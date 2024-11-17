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Спасатели изъяли часть вражеской ракеты из пятиэтажки в Печерском районе Киева. ФОТО

Утром 17 ноября россияне атаковали столицу Украины ракетами и "Шахедами". В Печерском районе Киева работники ГСЧС изъяли часть ракеты, которая попала в пятиэтажку.

Об этом сообщила в телеграмм-канале пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"С помощью крана, чрезвычайники столицы вместе с пиротехническим подразделением Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли часть ракеты, которая попала в жилую пятиэтажку в результате утренней атаки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Киевом уничтожены несколько ракет Х-101/55, несколько "Кинжалов" и "Искандеров" и десяток дронов, - КГВА

З будинку на Печерську вилучили частину ракети
З будинку на Печерську вилучили частину ракети
З будинку на Печерську вилучили частину ракети
З будинку на Печерську вилучили частину ракети

Остатки ракеты изъяли пиротехники ГСЧС и передали компетентным подразделениям для дальнейшего изучения.

З будинку на Печерську вилучили частину ракети
З будинку на Печерську вилучили частину ракети
З будинку на Печерську вилучили частину ракети

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.

По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. На Днепропетровщине погибли двое железнодорожников

В Черкасской области Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, повреждены дом и линия электропередач, горела лесная подстилка. В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.

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обстрел (27151) ГСЧС (4967) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+2
і що цікаво, жодних уламків над конче заспою.
все пролітає мимо обухіва, все на голосієво, корчевате та солом'янку.
і що дивовижно, жодної атаки на мааскву!
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17.11.2024 13:27
+1
Позвони *****, щоб вдарив туди куди ти хочеш.
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17.11.2024 14:28
+1
,він у Кремлі сидить,жовтий будинок,3 поверхах,близько коло мазолея,туди
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17.11.2024 14:46
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і що цікаво, жодних уламків над конче заспою.
все пролітає мимо обухіва, все на голосієво, корчевате та солом'янку.
і що дивовижно, жодної атаки на мааскву!
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17.11.2024 13:27 Ответить
Позвони *****, щоб вдарив туди куди ти хочеш.
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17.11.2024 14:28 Ответить
то, кажи свої координати.
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17.11.2024 14:43 Ответить
,він у Кремлі сидить,жовтий будинок,3 поверхах,близько коло мазолея,туди
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17.11.2024 14:46 Ответить
А у тебе є зв'язок з ****** напряму чи чєрьєз паСРЬЄднікАв? Ну, щоб розуміти які тобі координати давати...
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17.11.2024 14:47 Ответить
хватить піздити! кажи свої координати.
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17.11.2024 15:40 Ответить
Hrysha Hlyba 7474e929. *баш, не промахнешся.
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17.11.2024 15:45 Ответить
нема кнопки "ї" або "є"?
скачай українську!
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17.11.2024 15:48 Ответить
Є, але не хочу щоб діти читали, або забанили. Ї
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17.11.2024 15:53 Ответить
діти від 3+ розумніші за тебе.
київські діти на слух відрізняють дальність прильотів.
київськи діти, знають коли треба ховатися у ванній, а коли можна поспати в коридорі.
не сцикуй, три дні відпочинеш.
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17.11.2024 15:59 Ответить
Друзі, цей уламок - схоже, від "Циркона"?!
Якщо так - маємо підтвердження факту збиття аналоговнету).
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17.11.2024 14:12 Ответить
 
 