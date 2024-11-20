РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. Маємо конкретну інформацію, - посольство США

Посольство США в Україні отримало інформацію про те, що сьогодні, 20 листопада 2024 року, РФ може масовано атакувати Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства США в Україні.

"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань безпеки посольство буде закрито, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Раніше ЦПД інформував, що у росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків.