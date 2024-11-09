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Новини Війна
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Справедливий мир в Україні можливий лише тоді, коли всі сторони конфлікту відкриють простір для дипломатії, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що досягти справедливого та міцного миру в Україні можливо тільки дипломатичним шляхом. Анкара пропонує посередництво у перемовинах між Україною та РФ.

Про це він сказав журналістам, повертаючись в країну після візитів в Киргизстан та Угорщину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber.

Справедливий і міцний мир в Україні можливий лише тоді, коли всі сторони відкриють простір для дипломатії… Більше зброї, більше бомб, більше хаосу та конфлікту не закінчать цю війну. Більше діалогу, більше дипломатії, більше згоди відкривають двері до миру", - заявив Ердоган.

Також турецький лідер зауважив, що Захід недостатньо поділяє віру Туреччини в те, що проблеми можна вирішити дипломатичним шляхом.

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"Ми є країною, якій вдалося об’єднати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову", - сказав президент Туреччини.

За його словами, "ця війна має завершитися зараз".

"Ми зосередили наші зусилля на мирі й будемо це робити й надалі. Ми сподіваємося, що в нову еру ми розпочнемо нові справи та матимемо світ, де закінчаться всі конфлікти та війни", - додав Ердоган.

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Автор: 

перемовини (3027) Туреччина (3638) Ердоган Реджеп Таїп (962)


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Топ коментарі
+23
Це не конфлікт ..це фашистське вторгнення збожевілої бензоколонки.
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09.11.2024 09:12 Відповісти
+15
"всі сторони конфлікту" - Ердоган поставив знак рівності між жертвою та агресором.
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09.11.2024 09:27 Відповісти
+15
Уйобіще турко-османське, йди відкривай простори для дипломатії з курдами шляхом здачі їм територій твого всратого туркістану. Лицемірний азіатський ********, сидить на шпагаті між сракою путлєра, і сракою колективного Заходу. Там лизне, там підсмокче - так і живе
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09.11.2024 09:34 Відповісти
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Це не конфлікт ..це фашистське вторгнення збожевілої бензоколонки.
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09.11.2024 09:12 Відповісти
Також турецький лідер зауважив, що Захід недостатньо поділяє віру Туреччини в те, що проблеми можна вирішити дипломатичним шляхом. - вперте ВАСТОЧНАЄ блдство ..
.А коли були інтереси Турції в допомозі Азербайджану - яка диполоматія там спрацювала ? Диполоматія військової сили - чи не так ! Це так нагадує зараз реакцію ізраїльтян - ми в своєму не поступимося й слава Трампу але Україні треба сідати та домовлятися- слава Трампу !
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09.11.2024 10:28 Відповісти
Курдістан адабряєт.👏
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09.11.2024 09:27 Відповісти
Турок є турок.
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09.11.2024 09:27 Відповісти
"всі сторони конфлікту" - Ердоган поставив знак рівності між жертвою та агресором.
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09.11.2024 09:27 Відповісти
за шість тисяч років цивілізації не винайшли способу як дипломатично домовитися з тим хто прийшов тебе вбивати
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09.11.2024 09:28 Відповісти
Справедливий мир можливий тільки тоді, коли агресор буде названий агресором і засуджений демократичними державами з вимогою вийти з окупованих територій і сплатити репарації.
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09.11.2024 09:29 Відповісти
Це в наївних рожевих мріях. Але реальність обламае.
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09.11.2024 09:51 Відповісти
Стосовно Гітлера теж рожеві мрії?
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09.11.2024 10:01 Відповісти
До чого тут Гітлер.
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09.11.2024 10:03 Відповісти
Тобто ніяких історичних паралелей ти не бачиш...
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09.11.2024 10:06 Відповісти
Уйобіще турко-османське, йди відкривай простори для дипломатії з курдами шляхом здачі їм територій твого всратого туркістану. Лицемірний азіатський ********, сидить на шпагаті між сракою путлєра, і сракою колективного Заходу. Там лизне, там підсмокче - так і живе
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09.11.2024 09:34 Відповісти
Байрактар йому в сраку !
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09.11.2024 09:36 Відповісти
Ух ! Як Ви їх любите ! Щось особисте ?
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09.11.2024 11:59 Відповісти
А я думал справедливый мир ето когда преступник уйдет из чужого дома и будет наказан согласно закону. А не когда педофил с ребенком на кую приходит в суд требовать компромиса и мира с родителями ребенка
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09.11.2024 09:34 Відповісти
Воно пережрало скислих синтетичних турецьких помідорів, а закусило ************* рашистських туристів, яким чурки завжди раді.
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09.11.2024 09:38 Відповісти
Поетому прежде чем с каким то политиком о чем то говорить нужно ему задать вопрос, признает он международные законы, право и границы. Если нет то мы так же не обязаны признавать например Ердогана президентом. Кто там опозиционер в Турции, с ним можем сесть за стол переговоров и обсуждать дела Турции если разницы никакой
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09.11.2024 10:07 Відповісти
Усе складно. Наразі Турція заявляє, що крим це Україна. І вони проти війни.

