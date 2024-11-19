РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11228 посетителей онлайн
Новости
752 4

1000 дней полномасштабного вторжения: по Киеву враг применил более 2500 единиц ракет и БпЛА

ракети,шахеди

За 1000 дней полномасштабного вторжения агрессора в Киеве прозвучало 1369 тревог, суммарной продолжительностью 1553 часов. Враг запустил более 2 500 единиц ракет и БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.

"Тысячу дней! Это не просто круглая цифра. Не просто отсчет времени. Это отсчет нашей стойкости в этой страшной войне. И это отсчет того, что уже выпало пережить Киеву. Пережить и выстоять. Не сдаться и не сломаться", - говорится в сообщении.

В Киевской городской администрации отметили, что враг за 1000 дней выпустил по столице:

  • более 1 600 БпЛА различных модификаций;
  • почти 800 крылатых ракет типа Х-101/Искандер-К/Х-69;
  • почти 90 баллистических ракет типа Искандер-М/KN-23;
  • почти 40 аэробаллистических ракет "Кинжал";
  • 6 единиц гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Только за этот год Россия применила по Киеву почти 1250 единиц различного вооружения воздушного нападения. За 1000 дней Киев пережил с десяток массированных, комбинированных воздушных ударов. В самом массовом из которых армия России запустила по нашему городу почти 80 ракет и БпЛА", - отметили в КГВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасатели изъяли часть вражеской ракеты из пятиэтажки в Печерском районе Киева. ФОТО

Автор: 

обстрел (26928) ракеты (3556) Воздушные атаки на Киев (691) Шахед (944)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нам ''союзнички'' видають пипетковими дозами, та щей обмежують по застосуванню.. Ось так і воюйте.. ******
показать весь комментарий
19.11.2024 09:07 Ответить
Ось так рашиська орда знищує Київ ,на жаль багато киян і досі послуговуются мовою окупанта ,забудьте вже той ворожий язик, ви живете в столиці України яка борется з варварами.
показать весь комментарий
19.11.2024 09:08 Ответить
всього 2500 одиниць?
проти зе!гундосих млн дронів, 20 богдан на місяць, баб яг та паляниць по 500 в день?
планів припинення, подорожування з гарантіями та самітів мру?
байден, чому ми не в нато? ой, не те!
трамп посадіть зе!лідора на колінку, воно бажання миколаю замовить.
показать весь комментарий
19.11.2024 09:14 Ответить
 
 