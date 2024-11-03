Усталость РФ и Украины от войны может привести к новой ситуации в 2025 году, - глава МИД Турции Фидан

В развязанной войне страны-агрессора РФ против Украины наблюдается усталость обеих сторон, это может привести к "новой ситуации" в 2025 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью газете Hürriyet заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Усталость обеих сторон может привести к новой ситуации в 2025 году. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал он.

Он также заявил, что "поиски соприкосновения" между Киевом и Москвой продолжаются. По его словам, ни одна из сторон не хочет выглядеть проигрышной в переговорном процессе.

"Справедливое решение войны должно быть в рамках территориальной целостности Украины", - подчеркнул глава МИД Турции.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится установить прекращение огня.

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