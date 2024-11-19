НАТО должно рассмотреть изменение ядерной доктрины России, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Североатлантический Альянс должен "рассмотреть" изменение ядерной доктрины России.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление главы турецкого государства цитирует Milliyet.

По словам Эрдогана, решение России обновить свою ядерную доктрину - это якобы ответ на отношение Запада к ней.

"Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО, этот шаг должен быть оценен. Прежде всего у России есть возможность защитить себя, она имеет меры по защите, она должна их принять. Так же и мы, как страна НАТО, должны защищать себя и принимать меры для своей защиты", - сказал турецкий лидер.

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Эрдоган добавил, что война с применением ядерного оружия не может иметь "положительных сторон".

Кроме того, турецкий президент выразил надежду, что прекращение огня между Украиной и Россией может быть достигнуто как можно быстрее и "обеспечит мир, которого ждут все страны".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достичь справедливого и прочного мира в Украине возможно только дипломатическим путем. Анкара предлагает посредничество в переговорах между Украиной и РФ.

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Ранее во вторник стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.