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РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. Маємо конкретну інформацію, - посольство США

РФ може масовано атакувати Україну

Посольство США в Україні отримало інформацію про те, що сьогодні, 20 листопада 2024 року, РФ може масовано атакувати Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства США в Україні.

"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань безпеки посольство буде закрито, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія зробила запаси ракет на декілька масованих обстрілів, - ЦПД

Раніше ЦПД інформував, що у росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків.

Автор: 

обстріл (28392) посольство (944) ракети (4021) США (22737)


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Топ коментарі
+42
Прострочена скотиняка повинна зараз сказати шо то фуйня не нагнетайте та готуйтесь до шашликів.
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20.11.2024 08:38
+37
Знову ці американці - гірше скабеєвої...

Заважають українцям спокійно їсти шашлички.
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20.11.2024 08:42
+35
я сподіваюсь на асфальт
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20.11.2024 08:36
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Одна надія на ППО
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20.11.2024 08:33 Відповісти
я сподіваюсь на асфальт
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20.11.2024 08:36 Відповісти
Так, по логіці українців від ворожих ракет мав би спасти асфальт, на який Боневтік Потужний витратив більше 500 мільярдів. Чи хтось скаже, що Лідор помилився? Ні, я від нього цього не почув, то виходить, що він, як стратег бачить пееваги асфальту над ППО.
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20.11.2024 08:54 Відповісти
Це -чорний гумор..
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20.11.2024 09:02 Відповісти
Від ворожих ракет та шахедів загинуло менше граждан України чим від асфальту Зеленського. ЗНАЧНО менше.
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20.11.2024 11:37 Відповісти
Одна надiя на Господа!🙏🙏🙏
та ППО.💛💙❤️
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20.11.2024 11:03 Відповісти
Треба привентивний удар по расіі
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20.11.2024 08:35 Відповісти
розвивай тему - асфальтом, пиши, потужно так
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20.11.2024 13:11 Відповісти
Ти - типіл!
Таки удари на Рашці плануються та готуються тижнями та місяцями.
І вони у будь якому випадку, все одно би вдарили.
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20.11.2024 08:43 Відповісти
то що по паРаші )(уйло не треба стріляти ??? треба шукати "мир", як заявляв "нейвеличніши зе-лідор" у 2019-21 році "гдето пасредіне", тобто в жопі )(уйло ??? так по вашому ???
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20.11.2024 08:43 Відповісти
Розшифруйте сенс слова "вкраїнчіки".
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20.11.2024 08:49 Відповісти
Це тупі гупії, які до тепер довіряють та оправдовують зеленого лідора та ОП, і готові за нього голосувати і на далі.
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20.11.2024 12:46 Відповісти
Взагалі-то дозвіл на ракети дали після того, як кацапи вже завдали масового ракетного удару. Якраз через кілька днів, як із Шольцем поговорили, і прямо під час G-20. Тобто, по максимуму демонстративно
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20.11.2024 08:54 Відповісти
То що, нехай вбивають нас скільки захочуть? Для рибок гуппі нагадаю - Спочатку був Кривий Ріг, де батько втратив дружину і всіх трьох дітей, потім багатоповерхівка в Сумах з 12 загиблими, потім Іскандер по Одесі, вчора гуртожиток у Глухові, можна перераховувати далі. Кацапи б'ють ракетами, бо можуть це зробити, бо відчувають свою безкарність.
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20.11.2024 09:08 Відповісти
Прострочена скотиняка повинна зараз сказати шо то фуйня не нагнетайте та готуйтесь до шашликів.
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20.11.2024 08:38 Відповісти
Вечер нас рассудит.
А нужно. С полуночи 20-го ноября:
1. Обесточить всю энергосистему Украины.
2. Остановить производства.
3. Объявить всем нерабочий день и загнать народ в бомбоубежища.
Только редкие пожарные машины с ревом проносятся по безлюдным улицам.
Только вечером вернитесь на эту страницу.
Из 24-х девять часов уже прошли.
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20.11.2024 08:50 Відповісти
Ага, поки дойдеш до бомбосховища тебе вже 3 рази бусифікують)
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20.11.2024 08:53 Відповісти
.ля. я не подумал.
Наверно для этого и вброс был. Не даром Салливан намекал.
Когда наш дом сни.уя придурки "заминировали" и полиция всех гнала на улицу, было слышно как соседи евреи мебель двигали. Нычки доставали. Ото бандюги могли у подъезда жирных карасей брать
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20.11.2024 09:12 Відповісти
Ваня, ви взагілі з дому не виходите?
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20.11.2024 10:54 Відповісти
Щось лідор здувся, про можливу поразку камлає.
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20.11.2024 09:01 Відповісти
Знову ці американці - гірше скабеєвої...

