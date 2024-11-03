УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6868 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 833 38

Втома РФ й України від війни може призвести до нової ситуації у 2025 році, - глава МЗС Туреччини Фідан

Хакан Фідан

У розв’язаній війні країни-агресора РФ проти України спостерігається втома обох сторін, це може призвести до "нової ситуації" у 2025 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю газеті Hürriyet заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

"Втома обох сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році. Подивимося, як розвиватиметься ситуація", - сказав він.

Він також заявив, що "пошуки дотику" між Києвом та Москвою тривають. За його словами, жодна зі сторін не хоче виглядати програшною у переговорному процесі.

"Справедливе розв'язання війни має бути в рамках територіальної цілісності України", - підкреслив глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито прагне встановити припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП спростував заяву Путіна про нібито пропозицію переговорів через Туреччину: Йому постійно потрібно шукати відмазки

Автор: 

росія (66417) Туреччина (3635) Україна (5987)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
А кацапи будучи в наступі на це згодні? Чому вважають, що припинення бойових дій залежить виключно від України?
Це тіж наративи, що лунали до 2019 року - про "партію війни" або "просто пєрєстать стрєлять".
показати весь коментар
03.11.2024 14:24 Відповісти
+6
"Втома обох сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році. Подивимося, як розвиватиметься ситуація"
Що сказати у відповідь?
Зимою в Україні піде сніг, весною він розтане, а літом буде спека, і восени з дерев впаде листя. Далі знову настане зима...
Будемо спостерігати за розвитком такої ситуації...
показати весь коментар
03.11.2024 14:05 Відповісти
+4
А воюють тільки кацапи? З іншого боку манекени?
показати весь коментар
03.11.2024 14:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка втома? -- Портніков сказав шо для рашки ця віина як комп"ютерна гра а Украіні шоб вистояти потрібно шоб жопа була в милі
показати весь коментар
03.11.2024 14:03 Відповісти
"Втома обох сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році. Подивимося, як розвиватиметься ситуація"
Що сказати у відповідь?
Зимою в Україні піде сніг, весною він розтане, а літом буде спека, і восени з дерев впаде листя. Далі знову настане зима...
Будемо спостерігати за розвитком такої ситуації...
показати весь коментар
03.11.2024 14:05 Відповісти
Нагадаємо, президент Туреччини , що російський диктатор Володимир Путін нібито прагне встановити припинення вогню. Джерело:

Тоді краще не тягнути і припинити вогонь до весни хоча б. Інакше Курахове не вистоїть.
показати весь коментар
03.11.2024 14:05 Відповісти
А після весни, коли припинення вогню закінчиться кацапи туди стягнуть максимум військ - Курахово вистоїть
показати весь коментар
03.11.2024 14:08 Відповісти
А воюють тільки кацапи? З іншого боку манекени?
показати весь коментар
03.11.2024 14:10 Відповісти
Ви пишете маячню - поясню чому.
"припинити вогонь до весни" - це бажання лілі-путіна щоб "узаконити-зафіксувати окуповані території".
ніякого сенсу в "стоянні чи нестоянні Курахово" тут немає
І справа навіть не в цьому.
лілі-путін СПОКІЙНО може односторонньо-одноосібно "припинити вогонь до весни" тому що це він наступає а Україна обороняється
Щоб односторонньо-одноосібно "припинити вогонь до весни" лілі-путіну НЕ ПОТРІБНО ніяких домовленостей.
Домовленості лілі-путіну потрібні щоб "УЗАКОНИТИ-ЗАФІКСУВАТИ" статус окупованих територій, а не щоб "зализати рани".
показати весь коментар
03.11.2024 14:39 Відповісти
А яким чином припинення вогню "узаконює" і "фіксує" за окупантом окуповані території?
Крим, Донецьк і Луганськ окуповані руснею з 2014 - і що, вони десь узаконені? Маріуоль окупований з 2022 і росіянам для цього начхати йдуть бої біля Покровська чи не йдуть.
показати весь коментар
03.11.2024 14:52 Відповісти
Читай вище - лілі-путіну НЕ потрібні домовленості про прининення вогню - бо у нього Є МОЖЛИВІСТЬ припинити вогонь ОДНОСТОРОННЬО.
Тому зацікавленість лілі-путіна лише в ШИРОКОМУ договорі з "узаконенням".
показати весь коментар
03.11.2024 17:25 Відповісти
Яким чином путін може припинити вогонь односторонньо? В ЗСУ взагалі закінчились снаряди, патрони та інша зброя?
показати весь коментар
03.11.2024 20:35 Відповісти
Ну так - видати наказ - НЕ НАСТУПАТИ, засісти в оборону і максимально берегти набої та техніку - практично припинити вогонь. Що дасть йому змогу за пів року, рік піднабрати зброї.
Думаєш Україна одразу почне контрнаступ? Звичайно ні.
Чому лілі-путін цього не робить?
Правильно - бо платити ОДНОМУ контрактнику по 30 000 долярів в місяць за те що він тупо сидить в бліндажі дуже дороге задоволення.
показати весь коментар
03.11.2024 20:44 Відповісти
Припинити наступати - не означає припинити вогонь. Будь-які подальші договори і домовленості не будуть досягнуті і реалізовані без припинення вогню, приклад - мінські.
показати весь коментар
03.11.2024 20:50 Відповісти
Припинити наступати - означає припинити вогонь - протиріччя немає.
зі слів лілі-путіна - мінські домовленості ніколи не були досягнуті і реалізовані - тому він і почав війну.
Натомість женя пригожин підтвердив, що бамбас ніхто не дамбив - а значить Україна дотримувалася домовленостей.
Тому мінські домовленості - не варті паперу на якому підписані.
показати весь коментар
03.11.2024 20:56 Відповісти
Якщо так дальше буде продовжуватись війна без достатнього озброєння і диряві санкції, ми до цього всерівно прийдемо тільки ху...ло "узаконить і зафіксить" більше території.

