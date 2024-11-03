Втома РФ й України від війни може призвести до нової ситуації у 2025 році, - глава МЗС Туреччини Фідан

У розв’язаній війні країни-агресора РФ проти України спостерігається втома обох сторін, це може призвести до "нової ситуації" у 2025 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю газеті Hürriyet заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

"Втома обох сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році. Подивимося, як розвиватиметься ситуація", - сказав він.

Він також заявив, що "пошуки дотику" між Києвом та Москвою тривають. За його словами, жодна зі сторін не хоче виглядати програшною у переговорному процесі.

"Справедливе розв'язання війни має бути в рамках територіальної цілісності України", - підкреслив глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито прагне встановити припинення вогню.

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