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1000 днів повномасштабного вторгнення: по Києву ворог застосував понад 2 500 одиниць ракет і БпЛА

ракети,шахеди

За 1000 днів повномасштабного вторгнення агресора в Києві пролунало 1369 тривог, сумарною тривалістю 1553 годин. Ворог понад 2 500 одиниць ракет і БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КМВА.

"Тисячу днів! Це не просто кругла цифра. Не просто відлік часу. Це відлік нашої стійкості в цій страшній війні. І це відлік того, що вже випало пережити Києву. Пережити і вистояти. Не здатися і не зламатися", - йдеться в повідомленні.

У  Київській міській адміністрації зазначили, що ворог за 1000 днів випустив по столиці:

  • понад 1 600  БпЛА різних модифікацій;
  • майже 800 крилатих ракет типу Х-101/Іскандер-К/Х-69;
  • майже 90 балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23;
  • майже 40 аеробалістичних ракет "Кинджал";
  • 6 одиниць гіперзвукових ракет "Циркон".

"Тільки за цей рік Росія застосувала по Києву майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу. За 1000 днів Київ пережив з десяток масованих, комбінованих повітряних ударів. В наймасовішому з яких армія Росії запустила по нашому місту майже 80 ракет і БпЛА", - зазначили у КМВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники вилучили частину ворожої ракети з п’ятиповерхівки у Печерському районі Києва. ФОТО

Автор: 

обстріл (28392) ракети (4021) Повітряні атаки на Київ (755) Шахед (982)


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А нам ''союзнички'' видають пипетковими дозами, та щей обмежують по застосуванню.. Ось так і воюйте.. ******
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19.11.2024 09:07 Відповісти
Ось так рашиська орда знищує Київ ,на жаль багато киян і досі послуговуются мовою окупанта ,забудьте вже той ворожий язик, ви живете в столиці України яка борется з варварами.
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19.11.2024 09:08 Відповісти
всього 2500 одиниць?
проти зе!гундосих млн дронів, 20 богдан на місяць, баб яг та паляниць по 500 в день?
планів припинення, подорожування з гарантіями та самітів мру?
байден, чому ми не в нато? ой, не те!
трамп посадіть зе!лідора на колінку, воно бажання миколаю замовить.
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19.11.2024 09:14 Відповісти
 
 