати. Якщо вже бити по ворожій території, то треба бити так, щоб вони засумнівались чи треба давати відповідь. Бити треба сотнями ракет і дронів одночасно. А так тільки розізлили їх.
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20.11.2024 11:56 Відповісти
Давай покажи як треба бити сотнями ракет, эсперд наддиванний. Де вас таких роблять.....розізлили.....пзц шо в голові. Чи ти кацап і є?
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20.11.2024 12:02 Відповісти
Ага, у відповідь відсмокчуть віс прутні, які тільки є...
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20.11.2024 12:04 Відповісти
Андрій, ппоясненя таке, багато тих, хто поїхав з України і зараз наприклад в Польщі, не хочуть поширення війни і наслідків, які можуть поставити під сумнів їх поточне положення. Бо думаю, що втекли від війни і вже в безпеці, а що буде з Україною їх вже турбує тільки на рівні хіба ностальгії того, що вони колись тут жили. Бо вже вирішили, що швидше за все сюди не повернуться вже.
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20.11.2024 13:08 Відповісти
Де вас ідіотів роблять?
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20.11.2024 12:04 Відповісти
а до атакамс русня була былою та пушистою та зовсім не стріляла...Ви точно за зе голосували....
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20.11.2024 12:26 Відповісти
"... но разведка доложила точно..."
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20.11.2024 12:04 Відповісти
а я б прислухався.
бо коли вони 20го лютого 2022 року почали згортати діяльність, всі теж ржали як на концерті 95го. потім невесело стало, правда? подоляковські тварі, щоб вам ті копійки поперед сраки стали.
у них розвідка чітка, це вам не буданов з кавою.
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20.11.2024 12:04 Відповісти
"Березовий сік" написав, що запустять "Авангард" з капустового яру по "невстановленій цілі на території України".
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20.11.2024 12:12 Відповісти
На просторах ТГ кажуть, що, МОЖЛИВО, готуються до запуску РС-26 з Капустіна (Астрахань) в експериментальному варіанті.

Коротко:
▪️Дальність заявлена до 6 000 км.
▪️Точність - 150 м.
▪️Стартова маса - 50 т.
▪️Маса бойової частини (за відкритими джерелами) - 1,2 тонни.

Тобто це балістична ракета, яка дуже швидка (можливий час підльоту - до 12 хвилин), має велику дальність, несе фугас вагою 1,2 тонни, якщо довіряти відкритим джерелам.

Якщо ці дані правдиві, то її маса еквівалентна ~3 "Іскандерам-М".

Тож, як завжди, уважно слідкуємо за офіційними повідомленнями і не забуваємо вчасно йти до безпечних місць.
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20.11.2024 12:11 Відповісти
А вона що ''незбиваєма''?
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20.11.2024 12:35 Відповісти
Якщо рашисти атакуватимуть подібними ракетами, є велика імовірність, що наша ППО їх збиватиме, але уламки таких ракет точно є більш небезпечними, у порівняні з уламками, наприклад Іскандеру.
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20.11.2024 13:11 Відповісти
Та тож фуйня, готоватись треба до шашликів, так, ******** чи ні?
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20.11.2024 12:20 Відповісти
Щось партнери як завжди на словах потужно-незламні до перемоги, а на ділі ледь запахло небезпекою - так відразу "пук-пук ми закриваємось, ви вкраїнчики тримайтесь там, ми думками разом з вами"
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20.11.2024 12:40 Відповісти
Виходячи з інформації, опублікованої амбасадами деяких країн НАТО у Києві, а також з відомого правила, за яким поки амбасада певної країни офіційно займає певну ділянку ця ділянка є тимчасовою територією цієї країни, можна зробити припущення (його зробили вже декілька коментаторів на Цензорі), що ці амбасади можливо є у списку цілей очікуваної масованої повітряної атаки.
Схоже на те, що саме таким чином путін збирається здійснити загрозу удару по країнам НАТО у відповідь на дозвіл застосування Україною далекобійних ракет по території РФ.
Країни НАТО не злякалися загрози "доктрини застосування ЯЗ", і гопнік вирішив, що безпечніше для нього буде помститися країнам НАТО не ЯЗ, а повітряними ударами по амбасадам в Україні.
Це лише припущення, але наше ППО мабуть врахує таке припущення, щодо імовірних цілей очікуваних повітряних атак ворога.
Зрозуміло, що амбасади країн НАТО далеко не єдині можливі цілі планованого удару.
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20.11.2024 13:02 Відповісти
В посольствах должны быть антирадиационные подвалы.
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20.11.2024 13:23 Відповісти
а що сталося?

трамп обіцяв перед виборами: якщо виграє, то припинить війну за 24 години. Навіть пуйлу дзвонив і просив не йти на ескалацію.

хіба щось може піти не так? хіба трамп може брехати? його поважають всі диктатори. посольства, можете повертатись
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20.11.2024 13:30 Відповісти
 
 