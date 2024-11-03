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Новости Война
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Усталость РФ и Украины от войны может привести к новой ситуации в 2025 году, - глава МИД Турции Фидан

Хакан Фідан

В развязанной войне страны-агрессора РФ против Украины наблюдается усталость обеих сторон, это может привести к "новой ситуации" в 2025 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью газете Hürriyet заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Усталость обеих сторон может привести к новой ситуации в 2025 году. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал он.

Он также заявил, что "поиски соприкосновения" между Киевом и Москвой продолжаются. По его словам, ни одна из сторон не хочет выглядеть проигрышной в переговорном процессе.

"Справедливое решение войны должно быть в рамках территориальной целостности Украины", - подчеркнул глава МИД Турции.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится установить прекращение огня.

Также читайте: ОП опроверг заявление Путина о якобы предложении переговоров через Турцию: Ему постоянно нужно искать отмазки

Автор: 

россия (96413) Турция (3507) Украина (45038)


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Топ комментарии
+7
А кацапи будучи в наступі на це згодні? Чому вважають, що припинення бойових дій залежить виключно від України?
Це тіж наративи, що лунали до 2019 року - про "партію війни" або "просто пєрєстать стрєлять".
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03.11.2024 14:24 Ответить
+6
"Втома обох сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році. Подивимося, як розвиватиметься ситуація"
Що сказати у відповідь?
Зимою в Україні піде сніг, весною він розтане, а літом буде спека, і восени з дерев впаде листя. Далі знову настане зима...
Будемо спостерігати за розвитком такої ситуації...
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03.11.2024 14:05 Ответить
+4
А воюють тільки кацапи? З іншого боку манекени?
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03.11.2024 14:10 Ответить
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Яка втома? -- Портніков сказав шо для рашки ця віина як комп"ютерна гра а Украіні шоб вистояти потрібно шоб жопа була в милі
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03.11.2024 14:03 Ответить
"Втома обох сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році. Подивимося, як розвиватиметься ситуація"
Що сказати у відповідь?
Зимою в Україні піде сніг, весною він розтане, а літом буде спека, і восени з дерев впаде листя. Далі знову настане зима...
Будемо спостерігати за розвитком такої ситуації...
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03.11.2024 14:05 Ответить
Нагадаємо, президент Туреччини , що російський диктатор Володимир Путін нібито прагне встановити припинення вогню. Джерело:

