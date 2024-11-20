ЦПД про можливість масованого обстрілу України: РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі
Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США про можливий обстріл території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Коваленка.
Він нагадав, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики.
"Для обстрілів у рф готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше це повідомляли вже. Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям - реагувати на тривоги", - наголошує він.
Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, РФ сьогодні може масовано атакувати Україну.
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