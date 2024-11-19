1000 дней полномасштабного вторжения: по Киеву враг применил более 2500 единиц ракет и БпЛА
За 1000 дней полномасштабного вторжения агрессора в Киеве прозвучало 1369 тревог, суммарной продолжительностью 1553 часов. Враг запустил более 2 500 единиц ракет и БпЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.
"Тысячу дней! Это не просто круглая цифра. Не просто отсчет времени. Это отсчет нашей стойкости в этой страшной войне. И это отсчет того, что уже выпало пережить Киеву. Пережить и выстоять. Не сдаться и не сломаться", - говорится в сообщении.
В Киевской городской администрации отметили, что враг за 1000 дней выпустил по столице:
- более 1 600 БпЛА различных модификаций;
- почти 800 крылатых ракет типа Х-101/Искандер-К/Х-69;
- почти 90 баллистических ракет типа Искандер-М/KN-23;
- почти 40 аэробаллистических ракет "Кинжал";
- 6 единиц гиперзвуковых ракет "Циркон".
"Только за этот год Россия применила по Киеву почти 1250 единиц различного вооружения воздушного нападения. За 1000 дней Киев пережил с десяток массированных, комбинированных воздушных ударов. В самом массовом из которых армия России запустила по нашему городу почти 80 ракет и БпЛА", - отметили в КГВА.
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проти зе!гундосих млн дронів, 20 богдан на місяць, баб яг та паляниць по 500 в день?
планів припинення, подорожування з гарантіями та самітів мру?
байден, чому ми не в нато? ой, не те!
трамп посадіть зе!лідора на колінку, воно бажання миколаю замовить.