Тоді краще не тягнути і припинити вогонь до весни хоча б. Інакше Курахове не вистоїть.
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03.11.2024 14:05 Ответить
А після весни, коли припинення вогню закінчиться кацапи туди стягнуть максимум військ - Курахово вистоїть
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03.11.2024 14:08 Ответить
А воюють тільки кацапи? З іншого боку манекени?
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03.11.2024 14:10 Ответить
Ви пишете маячню - поясню чому.
"припинити вогонь до весни" - це бажання лілі-путіна щоб "узаконити-зафіксувати окуповані території".
ніякого сенсу в "стоянні чи нестоянні Курахово" тут немає
І справа навіть не в цьому.
лілі-путін СПОКІЙНО може односторонньо-одноосібно "припинити вогонь до весни" тому що це він наступає а Україна обороняється
Щоб односторонньо-одноосібно "припинити вогонь до весни" лілі-путіну НЕ ПОТРІБНО ніяких домовленостей.
Домовленості лілі-путіну потрібні щоб "УЗАКОНИТИ-ЗАФІКСУВАТИ" статус окупованих територій, а не щоб "зализати рани".
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03.11.2024 14:39 Ответить
А яким чином припинення вогню "узаконює" і "фіксує" за окупантом окуповані території?
Крим, Донецьк і Луганськ окуповані руснею з 2014 - і що, вони десь узаконені? Маріуоль окупований з 2022 і росіянам для цього начхати йдуть бої біля Покровська чи не йдуть.
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03.11.2024 14:52 Ответить
Читай вище - лілі-путіну НЕ потрібні домовленості про прининення вогню - бо у нього Є МОЖЛИВІСТЬ припинити вогонь ОДНОСТОРОННЬО.
Тому зацікавленість лілі-путіна лише в ШИРОКОМУ договорі з "узаконенням".
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03.11.2024 17:25 Ответить
Яким чином путін може припинити вогонь односторонньо? В ЗСУ взагалі закінчились снаряди, патрони та інша зброя?
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03.11.2024 20:35 Ответить
Ну так - видати наказ - НЕ НАСТУПАТИ, засісти в оборону і максимально берегти набої та техніку - практично припинити вогонь. Що дасть йому змогу за пів року, рік піднабрати зброї.
Думаєш Україна одразу почне контрнаступ? Звичайно ні.
Чому лілі-путін цього не робить?
Правильно - бо платити ОДНОМУ контрактнику по 30 000 долярів в місяць за те що він тупо сидить в бліндажі дуже дороге задоволення.
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03.11.2024 20:44 Ответить
Припинити наступати - не означає припинити вогонь. Будь-які подальші договори і домовленості не будуть досягнуті і реалізовані без припинення вогню, приклад - мінські.
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03.11.2024 20:50 Ответить
Припинити наступати - означає припинити вогонь - протиріччя немає.
зі слів лілі-путіна - мінські домовленості ніколи не були досягнуті і реалізовані - тому він і почав війну.
Натомість женя пригожин підтвердив, що бамбас ніхто не дамбив - а значить Україна дотримувалася домовленостей.
Тому мінські домовленості - не варті паперу на якому підписані.
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03.11.2024 20:56 Ответить
Якщо так дальше буде продовжуватись війна без достатнього озброєння і диряві санкції, ми до цього всерівно прийдемо тільки ху...ло "узаконить і зафіксить" більше території.

Ви бачите може якісь перспективи зміни політики заходу в кращу для нас сторону, тільки чую повсюди заяви що у них уже завершуються можливі запаси для передачі. Чи може у нас зміниться модель управління? Також немає ніяких переспектив.
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03.11.2024 16:45 Ответить
З 2014 року лілі-путіним окуповано 18% території України.
Вам зустрічне питання - скільки десятків РОКІВ потрібно щоб окупувати ВСЮ Україну - десь 50?
Бойові дії можуть припинитися або кацапи можуть дійти аж до Дніпра - але це все НЕ УЗАКОНЮЄ окупацію.
Тобто Україна як держава - хоть через 10 хоть через 20 хоть через 100 років має право повернути свої території.
Якщо ж мирняк буде пидписано - це АВТОМАТИЧНА ЗАБОРОНА для України повертати свою територію - чи при путіні стоячимо чи після його смерті...
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03.11.2024 17:29 Ответить
По друге у вас не вірні цифри.

Станом на початок листопада 2024 року Росія окупувала приблизно 26% території України.
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03.11.2024 18:13 Ответить
Якщо вони дійдуть до Дніпра то забудь уже про якесь повернення території, буде втрачено багато ресурсів, економіки, виробництва та винекне загроза всім містам біля Дніпра, і забудь про якісь інвестиції. І скільки ми втратимо людей, особливо чоловіків просто мовчу.
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03.11.2024 18:22 Ответить
А кацапи будучи в наступі на це згодні? Чому вважають, що припинення бойових дій залежить виключно від України?
Це тіж наративи, що лунали до 2019 року - про "партію війни" або "просто пєрєстать стрєлять".
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03.11.2024 14:24 Ответить
А його папєрєднік на посту МІДа був більш пряміший про утомльонних зєльоним долларовим солнцем - в Стамбул приїхала похоронна *******. А цей делікатно виражається.
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03.11.2024 14:12 Ответить
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03.11.2024 14:14 Ответить
Наше навіть не мнить, бо немає часу на сратєхії. Треба киздить бабло
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03.11.2024 14:46 Ответить
Ердогану теж треба підключатись. Корейці вже воюють, а йому Крим не треба? Дав би татарам зброю, вони б всіх цапів з Криму вигатили
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03.11.2024 14:21 Ответить
Жарт року!
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03.11.2024 14:48 Ответить
Так татарам ніхто зброї толком не давав. Чому? В Туреччині мешкає мільонна татарська громада, яка мріє повернути собі півострів.

