РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. Маємо конкретну інформацію, - посольство США
Посольство США в Україні отримало інформацію про те, що сьогодні, 20 листопада 2024 року, РФ може масовано атакувати Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства США в Україні.
"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань безпеки посольство буде закрито, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Раніше ЦПД інформував, що у росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків.
Топ коментарі
+42 Старый зольдат
показати весь коментар20.11.2024 08:38
+37 Пересічний українець #452786
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+35 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар20.11.2024 08:36
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та ППО.💛💙❤️
Таки удари на Рашці плануються та готуються тижнями та місяцями.
І вони у будь якому випадку, все одно би вдарили.
А нужно. С полуночи 20-го ноября:
1. Обесточить всю энергосистему Украины.
2. Остановить производства.
3. Объявить всем нерабочий день и загнать народ в бомбоубежища.
Только редкие пожарные машины с ревом проносятся по безлюдным улицам.
Только вечером вернитесь на эту страницу.
Из 24-х девять часов уже прошли.
Наверно для этого и вброс был. Не даром Салливан намекал.
Когда наш дом сни.уя придурки "заминировали" и полиция всех гнала на улицу, было слышно как соседи евреи мебель двигали. Нычки доставали. Ото бандюги могли у подъезда жирных карасей брать
Заважають українцям спокійно їсти шашлички.
****, где твой муж(не ржать) Байден, где твои ракеты? 200 грамм накотилсвет отключили пол дня свободен
А сидіти під час тривог в укритті немає часу, працюємо. Якось так.
Кожного разу - лотерея.
Мати з дитиною приiхали з Польщi провiдати свою маму. Вечером поiхала в магазин, а дома залишилиcь дочка та мама. I в цей час по дому вдарив icкандер... Дочка та мама начебто живi. Це була недiля 17 листопада.Суми 🥺😢
Когда мы были маленьким, а деревья были большими, в большие морозы в школе отменяли занятия. Весь день были на горке.
Ща, отменить работу из за ракетной атаки все кинутся на шашлыки. А че такое?
не треба розкачувати україну!
не заважайте нам маринувати шашлик!
Посольства США в Києві.
Тіпа - отвєтка Штатам за останні рішення по протипіхотним мінам і ракетам.
Тому амери і закіпішували...