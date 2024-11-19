НАТО должно рассмотреть изменение ядерной доктрины России, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Североатлантический Альянс должен "рассмотреть" изменение ядерной доктрины России.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление главы турецкого государства цитирует Milliyet.
По словам Эрдогана, решение России обновить свою ядерную доктрину - это якобы ответ на отношение Запада к ней.
"Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО, этот шаг должен быть оценен. Прежде всего у России есть возможность защитить себя, она имеет меры по защите, она должна их принять. Так же и мы, как страна НАТО, должны защищать себя и принимать меры для своей защиты", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган добавил, что война с применением ядерного оружия не может иметь "положительных сторон".
Кроме того, турецкий президент выразил надежду, что прекращение огня между Украиной и Россией может быть достигнуто как можно быстрее и "обеспечит мир, которого ждут все страны".
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достичь справедливого и прочного мира в Украине возможно только дипломатическим путем. Анкара предлагает посредничество в переговорах между Украиной и РФ.
Ранее во вторник стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.
Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
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Ану лякайтеся!!!
Ще один бажає протягнути свою "значимість" і свої інтереси та спіймати велику рибку в мутній воді.
США дали гідну відповідь: нічого не змінюватимемо (тобто: ...і поворушити ядерним члеником не зможеш, як знищимо тебе!...)
Відчого цим вилупкам, млять, захищатись, крім власної шизофренії?
І типу от зараз щось підпишемо і вони почнуть то виконувати? З хера?
Це якийсь мегаідіотизм...
Причому ядерна зброя має бути завезена з росії в Україну, націлена на російські міста, насамперед с-петербург та москву, і тільки після цього внесені зміни в Конституцію про позаблоковий статус України.
"...у Росії є можливість захистити себе, вона має заходи щодо захисту, вона має їх вжити..." Джерело:
А країни, що не мають ЯЗ, не мають себе захищати? Бо то буде "ескалація"? Іншими словами: країна, що є агресором, але має ЯЗ, має право їх застосовувати, якщо вважатиме, що на неї напали, а країна без ЯЗ, на яку напали, не може наносити удари по території країни-агресора з ЯЗ, бо то буде ескалація і може призвести до застосування агресором своєї ЯЗ?
***********? Тобто "що за маячня"?
регулярними атаками по капам буржуйськими ракетами!
кожну ніч!
порти маріуполя, бердянська, новоросійська!
залізниця ростова, таганрога, маріуполя, мелитополя, кримського перешийку!
мости, таганрога, ростова, мелитополя, чонгара!
кримський міст та паромна переправа!
ВЖЕ ДАВНИМ ДАВНО ПОРА !!!