Заважають українцям спокійно їсти шашлички.
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20.11.2024 08:42 Відповісти
С полуночи в бомбоубежище. Пью кофе из термоса. Думаю ****, где твой муж (не ржать) Байден, где твои ракеты?
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20.11.2024 08:54 Відповісти
Вам пощастило - працювати не потрібно, ніяких домашніх справ... Життя вдалося.
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20.11.2024 09:09 Відповісти
Ну, да. Жизнь удалась, с утра 200 грамм накотил свет отключили пол дня свободен
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20.11.2024 09:17 Відповісти
У мене без е/е теж робота не робиться, тому заводимо "Гену".
А сидіти під час тривог в укритті немає часу, працюємо. Якось так.
Кожного разу - лотерея.
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20.11.2024 09:23 Відповісти
Ото и кажу, голимая показуха. Тревога на 12 часов. Все что вы делаете, вы делаете на свой риск. А мы вас предупреждали.
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20.11.2024 09:35 Відповісти
Чому бути-того не минувати...
Мати з дитиною приiхали з Польщi провiдати свою маму. Вечером поiхала в магазин, а дома залишилиcь дочка та мама. I в цей час по дому вдарив icкандер... Дочка та мама начебто живi. Це була недiля 17 листопада.Суми 🥺😢
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20.11.2024 11:16 Відповісти
Шо злякалися, і очень даже зря ! В нас є ,,План стійкості " ,цілих 10 пунктів !
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20.11.2024 08:42 Відповісти
Зробили собі незапланований вихідний.
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20.11.2024 08:43 Відповісти
+++
Когда мы были маленьким, а деревья были большими, в большие морозы в школе отменяли занятия. Весь день были на горке.
Ща, отменить работу из за ракетной атаки все кинутся на шашлыки. А че такое?
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20.11.2024 08:58 Відповісти
І ніхто нікого не шукав.
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20.11.2024 09:09 Відповісти
А где он денется, проголодается сам прийдёт. А уроки? Не, не, не задавали.
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20.11.2024 09:23 Відповісти
Природний відбір ніхто не відміняв
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20.11.2024 09:11 Відповісти
Надо бить по Москве и война через 2 часа закончится с выводом всех путлеровских войск даже из Крыма!
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20.11.2024 08:46 Відповісти
Із чарівної лампи бити? Чи з лампи Алладіна? Та й ви погано знаєте кацапів. А бити треба по військовим цілям!
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20.11.2024 10:57 Відповісти
Так звана москва- це мегавійськова ціль. Це концентратор россійських нацистів різноманітних форм і видів.
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20.11.2024 11:33 Відповісти
Вот и я об этом. Возможно на Рублёвке и живут идеологи этой войны. Они заслужили!
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20.11.2024 11:47 Відповісти
Якби в нас були ракети, які здатні вдарити по Москві, ця б війна ніколи б не почалася, бо ***** - сцикун, він атакує тільки слабких.
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20.11.2024 16:30 Відповісти
випускайте арахамію та потім зе!лідора.
не треба розкачувати україну!
не заважайте нам маринувати шашлик!
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20.11.2024 08:46 Відповісти
А якщо бути відвертим, то кацапи кожного дня б'ють по території України, по мирних містах, по інфрастуктурі, я вже не пишу, що вони творять на сході. Просто вони не читали плани "перемоги", "потужності" і "стійкості" і не знають, що Боневтік планами їх вже давно переміг. Залишилося крапельку, останній "план" направити на затвердження і 100%-ве одобрямс місцевими органами влади.
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20.11.2024 08:57 Відповісти
Кацапня кожного дня може "масовано атакувати" Україну. І поки ракет вистачало, вони так і робили. Теж мені новина...
