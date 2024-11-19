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НАТО повинно розглянути зміну ядерної доктрини Росії, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган про ядерну доктрину РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Північноатлантичний Альянс має "розглянути" зміну ядерної доктрини Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву глави турецької держави цитує Milliyet.

За словами Ердогана, рішення Росії оновити свою ядерну доктрину - це нібито відповідь на ставлення Заходу до неї.

"Цей крок Росії має бути розглянутий офіційними особами НАТО, цей крок має бути оцінений. Насамперед у Росії є можливість захистити себе, вона має заходи щодо захисту, вона має їх вжити. Так само і ми, як країна НАТО, повинні захищати себе та вживати заходів для свого захисту", - сказав турецький лідер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган на саміті G20 збирається представити свій "мирний план" щодо України, - Bloomberg

Ердоган додав, що війна із застосуванням ядерної зброї не може мати "позитивних сторін".

Крім того, турецький президент висловив сподівання, що припинення вогню між Україною та Росією може бути досягнуте якнайшвидше і "забезпечить мир, якого чекають усі країни".

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що досягти справедливого та міцного миру в Україні можливо тільки дипломатичним шляхом. Анкара пропонує посередництво у перемовинах між Україною та РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина виступає за припинення війни шляхом дипломатії на основі територіальної цілісності України, - Ердоган 

Раніше у вівторок стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Автор: 

НАТО (6438) росія (65098) Ердоган Реджеп Таїп (928) ядерна зброя (1151)


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Топ коментарі
+19
Ви не злякалися?

Ану лякайтеся!!!
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19.11.2024 21:10
+11
Ердоган теж фізик-ядерщик, як і )(уйло? 🤓👀😂
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19.11.2024 21:11
+11
Ага, корєш по торгівлі напружився - як же я помідори буду продавати? А готелі будуть пусті і МІЙ народ буде без кацапських туристів бідніти!
Ще один бажає протягнути свою "значимість" і свої інтереси та спіймати велику рибку в мутній воді.
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19.11.2024 21:18
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Ви не злякалися?

Ану лякайтеся!!!
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19.11.2024 21:10 Відповісти
Ага, корєш по торгівлі напружився - як же я помідори буду продавати? А готелі будуть пусті і МІЙ народ буде без кацапських туристів бідніти!
Ще один бажає протягнути свою "значимість" і свої інтереси та спіймати велику рибку в мутній воді.
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19.11.2024 21:18 Відповісти
Ердоган теж фізик-ядерщик, як і )(уйло? 🤓👀😂
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19.11.2024 21:11 Відповісти
Ніхто не оцінив величезні рассєйські ядерні бонби - падлюки, шо тут казать!
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19.11.2024 21:11 Відповісти
розглянь краще свою доктрину поводження з Курдами, вусате чмо. Якби у Турків географічно не було Босфору, то вони були б на рівні розвитку Афганістану.....
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19.11.2024 21:12 Відповісти
Ердоґан, звісно, гівнюк, але Ви помиляєтеся стосовно Туреччини.
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19.11.2024 21:26 Відповісти
о, ху йло таки точно посрався з Ердоганом. через Крим.
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19.11.2024 21:13 Відповісти
На самом деле возможности параши нулевые, но при условии нанесения по ней превентивного массированного уничтожающего термоядерного удара силами США, Британии и Франции. Но ссыкуны и агенты Ху#ла во главе с трампоном разве это сделают?
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19.11.2024 21:13 Відповісти
Шо воно меле ?
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19.11.2024 21:13 Відповісти
він говорить про те, що НАТО має реагувати на указ ху йла про зміну ядреної доктрини. і ця реакція точно має не сподобатись ху йлу.
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19.11.2024 21:16 Відповісти
Я так зрозумів, що реакція НАТО має бути вибачливою. Мовляв, вибач, путіне, ми більше не будемо перетинати твої "красниєлініі"...

