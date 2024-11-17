РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7130 посетителей онлайн
Новости
3 582 26

Россия сделала запасы ракет на несколько массированных обстрелов, - ЦПД

калібр

Россия сделала запасы ракет на несколько массированных обстрелов и продолжает их накапливать.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина знает о стратегии врага и готова. Сейчас враг информационно масштабирует результаты этой атаки. Благодаря ПВО, оценки военкоров врага не соответствуют действительности. Спасибо за защиту", - отметил он.

Смотрите также: Удар по Одесщине: пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои со снабжением тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранее Коваленко информировал, что у россиян все готово к массированным обстрелам Украины, ракеты накоплены, авиация отработала тактику пусков.

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.

По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. На Днепропетровщине погибли двое железнодорожников

В Черкасской области Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, повреждены дом и линия электропередач, горела лесная подстилка. В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.

Автор: 

обстрел (27043) ракеты (3566) Центр противодействия дезинформации (130) Коваленко Андрей (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
А Україна зробила запаси ракет, чи хоч якусь кільткість своїх ракет? Вже шостий рік при владі простой мальчік, не барига, не крадун і мав розробки чотирьох ракет попередників, що якби зробив хоч по десятку, то одним залпом зупинив би обстріли України кацапами. То де наші ракети, чи знову винні США і німці? Чомусь 5-й президент і його команда за 5 років зробили 4 нові ракети без допомоги партнерів, а Боневтік за 6 років і шалених коштах партнерів на сотні мільярдів доларів США не створив жодної.
показать весь комментарий
17.11.2024 12:04
+9
цпд, утримується за державний кошт?
таку цінну та неочікувану інформацію видає.
я б ніколи не здогадався, що лапті будуть нас бомбити.
дайте вгадаю: мабуть зимою по енергетиці будуть бити? та на свят вечір 25 грудня та новорічну ніч?
показать весь комментарий
17.11.2024 12:04
+8
Україна зробила запаси чиновників, прокурорів-інвалідів та Мар'ян з Гетманцевими.
показать весь комментарий
17.11.2024 12:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цпд, утримується за державний кошт?
таку цінну та неочікувану інформацію видає.
я б ніколи не здогадався, що лапті будуть нас бомбити.
дайте вгадаю: мабуть зимою по енергетиці будуть бити? та на свят вечір 25 грудня та новорічну ніч?
показать весь комментарий
17.11.2024 12:04 Ответить
І 7 січня..різдво на росії..
показать весь комментарий
17.11.2024 12:42 Ответить
вони ж там в забухє з 31 грудня по 15 січня.
показать весь комментарий
17.11.2024 12:44 Ответить
Тоді будемо мати надію, що:
1. В них будуть сходження ракет ще над територією рф.
2. З перепою будуть дамбіть своїх.
3. Що наші здогадаються їм підкинути бочки/каністри/цистерни з метиловим спиртом. Або виготовити купу бухла з метилового й закинути їм в до торгівельних мереж. Як Ізраїль заклав вибухівку до пейджерів хезболли..
показать весь комментарий
17.11.2024 12:52 Ответить
А Україна зробила запаси ракет, чи хоч якусь кільткість своїх ракет? Вже шостий рік при владі простой мальчік, не барига, не крадун і мав розробки чотирьох ракет попередників, що якби зробив хоч по десятку, то одним залпом зупинив би обстріли України кацапами. То де наші ракети, чи знову винні США і німці? Чомусь 5-й президент і його команда за 5 років зробили 4 нові ракети без допомоги партнерів, а Боневтік за 6 років і шалених коштах партнерів на сотні мільярдів доларів США не створив жодної.
показать весь комментарий
17.11.2024 12:04 Ответить
Україна зробила запаси чиновників, прокурорів-інвалідів та Мар'ян з Гетманцевими.
показать весь комментарий
17.11.2024 12:33 Ответить
нєнє.
ну, чого ви?
мар'яна то ікона!
мар'яна та колян каклєта.
показать весь комментарий
17.11.2024 13:34 Ответить
За 5 років 4 ракети?
показать весь комментарий
17.11.2024 14:33 Ответить
Андрій Коваленко - це той профнепридатний, який коментарі про трампа і його нових призначенців видаляв із офіційного тг канала ЦПД, після перемоги трампа?
Сам постить фейки, потім їх видаляє. Йому треба вірити, інфа сотка.
показать весь комментарий
17.11.2024 12:04 Ответить
Зате в нас є «план стійкості».
показать весь комментарий
17.11.2024 12:16 Ответить
Та нас є куча міфічних планів, на всі випадки! Тут влада та опа попереду всіх!
показать весь комментарий
17.11.2024 12:20 Ответить
Так і потрібно негайно направити його в районні, міські і обради, щоб депутати одноголосно затвердили і підтримали план "стійкості", як "план миру" і тоді відразу наступить перемога, бо ми не могли до цього перемогти, бо не було плану.
показать весь комментарий
17.11.2024 12:38 Ответить
Не в нас, а у зе!, але в нього не тільки план є, в нього й к@кс є..
показать весь комментарий
17.11.2024 12:53 Ответить
Так, поки що той план є в ЗЄліній голові. А потім він буде і в нас.
показать весь комментарий
17.11.2024 13:30 Ответить
Без к@ксу план не працює)))

Чи нам всім канабіс пропишуть??? Хоча для глюків та ейфорії вистачить й прогабаліну, дозу тільки подвоїти треба..
показать весь комментарий
17.11.2024 14:24 Ответить
"зелепутін" геть чисто опаскудив ,і насміявся над словами "потужно"."незламність" ,"стійкість",Своїми "зеленими діями і вчинками " він їх зробив аналогією "зеленого лайна"
показать весь комментарий
17.11.2024 14:13 Ответить
І засобом для блювоти..
показать весь комментарий
17.11.2024 14:29 Ответить
Ґітлєр бомбив Британію "ФАУ-2" в десятки разів меншою кількістю ніж Х**ло Україну. Захід цього не бачить ?
показать весь комментарий
17.11.2024 12:17 Ответить
Гітлер стоїть і нервово курить в стороні дивлячись на Путлера.
показать весь комментарий
17.11.2024 12:35 Ответить
По-перше, тоді можливості були інші. По-друге, мабуть навпаки, - пускали більше.
Дронів, правда, не було.
показать весь комментарий
17.11.2024 12:36 Ответить
О, пан очевидність
показать весь комментарий
17.11.2024 12:26 Ответить
Відповідь буде ? Адекватна, або хочаб чутливо-показова для місцевого рашиського населення ?
показать весь комментарий
17.11.2024 12:35 Ответить
То о чем я и говорил. Что фатальная ошибка для Украины занимать позицию "не злить *****". Наоборот нужно постоянно бить Сосии в самое больное место, по енергетике, по НПЗ, по Моцкве и тд. Чтобы ***** бился в истерике и бил по Украине каждый день ракетами но по несколько штук что не давало бы ему накопить ракеты для массированных ударов. Почему у нас до сих пор не понимают что заигрывание с *****м ето бесполезно. Все равно ***** применит по Украине все ракеты которые сделали заводы Сосии. Так пускай хотя бы бьет маленькими партиями.
показать весь комментарий
17.11.2024 12:41 Ответить
Все всі розуміють, просто у нас при владі теж х@йло, своє. Який давно нас здав/продав..
показать весь комментарий
17.11.2024 12:45 Ответить
позиція та яку дозволяють "партнери"
показать весь комментарий
18.11.2024 01:09 Ответить
 
 