Ви бачите може якісь перспективи зміни політики заходу в кращу для нас сторону, тільки чую повсюди заяви що у них уже завершуються можливі запаси для передачі. Чи може у нас зміниться модель управління? Також немає ніяких переспектив.
показати весь коментар
03.11.2024 16:45 Відповісти
З 2014 року лілі-путіним окуповано 18% території України.
Вам зустрічне питання - скільки десятків РОКІВ потрібно щоб окупувати ВСЮ Україну - десь 50?
Бойові дії можуть припинитися або кацапи можуть дійти аж до Дніпра - але це все НЕ УЗАКОНЮЄ окупацію.
Тобто Україна як держава - хоть через 10 хоть через 20 хоть через 100 років має право повернути свої території.
Якщо ж мирняк буде пидписано - це АВТОМАТИЧНА ЗАБОРОНА для України повертати свою територію - чи при путіні стоячимо чи після його смерті...
показати весь коментар
03.11.2024 17:29 Відповісти
По друге у вас не вірні цифри.

Станом на початок листопада 2024 року Росія окупувала приблизно 26% території України.
показати весь коментар
03.11.2024 18:13 Відповісти
Якщо вони дійдуть до Дніпра то забудь уже про якесь повернення території, буде втрачено багато ресурсів, економіки, виробництва та винекне загроза всім містам біля Дніпра, і забудь про якісь інвестиції. І скільки ми втратимо людей, особливо чоловіків просто мовчу.
показати весь коментар
03.11.2024 18:22 Відповісти
А кацапи будучи в наступі на це згодні? Чому вважають, що припинення бойових дій залежить виключно від України?
Це тіж наративи, що лунали до 2019 року - про "партію війни" або "просто пєрєстать стрєлять".
показати весь коментар
03.11.2024 14:24 Відповісти
А його папєрєднік на посту МІДа був більш пряміший про утомльонних зєльоним долларовим солнцем - в Стамбул приїхала похоронна *******. А цей делікатно виражається.
показати весь коментар
03.11.2024 14:12 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2024 14:14 Відповісти
Наше навіть не мнить, бо немає часу на сратєхії. Треба киздить бабло
показати весь коментар
03.11.2024 14:46 Відповісти
Ердогану теж треба підключатись. Корейці вже воюють, а йому Крим не треба? Дав би татарам зброю, вони б всіх цапів з Криму вигатили
показати весь коментар
03.11.2024 14:21 Відповісти
Жарт року!
показати весь коментар
03.11.2024 14:48 Відповісти
Так татарам ніхто зброї толком не давав. Чому? В Туреччині мешкає мільонна татарська громада, яка мріє повернути собі півострів.

