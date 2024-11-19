НАТО повинно розглянути зміну ядерної доктрини Росії, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Північноатлантичний Альянс має "розглянути" зміну ядерної доктрини Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, заяву глави турецької держави цитує Milliyet.
За словами Ердогана, рішення Росії оновити свою ядерну доктрину - це нібито відповідь на ставлення Заходу до неї.
"Цей крок Росії має бути розглянутий офіційними особами НАТО, цей крок має бути оцінений. Насамперед у Росії є можливість захистити себе, вона має заходи щодо захисту, вона має їх вжити. Так само і ми, як країна НАТО, повинні захищати себе та вживати заходів для свого захисту", - сказав турецький лідер.
Ердоган додав, що війна із застосуванням ядерної зброї не може мати "позитивних сторін".
Крім того, турецький президент висловив сподівання, що припинення вогню між Україною та Росією може бути досягнуте якнайшвидше і "забезпечить мир, якого чекають усі країни".
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що досягти справедливого та міцного миру в Україні можливо тільки дипломатичним шляхом. Анкара пропонує посередництво у перемовинах між Україною та РФ.
Раніше у вівторок стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.
Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
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Ану лякайтеся!!!
Ще один бажає протягнути свою "значимість" і свої інтереси та спіймати велику рибку в мутній воді.
США дали гідну відповідь: нічого не змінюватимемо (тобто: ...і поворушити ядерним члеником не зможеш, як знищимо тебе!...)
Відчого цим вилупкам, млять, захищатись, крім власної шизофренії?
І типу от зараз щось підпишемо і вони почнуть то виконувати? З хера?
Це якийсь мегаідіотизм...
Причому ядерна зброя має бути завезена з росії в Україну, націлена на російські міста, насамперед с-петербург та москву, і тільки після цього внесені зміни в Конституцію про позаблоковий статус України.
"...у Росії є можливість захистити себе, вона має заходи щодо захисту, вона має їх вжити..." Джерело:
А країни, що не мають ЯЗ, не мають себе захищати? Бо то буде "ескалація"? Іншими словами: країна, що є агресором, але має ЯЗ, має право їх застосовувати, якщо вважатиме, що на неї напали, а країна без ЯЗ, на яку напали, не може наносити удари по території країни-агресора з ЯЗ, бо то буде ескалація і може призвести до застосування агресором своєї ЯЗ?
***********? Тобто "що за маячня"?
регулярними атаками по капам буржуйськими ракетами!
кожну ніч!
порти маріуполя, бердянська, новоросійська!
залізниця ростова, таганрога, маріуполя, мелитополя, кримського перешийку!
мости, таганрога, ростова, мелитополя, чонгара!
кримський міст та паромна переправа!
ВЖЕ ДАВНИМ ДАВНО ПОРА !!!