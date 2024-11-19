1000 днів повномасштабного вторгнення: по Києву ворог застосував понад 2 500 одиниць ракет і БпЛА

За 1000 днів повномасштабного вторгнення агресора в Києві пролунало 1369 тривог, сумарною тривалістю 1553 годин. Ворог понад 2 500 одиниць ракет і БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КМВА.

"Тисячу днів! Це не просто кругла цифра. Не просто відлік часу. Це відлік нашої стійкості в цій страшній війні. І це відлік того, що вже випало пережити Києву. Пережити і вистояти. Не здатися і не зламатися", - йдеться в повідомленні.

У Київській міській адміністрації зазначили, що ворог за 1000 днів випустив по столиці:

понад 1 600 БпЛА різних модифікацій;

майже 800 крилатих ракет типу Х-101/Іскандер-К/Х-69;

майже 90 балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23;

майже 40 аеробалістичних ракет "Кинджал";

6 одиниць гіперзвукових ракет "Циркон".

"Тільки за цей рік Росія застосувала по Києву майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу. За 1000 днів Київ пережив з десяток масованих, комбінованих повітряних ударів. В наймасовішому з яких армія Росії запустила по нашому місту майже 80 ракет і БпЛА", - зазначили у КМВА.

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