США дали гідну відповідь: нічого не змінюватимемо (тобто: ...і поворушити ядерним члеником не зможеш, як знищимо тебе!...)
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19.11.2024 21:30 Відповісти
та ні. ніяких вибачень уже не буде. уже зайшло все надто далеко. НАТО просто холоднокровно може нагадати, що у НАТО теж є ядерна зброя і тому розмахувати тими ядерними причандалами ху йлу не варто. щось подібне Макрон вже казав ху йлу.
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19.11.2024 21:45 Відповісти
Так це бідненька росія захищається? Пздць
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19.11.2024 21:14 Відповісти
А шо, на кацапів хтось напав?
Відчого цим вилупкам, млять, захищатись, крім власної шизофренії?
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19.11.2024 21:15 Відповісти
Про які перемовини з козлостаном вони всі співають? У нас було підписано півсотні документів про мир-дружбу-кордони якими русня просто підтерлась
І типу от зараз щось підпишемо і вони почнуть то виконувати? З хера?
Це якийсь мегаідіотизм...
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19.11.2024 21:17 Відповісти
Оскільки заокеанські стратегічні партнери та їх сателіти в Європі навідріз відмовляються надати запрошення Україні в оборонний від росії блок НАТО і при новому Президенті США планують кинути Україну у ведмежі обійми переговорного процесу, то на неодноразову вимогу Кремлівського Фюрера про відмову України від курсу до вступу в НАТО Україна має висунути вимогу до росії про повернення Україні ядерної зброї для змоги захистити власноручно свій нейтралітет і позаблоковий статус.

Причому ядерна зброя має бути завезена з росії в Україну, націлена на російські міста, насамперед с-петербург та москву, і тільки після цього внесені зміни в Конституцію про позаблоковий статус України.
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19.11.2024 21:20 Відповісти
Не все треба читати що на парканах написано.
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19.11.2024 21:21 Відповісти
Підголосок путлєра - зараз ше почнуть підвивати Орбан з Фіцо
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19.11.2024 21:21 Відповісти
Тобто?
"...у Росії є можливість захистити себе, вона має заходи щодо захисту, вона має їх вжити..." Джерело:

А країни, що не мають ЯЗ, не мають себе захищати? Бо то буде "ескалація"? Іншими словами: країна, що є агресором, але має ЯЗ, має право їх застосовувати, якщо вважатиме, що на неї напали, а країна без ЯЗ, на яку напали, не може наносити удари по території країни-агресора з ЯЗ, бо то буде ескалація і може призвести до застосування агресором своєї ЯЗ?

***********? Тобто "що за маячня"?
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19.11.2024 21:23 Відповісти
Це реалії сьогодення. Гітлер не в той час жив.
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19.11.2024 21:25 Відповісти
А турку на в падло посильним у кацапів працювати? Чмошник.
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19.11.2024 21:24 Відповісти
розгляд та реакція, на обісраного крємлєбздуна, повинна бути єдиною!
регулярними атаками по капам буржуйськими ракетами!
кожну ніч!
порти маріуполя, бердянська, новоросійська!
залізниця ростова, таганрога, маріуполя, мелитополя, кримського перешийку!
мости, таганрога, ростова, мелитополя, чонгара!
кримський міст та паромна переправа!
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19.11.2024 21:24 Відповісти
підтертися НАТО може тією доктриною
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19.11.2024 21:25 Відповісти
а шо - в туалетах НАТО закінчився папір?...
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19.11.2024 21:30 Відповісти
***** на ту доктрину, і на ердогана разом із скабєєвим теж.
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19.11.2024 21:31 Відповісти
А агресивна війна із застосуванням конвенційної зброї має позитивні сторони? Пердоган, мабуть, має на увазі викачування з расії дешевих ресурсів. Тому Пердоган із середини підбурює НАТО і пропонує привернути увагу, якої так не вистачає хворому шизофреніку, до його лякалок. Бо Пердогану вигідно.
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19.11.2024 21:38 Відповісти
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19.11.2024 21:50 Відповісти
НАТО повинно підмитися а потім розглядати пісюна у себе на комірі
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19.11.2024 22:14 Відповісти
все что "принимает" Хйло абсолютно правильно не заслуживает никакого рассмотрения, все политики "сдерживания" и "международных договоренностей" (с кацапами) накрылись медным тазом после Будапешта и Крыма.
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20.11.2024 03:04 Відповісти
ПРИ ТАКИХ ХЙЛОВСЬКИХ ЗАЯВАХ
ВЖЕ ДАВНИМ ДАВНО ПОРА !!!
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20.11.2024 08:03 Відповісти
А ВОТ ЕСЛИ Б С ТУРЦИЕЙ, СТРАНАМИ БАЛТИИ С ФИНЛЯНДИЕЙ НА ПЗДИТЬ РОССИЯН ПО ЧУБЧИК !)
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20.11.2024 08:05 Відповісти
А ДАВАЙТЕ ВСЁ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ДОСТАВИМ В РОССИЮ И ВЗОРВЁМ ЕГО !)
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20.11.2024 08:16 Відповісти
ПУТИН **** ВЫДЫХАЙ )))
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20.11.2024 08:17 Відповісти
 
 