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Новини
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Росія зробила запаси ракет на декілька масованих обстрілів, - ЦПД

Калібр

Росія зробила запаси ракет на декілька масованих обстрілів і продовжує їх накопичувати.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна знає про стратегію ворога і готова. Зараз ворог інформаційно масштабує результати цієї атаки. Дякуючи ППО, оцінки воєнкорів ворога не відповідають дійсності. Дякуємо за захист", - зауважив він.

Також читайте: Удар по Одещині: постраждала енергетична інфраструктура, є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії, дві людини загинули, постраждав підліток (оновлено). ФОТОрепортаж

Раніше Коваленко інформував, що у росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків.

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.

За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.

На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка. На Одещині постраждала енергетична інфраструктура, є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії, дві людини загинули, постраждав підліток.

Автор: 

обстріл (28183) ракети (4000) Центр протидії дезінформації (157) Коваленко Андрій (22)


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Топ коментарі
+17
А Україна зробила запаси ракет, чи хоч якусь кільткість своїх ракет? Вже шостий рік при владі простой мальчік, не барига, не крадун і мав розробки чотирьох ракет попередників, що якби зробив хоч по десятку, то одним залпом зупинив би обстріли України кацапами. То де наші ракети, чи знову винні США і німці? Чомусь 5-й президент і його команда за 5 років зробили 4 нові ракети без допомоги партнерів, а Боневтік за 6 років і шалених коштах партнерів на сотні мільярдів доларів США не створив жодної.
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17.11.2024 12:04
+9
цпд, утримується за державний кошт?
таку цінну та неочікувану інформацію видає.
я б ніколи не здогадався, що лапті будуть нас бомбити.
дайте вгадаю: мабуть зимою по енергетиці будуть бити? та на свят вечір 25 грудня та новорічну ніч?
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17.11.2024 12:04
+8
Україна зробила запаси чиновників, прокурорів-інвалідів та Мар'ян з Гетманцевими.
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17.11.2024 12:33
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цпд, утримується за державний кошт?
таку цінну та неочікувану інформацію видає.
я б ніколи не здогадався, що лапті будуть нас бомбити.
дайте вгадаю: мабуть зимою по енергетиці будуть бити? та на свят вечір 25 грудня та новорічну ніч?
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17.11.2024 12:04 Відповісти
І 7 січня..різдво на росії..
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17.11.2024 12:42 Відповісти
вони ж там в забухє з 31 грудня по 15 січня.
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17.11.2024 12:44 Відповісти
Тоді будемо мати надію, що:
1. В них будуть сходження ракет ще над територією рф.
2. З перепою будуть дамбіть своїх.
3. Що наші здогадаються їм підкинути бочки/каністри/цистерни з метиловим спиртом. Або виготовити купу бухла з метилового й закинути їм в до торгівельних мереж. Як Ізраїль заклав вибухівку до пейджерів хезболли..
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17.11.2024 12:52 Відповісти
А Україна зробила запаси ракет, чи хоч якусь кільткість своїх ракет? Вже шостий рік при владі простой мальчік, не барига, не крадун і мав розробки чотирьох ракет попередників, що якби зробив хоч по десятку, то одним залпом зупинив би обстріли України кацапами. То де наші ракети, чи знову винні США і німці? Чомусь 5-й президент і його команда за 5 років зробили 4 нові ракети без допомоги партнерів, а Боневтік за 6 років і шалених коштах партнерів на сотні мільярдів доларів США не створив жодної.
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17.11.2024 12:04 Відповісти
Україна зробила запаси чиновників, прокурорів-інвалідів та Мар'ян з Гетманцевими.
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17.11.2024 12:33 Відповісти
нєнє.
ну, чого ви?
мар'яна то ікона!
мар'яна та колян каклєта.
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17.11.2024 13:34 Відповісти
За 5 років 4 ракети?
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17.11.2024 14:33 Відповісти
Андрій Коваленко - це той профнепридатний, який коментарі про трампа і його нових призначенців видаляв із офіційного тг канала ЦПД, після перемоги трампа?
Сам постить фейки, потім їх видаляє. Йому треба вірити, інфа сотка.
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17.11.2024 12:04 Відповісти
Зате в нас є «план стійкості».
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17.11.2024 12:16 Відповісти
Та нас є куча міфічних планів, на всі випадки! Тут влада та опа попереду всіх!
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17.11.2024 12:20 Відповісти
Так і потрібно негайно направити його в районні, міські і обради, щоб депутати одноголосно затвердили і підтримали план "стійкості", як "план миру" і тоді відразу наступить перемога, бо ми не могли до цього перемогти, бо не було плану.
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17.11.2024 12:38 Відповісти
Не в нас, а у зе!, але в нього не тільки план є, в нього й к@кс є..
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17.11.2024 12:53 Відповісти
Так, поки що той план є в ЗЄліній голові. А потім він буде і в нас.
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17.11.2024 13:30 Відповісти
Без к@ксу план не працює)))

Чи нам всім канабіс пропишуть??? Хоча для глюків та ейфорії вистачить й прогабаліну, дозу тільки подвоїти треба..
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17.11.2024 14:24 Відповісти
"зелепутін" геть чисто опаскудив ,і насміявся над словами "потужно"."незламність" ,"стійкість",Своїми "зеленими діями і вчинками " він їх зробив аналогією "зеленого лайна"
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17.11.2024 14:13 Відповісти
І засобом для блювоти..
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17.11.2024 14:29 Відповісти
Ґітлєр бомбив Британію "ФАУ-2" в десятки разів меншою кількістю ніж Х**ло Україну. Захід цього не бачить ?
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17.11.2024 12:17 Відповісти
Гітлер стоїть і нервово курить в стороні дивлячись на Путлера.
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17.11.2024 12:35 Відповісти
По-перше, тоді можливості були інші. По-друге, мабуть навпаки, - пускали більше.
Дронів, правда, не було.
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17.11.2024 12:36 Відповісти
О, пан очевидність
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17.11.2024 12:26 Відповісти
Відповідь буде ? Адекватна, або хочаб чутливо-показова для місцевого рашиського населення ?
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17.11.2024 12:35 Відповісти
То о чем я и говорил. Что фатальная ошибка для Украины занимать позицию "не злить *****". Наоборот нужно постоянно бить Сосии в самое больное место, по енергетике, по НПЗ, по Моцкве и тд. Чтобы ***** бился в истерике и бил по Украине каждый день ракетами но по несколько штук что не давало бы ему накопить ракеты для массированных ударов. Почему у нас до сих пор не понимают что заигрывание с *****м ето бесполезно. Все равно ***** применит по Украине все ракеты которые сделали заводы Сосии. Так пускай хотя бы бьет маленькими партиями.
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17.11.2024 12:41 Відповісти
Все всі розуміють, просто у нас при владі теж х@йло, своє. Який давно нас здав/продав..
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17.11.2024 12:45 Відповісти
позиція та яку дозволяють "партнери"
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18.11.2024 01:09 Відповісти
 
 