Кирим Ватан!(Крим - Батьківщина, татарською)
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03.11.2024 15:05 Ответить
Під лежачий камінь вода не тече ...
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03.11.2024 19:23 Ответить
Багато кримсько-татарських батальонів у складі ЗСУ?
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03.11.2024 22:35 Ответить
Коли Клічко-молодший відп**див Повєткіна то вони теж обидва дуже втомились.
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03.11.2024 14:31 Ответить
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03.11.2024 19:16 Ответить
Але ж Х**лу на холопів на*рать.
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03.11.2024 14:35 Ответить
Нащо Путіну встановлювати припинення вогню ???
У нього все чікі-пікі. Він просувається по 2 км на день, зброя виробляється в необхідній кількості, його популярність в країні зростає, країна мобілізується, а от в Україні все на 180° навпаки. На весні буде вже з мінометів обстрілювати Дніпро. То чого йому зупинятися? Він відчуває що вже тримає Україну за хвоста і навіть 2 ноги. Тим більше що чим більше він захоплює тим більше влада в Україні піздить, ну то що йому перейматися?!
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03.11.2024 14:39 Ответить
Свята правда.Якби я на місці куйла захоплював по 1-2 райцентри на рік, втрачаючи при цьому тисячі танків і ббм зі складів які я не зможу швидко відновити, а українці при цьому верещали що за півроку я штурмуватиму Дніпро а за рік Київ - я б обов'язково тиснув далі на цих ідіотів, сподіваючись що вони таки засцють і здадуться самі попри те що їх армія не розбита а нарощує спроможності.
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03.11.2024 14:48 Ответить
Турки, будьте уважні. Не дружите з рашею. Хутин і його пітерська команда ведуть ПОЛИТИКУ оккупаціі ТЕРИТОРИЙ по прикладу німки Катерини Другої. Яка зробила переворот у раши , вбила Петра3, захватила владу , понавізла німчури до раши , дозволила їм займати землі і не платить податки . Тобто еднання німців з санкт петерБУРГОМ було по захвату земель . Казахстан , Іран і Турція у планах хутина і німців по захвату територій.
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03.11.2024 15:13 Ответить
Дивимось історию КатькіДругоі

Одним из грандиозных планов Екатерины на внешнеполитической арене стал так называемый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 Греческий проект [177] - совместные планы России и Австрии по разделу турецких земель, изгнанию турок из Европы, возрождению Византийской империи и провозглашение её императором внука Екатерины - великого князя Константина Павловича.
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03.11.2024 15:14 Ответить
очевидно.що турки з 2014 року не втомилися спостерігати за рашистською окупацією українського Криму і нинішньою віною торгуючи із світовим рашистським злочинцем...
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03.11.2024 15:25 Ответить
А назвіть хто не торгує з рашею, яка країна??? Може США яка купляє уран, та товари в Китаї і Індії американськими та китайськими (з американськими інвесторами) компаніями, які виготовлені з дешевих орківських ресурсів.

Навіть ми нафту транспортуємо. Якщо газ то ще немає іншого виходу, тому що його транспортування - єдиний щит від орківських ракет, то транспортування нафти це бізнеспроцес.
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03.11.2024 16:50 Ответить
поясніть для чого рашисту знищувати газотранспортну систему України ,котра в минулому могла прокачати до 160 млрд совкового -рашистського газу,при тому,що путіно-меркельші "північний газовий зшморг для України ",яки вони разом приготовили -"капут" .а південними "газовими потоками ,не дуже то прокачаєш багато рашистського газу,адже там свій інтерес мають ткрки,азербайджанці,туркмени, тоді який дурак буде лупити ракетами по газотранспортній українській системі,котрою рашистський "грязь пром" був одним із світових лідерів із постачання газу і монополістом з постачання газу в ЄС????
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03.11.2024 18:27 Ответить
 
 