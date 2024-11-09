Справедливий мир в Україні можливий лише тоді, коли всі сторони конфлікту відкриють простір для дипломатії, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що досягти справедливого та міцного миру в Україні можливо тільки дипломатичним шляхом. Анкара пропонує посередництво у перемовинах між Україною та РФ.
Про це він сказав журналістам, повертаючись в країну після візитів в Киргизстан та Угорщину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber.
Справедливий і міцний мир в Україні можливий лише тоді, коли всі сторони відкриють простір для дипломатії… Більше зброї, більше бомб, більше хаосу та конфлікту не закінчать цю війну. Більше діалогу, більше дипломатії, більше згоди відкривають двері до миру", - заявив Ердоган.
Також турецький лідер зауважив, що Захід недостатньо поділяє віру Туреччини в те, що проблеми можна вирішити дипломатичним шляхом.
"Ми є країною, якій вдалося об’єднати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову", - сказав президент Туреччини.
За його словами, "ця війна має завершитися зараз".
"Ми зосередили наші зусилля на мирі й будемо це робити й надалі. Ми сподіваємося, що в нову еру ми розпочнемо нові справи та матимемо світ, де закінчаться всі конфлікти та війни", - додав Ердоган.
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.А коли були інтереси Турції в допомозі Азербайджану - яка диполоматія там спрацювала ? Диполоматія військової сили - чи не так ! Це так нагадує зараз реакцію ізраїльтян - ми в своєму не поступимося й слава Трампу але Україні треба сідати та домовлятися- слава Трампу !
Мало того. Поставляє (ла) дрони і **********.
А, ніт , головне -проплатити силовиків, які будуть стримувати "народну любофф "
Чого ви збили кацапського літака, а не вдавалися до дипломатії?
Меркантильний турецький напів диктатор. Тьху!
Якби радянські танки разок пройшлись по Туреччині,
він би не говорив про "дипломатію з кремлем".
Справедливий для України мир це державні кордони (1991 р.) і відсутність війни.
Чорний гумор від Д. Корчинського
«Мир вам, браття і сестри! Якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви!»