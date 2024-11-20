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ЦПД про можливість масованого обстрілу України: РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі

Росіяни атакували балістикою інфраструктуру Шосткинської громади Сумщини

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США про можливий обстріл території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням  на телеграм-канал Коваленка.

Він нагадав, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики.

"Для обстрілів у рф готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше це повідомляли вже. Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям - реагувати на тривоги", - наголошує він.

Також читайте: Росія зробила запаси ракет на декілька масованих обстрілів, - ЦПД

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, РФ сьогодні може масовано атакувати Україну.

Автор: 

обстріл (28392) ракети (4021) Центр протидії дезінформації (158) Коваленко Андрій (22)


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Надо сказать Зе, чтобы он нанёс превентивный удар!
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20.11.2024 10:58 Відповісти
Вы хотите, что бы у него бизнес на москве накрылся?
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20.11.2024 14:28 Відповісти
Шоо, кораблі? А де наші ''малюки''? Бо ''мацква'' вже зачекався!
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20.11.2024 10:59 Відповісти
10 пунктів плану,,Національної стійкості " покривають ці ракетні атаки як бик вівцю!!
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20.11.2024 11:22 Відповісти
Ходять чутки що можуть вдарити рубежем 26 . Бч 1.2 тони
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20.11.2024 11:49 Відповісти
Так вгатіть БПлА, далекобійними ATACAMS по місцях запасів ракет на аеродромах, стратегічній авіації, а також складах! Чого чекати?! Дійте!
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20.11.2024 12:09 Відповісти
Наша влада не дозволить. Оманський догоаорняк.
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20.11.2024 14:25 Відповісти
 
 