Справедливий мир в Україні можливий лише тоді, коли всі сторони конфлікту відкриють простір для дипломатії, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що досягти справедливого та міцного миру в Україні можливо тільки дипломатичним шляхом. Анкара пропонує посередництво у перемовинах між Україною та РФ.

Про це він сказав журналістам, повертаючись в країну після візитів в Киргизстан та Угорщину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber.

Справедливий і міцний мир в Україні можливий лише тоді, коли всі сторони відкриють простір для дипломатії… Більше зброї, більше бомб, більше хаосу та конфлікту не закінчать цю війну. Більше діалогу, більше дипломатії, більше згоди відкривають двері до миру", - заявив Ердоган.

Також турецький лідер зауважив, що Захід недостатньо поділяє віру Туреччини в те, що проблеми можна вирішити дипломатичним шляхом.

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"Ми є країною, якій вдалося об’єднати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову", - сказав президент Туреччини.

За його словами, "ця війна має завершитися зараз".

"Ми зосередили наші зусилля на мирі й будемо це робити й надалі. Ми сподіваємося, що в нову еру ми розпочнемо нові справи та матимемо світ, де закінчаться всі конфлікти та війни", - додав Ердоган.

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