Кирим Ватан!(Крим - Батьківщина, татарською)
показати весь коментар
03.11.2024 15:05 Відповісти
Під лежачий камінь вода не тече ...
показати весь коментар
03.11.2024 19:23 Відповісти
Багато кримсько-татарських батальонів у складі ЗСУ?
показати весь коментар
03.11.2024 22:35 Відповісти
Коли Клічко-молодший відп**див Повєткіна то вони теж обидва дуже втомились.
показати весь коментар
03.11.2024 14:31 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2024 19:16 Відповісти
Але ж Х**лу на холопів на*рать.
показати весь коментар
03.11.2024 14:35 Відповісти
Нащо Путіну встановлювати припинення вогню ???
У нього все чікі-пікі. Він просувається по 2 км на день, зброя виробляється в необхідній кількості, його популярність в країні зростає, країна мобілізується, а от в Україні все на 180° навпаки. На весні буде вже з мінометів обстрілювати Дніпро. То чого йому зупинятися? Він відчуває що вже тримає Україну за хвоста і навіть 2 ноги. Тим більше що чим більше він захоплює тим більше влада в Україні піздить, ну то що йому перейматися?!
показати весь коментар
03.11.2024 14:39 Відповісти
Свята правда.Якби я на місці куйла захоплював по 1-2 райцентри на рік, втрачаючи при цьому тисячі танків і ббм зі складів які я не зможу швидко відновити, а українці при цьому верещали що за півроку я штурмуватиму Дніпро а за рік Київ - я б обов'язково тиснув далі на цих ідіотів, сподіваючись що вони таки засцють і здадуться самі попри те що їх армія не розбита а нарощує спроможності.
показати весь коментар
03.11.2024 14:48 Відповісти
Турки, будьте уважні. Не дружите з рашею. Хутин і його пітерська команда ведуть ПОЛИТИКУ оккупаціі ТЕРИТОРИЙ по прикладу німки Катерини Другої. Яка зробила переворот у раши , вбила Петра3, захватила владу , понавізла німчури до раши , дозволила їм займати землі і не платить податки . Тобто еднання німців з санкт петерБУРГОМ було по захвату земель . Казахстан , Іран і Турція у планах хутина і німців по захвату територій.
показати весь коментар
03.11.2024 15:13 Відповісти
Дивимось історию КатькіДругоі

Одним из грандиозных планов Екатерины на внешнеполитической арене стал так называемый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 Греческий проект [177] - совместные планы России и Австрии по разделу турецких земель, изгнанию турок из Европы, возрождению Византийской империи и провозглашение её императором внука Екатерины - великого князя Константина Павловича.
показати весь коментар
03.11.2024 15:14 Відповісти
очевидно.що турки з 2014 року не втомилися спостерігати за рашистською окупацією українського Криму і нинішньою віною торгуючи із світовим рашистським злочинцем...
показати весь коментар
03.11.2024 15:25 Відповісти
А назвіть хто не торгує з рашею, яка країна??? Може США яка купляє уран, та товари в Китаї і Індії американськими та китайськими (з американськими інвесторами) компаніями, які виготовлені з дешевих орківських ресурсів.

Навіть ми нафту транспортуємо. Якщо газ то ще немає іншого виходу, тому що його транспортування - єдиний щит від орківських ракет, то транспортування нафти це бізнеспроцес.
показати весь коментар
03.11.2024 16:50 Відповісти
поясніть для чого рашисту знищувати газотранспортну систему України ,котра в минулому могла прокачати до 160 млрд совкового -рашистського газу,при тому,що путіно-меркельші "північний газовий зшморг для України ",яки вони разом приготовили -"капут" .а південними "газовими потоками ,не дуже то прокачаєш багато рашистського газу,адже там свій інтерес мають ткрки,азербайджанці,туркмени, тоді який дурак буде лупити ракетами по газотранспортній українській системі,котрою рашистський "грязь пром" був одним із світових лідерів із постачання газу і монополістом з постачання газу в ЄС????
показати весь коментар
03.11.2024 18:27 Відповісти
 
 