Мало того. Поставляє (ла) дрони і **********.
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09.11.2024 12:02 Відповісти
З ким переговори,ідіот?З оскотиненими тварюками?У яких ще й досі первиний лад.
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09.11.2024 09:35 Відповісти
Ви за продовження війни? А самі служите?
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09.11.2024 11:27 Відповісти
Все буде дуже просто! ***** заморозить війну на прохання Трампа на час президенства Трампа, а потім знову нападе! І Трамп миротворець буде і ***** пабедітєль.
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09.11.2024 09:36 Відповісти
***** не молодшає, йому тре результат - 4 області + Крим. У такому випадку він зупинеться на деякий час.
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09.11.2024 12:04 Відповісти
Оце і все що потрібно знати про Ердогашку,хитро ви#бана шал#ва.
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09.11.2024 09:37 Відповісти
Так, а скільки радості було, коли турецький льотчик збив рашистський бойовий літак, що порушив повітряний простір чуркістану. Мало не сам пЭрдоґан сидів в кабіні і натискав кнопку вогню. А як мастурбують на цього виродка айзери, як захоплено пускають слину на "ататюрка 21 століття - от пЄрдоґан прийде, османську імперію поверне"
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09.11.2024 09:44 Відповісти
Уся західна Європа повна біженців з Туреччини, які отримають статус В- біженця політичного.
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09.11.2024 09:58 Відповісти
Про що він ,війну розпочав міжнародний злочинець ,терорист путін який живе імперським минулим і печерним шовінізмом в своєму вигаданому "русском мире",в цього фашисського виродка вся повнота влади, єдине його слово може зупинити війну.
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09.11.2024 09:38 Відповісти
Цьому нафталіновому вже в мавзолєй пора.
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09.11.2024 09:38 Відповісти
У мавзолей диктаторів.
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09.11.2024 09:55 Відповісти
Ну *******, що/як Орбан, Фіцо, Ердоган... Аби хоч щось проляпати. А що з того є реальним, чи ні - а хто перевірить, якщо в його піздьожі жодної конкретики?
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09.11.2024 09:40 Відповісти
Ви ж бачите що зараз робиться! З усіх боків йдуть розмови, як краще розчленувати Україну ...справедливо!
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09.11.2024 09:40 Відповісти
І тому прямо зараз zeлені будують ешелоновану оборону великих міст, направляють усі кошти на розвиток ВПК?
А, ніт , головне -проплатити силовиків, які будуть стримувати "народну любофф "
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09.11.2024 09:51 Відповісти
Діктатор несе нісенітницю.
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09.11.2024 09:53 Відповісти
Це вякає той, що на Кипрі вже 50+ років воює!
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09.11.2024 10:06 Відповісти
Ердоґане-ака, йдіть, будь ласка, до дупи!

Чого ви збили кацапського літака, а не вдавалися до дипломатії?

Меркантильний турецький напів диктатор. Тьху!
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09.11.2024 10:20 Відповісти
Як може йти мова про справедливий мир, коли агресор замість покарання отримує можливість висувати свої вимоги? Тим більше умови сторін кардинально відрізняються. Єдине до чого можна дійти в такому разі за столом переговорів, це до тимчасового перемир'я.
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09.11.2024 10:32 Відповісти
От що значить людина не нюхала радянських портянок.
Якби радянські танки разок пройшлись по Туреччині,
він би не говорив про "дипломатію з кремлем".
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09.11.2024 10:35 Відповісти
Як правильно: кіт Леоган чи Ердопольд?

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09.11.2024 10:49 Відповісти
Ще один Трамп на мінімалках.
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09.11.2024 10:59 Відповісти
Турки такі ж фальшиві як їх золото та телесеріали.
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09.11.2024 11:21 Відповісти
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що досягти справедливого та міцного миру в Україні можливо тільки дипломатичним шляхом.

Справедливий для України мир це державні кордони (1991 р.) і відсутність війни.

Чорний гумор від Д. Корчинського

«Мир вам, браття і сестри! Якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви!»
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09.11.2024 12:15 Відповісти
свободу Курдістану!
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09.11.2024 14:07 Відповісти
перш ніж давати поради, хай спочатку свою дипломатію протестує на Кіпрі.
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09.11.2024 14:26 Відповісти
 
 