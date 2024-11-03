Усталость РФ и Украины от войны может привести к новой ситуации в 2025 году, - глава МИД Турции Фидан
В развязанной войне страны-агрессора РФ против Украины наблюдается усталость обеих сторон, это может привести к "новой ситуации" в 2025 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью газете Hürriyet заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Усталость обеих сторон может привести к новой ситуации в 2025 году. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал он.
Он также заявил, что "поиски соприкосновения" между Киевом и Москвой продолжаются. По его словам, ни одна из сторон не хочет выглядеть проигрышной в переговорном процессе.
"Справедливое решение войны должно быть в рамках территориальной целостности Украины", - подчеркнул глава МИД Турции.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится установить прекращение огня.
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Що сказати у відповідь?
Зимою в Україні піде сніг, весною він розтане, а літом буде спека, і восени з дерев впаде листя. Далі знову настане зима...
Будемо спостерігати за розвитком такої ситуації...
Тоді краще не тягнути і припинити вогонь до весни хоча б. Інакше Курахове не вистоїть.
"припинити вогонь до весни" - це бажання лілі-путіна щоб "узаконити-зафіксувати окуповані території".
ніякого сенсу в "стоянні чи нестоянні Курахово" тут немає
І справа навіть не в цьому.
лілі-путін СПОКІЙНО може односторонньо-одноосібно "припинити вогонь до весни" тому що це він наступає а Україна обороняється
Щоб односторонньо-одноосібно "припинити вогонь до весни" лілі-путіну НЕ ПОТРІБНО ніяких домовленостей.
Домовленості лілі-путіну потрібні щоб "УЗАКОНИТИ-ЗАФІКСУВАТИ" статус окупованих територій, а не щоб "зализати рани".
Крим, Донецьк і Луганськ окуповані руснею з 2014 - і що, вони десь узаконені? Маріуоль окупований з 2022 і росіянам для цього начхати йдуть бої біля Покровська чи не йдуть.
Тому зацікавленість лілі-путіна лише в ШИРОКОМУ договорі з "узаконенням".
Думаєш Україна одразу почне контрнаступ? Звичайно ні.
Чому лілі-путін цього не робить?
Правильно - бо платити ОДНОМУ контрактнику по 30 000 долярів в місяць за те що він тупо сидить в бліндажі дуже дороге задоволення.
зі слів лілі-путіна - мінські домовленості ніколи не були досягнуті і реалізовані - тому він і почав війну.
Натомість женя пригожин підтвердив, що бамбас ніхто не дамбив - а значить Україна дотримувалася домовленостей.
Тому мінські домовленості - не варті паперу на якому підписані.
Ви бачите може якісь перспективи зміни політики заходу в кращу для нас сторону, тільки чую повсюди заяви що у них уже завершуються можливі запаси для передачі. Чи може у нас зміниться модель управління? Також немає ніяких переспектив.
Вам зустрічне питання - скільки десятків РОКІВ потрібно щоб окупувати ВСЮ Україну - десь 50?
Бойові дії можуть припинитися або кацапи можуть дійти аж до Дніпра - але це все НЕ УЗАКОНЮЄ окупацію.
Тобто Україна як держава - хоть через 10 хоть через 20 хоть через 100 років має право повернути свої території.
Якщо ж мирняк буде пидписано - це АВТОМАТИЧНА ЗАБОРОНА для України повертати свою територію - чи при путіні стоячимо чи після його смерті...
Станом на початок листопада 2024 року Росія окупувала приблизно 26% території України.
Це тіж наративи, що лунали до 2019 року - про "партію війни" або "просто пєрєстать стрєлять".
Кирим Ватан!(Крим - Батьківщина, татарською)
У нього все чікі-пікі. Він просувається по 2 км на день, зброя виробляється в необхідній кількості, його популярність в країні зростає, країна мобілізується, а от в Україні все на 180° навпаки. На весні буде вже з мінометів обстрілювати Дніпро. То чого йому зупинятися? Він відчуває що вже тримає Україну за хвоста і навіть 2 ноги. Тим більше що чим більше він захоплює тим більше влада в Україні піздить, ну то що йому перейматися?!
Одним из грандиозных планов Екатерины на внешнеполитической арене стал так называемый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 Греческий проект [177] - совместные планы России и Австрии по разделу турецких земель, изгнанию турок из Европы, возрождению Византийской империи и провозглашение её императором внука Екатерины - великого князя Константина Павловича.
Навіть ми нафту транспортуємо. Якщо газ то ще немає іншого виходу, тому що його транспортування - єдиний щит від орківських ракет, то транспортування нафти це бізнеспроцес.