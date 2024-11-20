Посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві сьогодні не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак (оновлено)

Сьогодні, 20 листопада 2024 року, посольство Іспанії в Києві повідомило, що не буде надавати послуг упродовж дня через "підвищений ризик повітряних атак по всій Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EFE.

"У електронному листі, надісланому іспанцям, які проживають у країні, посольство рекомендує їм "вживати надзвичайних заходів безпеки, виконувати всі рекомендації місцевої влади та завжди мати притулок", - йдеться у повідомленні.

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Згодом посольство Італії в Києві також оприлюднило інформацію, що сьогодні, 20 листопада, не надаватиме послуг та буде зачиненим для відвідування.

У посольстві закликали громадян Італії, які перебувають в Україні, у разі повітряної тривоги дотримуватися найсуворіших заходів для зменшення ризику та негайно прямувати до найближчого укриття.

"Посольство Греції, з міркувань безпеки, залишиться сьогодні зачиненим для громадськості. Будь ласка, уникайте поїздок та залишайтеся в безпечних місцях", - йдеться у повідомленні посольства Греції в Києві.

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.