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20.11.2024 09:01 Відповісти
Проблема не в ракетах..Літаки готуються не один день,плюс- розвідка,дорозвідка
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20.11.2024 10:33 Відповісти
А коли вони масовано не атакували ?
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20.11.2024 09:09 Відповісти
А, якщо, розхерячать посольство США? Яка буде відповідь? Бо посольство то теріторія іншої країни...
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20.11.2024 09:25 Відповісти
Та ніякої. Спишуть на недоліки війни.
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20.11.2024 09:33 Відповісти
Спишуть на "петріоти"...
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20.11.2024 10:34 Відповісти
Час встановити історичну справедливість і припинити називати країну-болото вкраденою назвою. Зараз доцільніше називати країну-агресора Путінососсія.
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20.11.2024 09:38 Відповісти
https://ibb.co/0nVd6B6
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20.11.2024 09:49 Відповісти
Скоріше за все йдеться про те, що кацапня хоче уіпати саме по комплексу адмінбудівль
Посольства США в Києві.
Тіпа - отвєтка Штатам за останні рішення по протипіхотним мінам і ракетам.
Тому амери і закіпішували...
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20.11.2024 09:51 Відповісти
Судячи із цього лайна (висирів типу Пересічного...) багато диванних істеричок або відкритих гнид, що драконять народ, замість зневаги до ворога, серуть на все і вся в Україні. А шо ви зробили для перемоги, г-юки?
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20.11.2024 09:57 Відповісти
схоже у американців є інфа що сьогодні(найближчі) буде масований удар балістикою по житловим та невже урядовому кварталах.
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20.11.2024 10:34 Відповісти
Так обычно рано утром такие удары наносят. А утро уже прошло... На сутки ошиблись?!
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20.11.2024 11:37 Відповісти
а гдє таварсіч хламідія із заявлєніямі "западниє смі хужє скабєєвой"?! а де найвеличніший з "нє нада панікі" та закликом до незламних шашликів у травні?! нє парядак!!
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20.11.2024 12:01 Відповісти
товариш хламідія разом з безумною та арестовичем нове міністерство придумують "міжзоряних відносин".
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20.11.2024 12:07 Відповісти
Для тих, хто хоче переговорів за будь-яку ціну: Reuters оприлюднили інфо, що пуйло може погодитись на заморозку лінії фронту з умовами, що Україна відмовляється від НАТО, Крим і окуповане йому, а також агресор дає нам "гарантії безпеки" 🤡, контролює кількість ЗСУ‼️, а російська мова друга офіційна. Зрозуміло, що все це плацдарм для подальшої окупації всієї України.Дивним чином, вимоги пуйла співпадають з усіма обіцянками бздюха гнусявого - НАТО нам нєнадо, сайдьомся пасрєдінє і какаяразніца. Бідося просто змушений корчити з себе патріота.
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20.11.2024 12:43 Відповісти
А наші навчання в містах розгорнули, блок пости. Більш ворожої події важко уявити.
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20.11.2024 12:52 Відповісти
как-то 100+ ракет и всякого взрывающегося проморгали, а тут вдруг - "информация". кажется, это заразно и - возможно - неизлечимо.
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20.11.2024 13:33 Відповісти
тю.у нас каждая ночь и снова шолом.шо не?
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20.11.2024 15:27 Відповісти
Кацапи ракети збирали 3 місяці. Звісно, поки вони не висруть їх усі, загроза буде актуальною. Цікаво, чому саме сьогодні і чому посольства зачиняються, коли кацапи гатять по Україні вже 3 роки? Чи удар планували саме по посольствах?
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20.11.2024 16:26 Відповісти
 
 