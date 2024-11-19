1000 дней полномасштабного вторжения: по Киеву враг применил более 2500 единиц ракет и БпЛА

За 1000 дней полномасштабного вторжения агрессора в Киеве прозвучало 1369 тревог, суммарной продолжительностью 1553 часов. Враг запустил более 2 500 единиц ракет и БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.

"Тысячу дней! Это не просто круглая цифра. Не просто отсчет времени. Это отсчет нашей стойкости в этой страшной войне. И это отсчет того, что уже выпало пережить Киеву. Пережить и выстоять. Не сдаться и не сломаться", - говорится в сообщении.

В Киевской городской администрации отметили, что враг за 1000 дней выпустил по столице:

более 1 600 БпЛА различных модификаций;

почти 800 крылатых ракет типа Х-101/Искандер-К/Х-69;

почти 90 баллистических ракет типа Искандер-М/KN-23;

почти 40 аэробаллистических ракет "Кинжал";

6 единиц гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Только за этот год Россия применила по Киеву почти 1250 единиц различного вооружения воздушного нападения. За 1000 дней Киев пережил с десяток массированных, комбинированных воздушных ударов. В самом массовом из которых армия России запустила по нашему городу почти 80 ракет и БпЛА", - отметили в КГВА.

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