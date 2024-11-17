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Рятувальники вилучили частину ворожої ракети з п’ятиповерхівки у Печерському районі Києва. ФОТО

Уранці 17 листопада росіяни атакували столицю України ракетами та "Шахедами". У Печерському районі Києва працівники ДСНС вилучили частину ракети, яка влучила в п'ятиповерхівку.

Про це повідомила у телеграм-каналі пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"За допомогою крану, надзвичайники столиці разом із піротехнічним підрозділом Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п'ятиповерхівку внаслідок ранкової атаки", - ідеться в повідомленні.

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З будинку на Печерську вилучили частину ракети
З будинку на Печерську вилучили частину ракети
З будинку на Печерську вилучили частину ракети
З будинку на Печерську вилучили частину ракети

Залишки ракети вилучили піротехніки ДСНС та передали компетентним підрозділам для подальшого вивчення.

З будинку на Печерську вилучили частину ракети
З будинку на Печерську вилучили частину ракети
З будинку на Печерську вилучили частину ракети

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.

За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.

На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка. На Одещині постраждала енергетична інфраструктура, є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії, дві людини загинули, постраждав підліток.

Автор: 

обстріл (28435) ДСНС (5105) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+2
і що цікаво, жодних уламків над конче заспою.
все пролітає мимо обухіва, все на голосієво, корчевате та солом'янку.
і що дивовижно, жодної атаки на мааскву!
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17.11.2024 13:27
+1
Позвони *****, щоб вдарив туди куди ти хочеш.
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17.11.2024 14:28
+1
,він у Кремлі сидить,жовтий будинок,3 поверхах,близько коло мазолея,туди
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17.11.2024 14:46
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і що цікаво, жодних уламків над конче заспою.
все пролітає мимо обухіва, все на голосієво, корчевате та солом'янку.
і що дивовижно, жодної атаки на мааскву!
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17.11.2024 13:27 Відповісти
Позвони *****, щоб вдарив туди куди ти хочеш.
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17.11.2024 14:28 Відповісти
то, кажи свої координати.
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17.11.2024 14:43 Відповісти
,він у Кремлі сидить,жовтий будинок,3 поверхах,близько коло мазолея,туди
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17.11.2024 14:46 Відповісти
А у тебе є зв'язок з ****** напряму чи чєрьєз паСРЬЄднікАв? Ну, щоб розуміти які тобі координати давати...
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17.11.2024 14:47 Відповісти
хватить піздити! кажи свої координати.
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17.11.2024 15:40 Відповісти
Hrysha Hlyba 7474e929. *баш, не промахнешся.
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17.11.2024 15:45 Відповісти
нема кнопки "ї" або "є"?
скачай українську!
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17.11.2024 15:48 Відповісти
Є, але не хочу щоб діти читали, або забанили. Ї
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17.11.2024 15:53 Відповісти
діти від 3+ розумніші за тебе.
київські діти на слух відрізняють дальність прильотів.
київськи діти, знають коли треба ховатися у ванній, а коли можна поспати в коридорі.
не сцикуй, три дні відпочинеш.
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17.11.2024 15:59 Відповісти
Друзі, цей уламок - схоже, від "Циркона"?!
Якщо так - маємо підтвердження факту збиття аналоговнету).
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17.11.2024 14:12 Відповісти
 
 