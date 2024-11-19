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НАТО должно рассмотреть изменение ядерной доктрины России, - Эрдоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган про ядерну доктрину РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Североатлантический Альянс должен "рассмотреть" изменение ядерной доктрины России.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление главы турецкого государства цитирует Milliyet.

По словам Эрдогана, решение России обновить свою ядерную доктрину - это якобы ответ на отношение Запада к ней.

"Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО, этот шаг должен быть оценен. Прежде всего у России есть возможность защитить себя, она имеет меры по защите, она должна их принять. Так же и мы, как страна НАТО, должны защищать себя и принимать меры для своей защиты", - сказал турецкий лидер.

Читайте также: Эрдоган на саммите G20 намерен представить свой "мирный план" по Украине, - Bloomberg

Эрдоган добавил, что война с применением ядерного оружия не может иметь "положительных сторон".

Кроме того, турецкий президент выразил надежду, что прекращение огня между Украиной и Россией может быть достигнуто как можно быстрее и "обеспечит мир, которого ждут все страны".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достичь справедливого и прочного мира в Украине возможно только дипломатическим путем. Анкара предлагает посредничество в переговорах между Украиной и РФ.

Читайте также: Турция выступает за прекращение войны путем дипломатии на основе территориальной целостности Украины, - Эрдоган

Ранее во вторник стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Автор: 

НАТО (9963) россия (95372) Эрдоган Реджеп Тайип (893) ядерное оружие (1327)


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Топ комментарии
+19
Ви не злякалися?

Ану лякайтеся!!!
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19.11.2024 21:10
+11
Ердоган теж фізик-ядерщик, як і )(уйло? 🤓👀😂
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19.11.2024 21:11
+11
Ага, корєш по торгівлі напружився - як же я помідори буду продавати? А готелі будуть пусті і МІЙ народ буде без кацапських туристів бідніти!
Ще один бажає протягнути свою "значимість" і свої інтереси та спіймати велику рибку в мутній воді.
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19.11.2024 21:18
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Ви не злякалися?

Ану лякайтеся!!!
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19.11.2024 21:10 Ответить
Ага, корєш по торгівлі напружився - як же я помідори буду продавати? А готелі будуть пусті і МІЙ народ буде без кацапських туристів бідніти!
Ще один бажає протягнути свою "значимість" і свої інтереси та спіймати велику рибку в мутній воді.
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19.11.2024 21:18 Ответить
Ердоган теж фізик-ядерщик, як і )(уйло? 🤓👀😂
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19.11.2024 21:11 Ответить
Ніхто не оцінив величезні рассєйські ядерні бонби - падлюки, шо тут казать!
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19.11.2024 21:11 Ответить
розглянь краще свою доктрину поводження з Курдами, вусате чмо. Якби у Турків географічно не було Босфору, то вони були б на рівні розвитку Афганістану.....
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19.11.2024 21:12 Ответить
Ердоґан, звісно, гівнюк, але Ви помиляєтеся стосовно Туреччини.
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19.11.2024 21:26 Ответить
о, ху йло таки точно посрався з Ердоганом. через Крим.
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19.11.2024 21:13 Ответить
На самом деле возможности параши нулевые, но при условии нанесения по ней превентивного массированного уничтожающего термоядерного удара силами США, Британии и Франции. Но ссыкуны и агенты Ху#ла во главе с трампоном разве это сделают?
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19.11.2024 21:13 Ответить
Шо воно меле ?
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19.11.2024 21:13 Ответить
він говорить про те, що НАТО має реагувати на указ ху йла про зміну ядреної доктрини. і ця реакція точно має не сподобатись ху йлу.
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19.11.2024 21:16 Ответить
Я так зрозумів, що реакція НАТО має бути вибачливою. Мовляв, вибач, путіне, ми більше не будемо перетинати твої "красниєлініі"...

США дали гідну відповідь: нічого не змінюватимемо (тобто: ...і поворушити ядерним члеником не зможеш, як знищимо тебе!...)
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19.11.2024 21:30 Ответить
та ні. ніяких вибачень уже не буде. уже зайшло все надто далеко. НАТО просто холоднокровно може нагадати, що у НАТО теж є ядерна зброя і тому розмахувати тими ядерними причандалами ху йлу не варто. щось подібне Макрон вже казав ху йлу.
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19.11.2024 21:45 Ответить
Так це бідненька росія захищається? Пздць
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19.11.2024 21:14 Ответить
А шо, на кацапів хтось напав?
Відчого цим вилупкам, млять, захищатись, крім власної шизофренії?
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19.11.2024 21:15 Ответить
Про які перемовини з козлостаном вони всі співають? У нас було підписано півсотні документів про мир-дружбу-кордони якими русня просто підтерлась
І типу от зараз щось підпишемо і вони почнуть то виконувати? З хера?
Це якийсь мегаідіотизм...
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19.11.2024 21:17 Ответить
Оскільки заокеанські стратегічні партнери та їх сателіти в Європі навідріз відмовляються надати запрошення Україні в оборонний від росії блок НАТО і при новому Президенті США планують кинути Україну у ведмежі обійми переговорного процесу, то на неодноразову вимогу Кремлівського Фюрера про відмову України від курсу до вступу в НАТО Україна має висунути вимогу до росії про повернення Україні ядерної зброї для змоги захистити власноручно свій нейтралітет і позаблоковий статус.

Причому ядерна зброя має бути завезена з росії в Україну, націлена на російські міста, насамперед с-петербург та москву, і тільки після цього внесені зміни в Конституцію про позаблоковий статус України.
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19.11.2024 21:20 Ответить
Не все треба читати що на парканах написано.
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19.11.2024 21:21 Ответить
Підголосок путлєра - зараз ше почнуть підвивати Орбан з Фіцо
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19.11.2024 21:21 Ответить
Тобто?
"...у Росії є можливість захистити себе, вона має заходи щодо захисту, вона має їх вжити..." Джерело:

А країни, що не мають ЯЗ, не мають себе захищати? Бо то буде "ескалація"? Іншими словами: країна, що є агресором, але має ЯЗ, має право їх застосовувати, якщо вважатиме, що на неї напали, а країна без ЯЗ, на яку напали, не може наносити удари по території країни-агресора з ЯЗ, бо то буде ескалація і може призвести до застосування агресором своєї ЯЗ?

***********? Тобто "що за маячня"?
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19.11.2024 21:23 Ответить
Це реалії сьогодення. Гітлер не в той час жив.
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19.11.2024 21:25 Ответить
А турку на в падло посильним у кацапів працювати? Чмошник.
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19.11.2024 21:24 Ответить
розгляд та реакція, на обісраного крємлєбздуна, повинна бути єдиною!
регулярними атаками по капам буржуйськими ракетами!
кожну ніч!
порти маріуполя, бердянська, новоросійська!
залізниця ростова, таганрога, маріуполя, мелитополя, кримського перешийку!
мости, таганрога, ростова, мелитополя, чонгара!
кримський міст та паромна переправа!
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19.11.2024 21:24 Ответить
підтертися НАТО може тією доктриною
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19.11.2024 21:25 Ответить
а шо - в туалетах НАТО закінчився папір?...
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19.11.2024 21:30 Ответить
***** на ту доктрину, і на ердогана разом із скабєєвим теж.
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19.11.2024 21:31 Ответить
А агресивна війна із застосуванням конвенційної зброї має позитивні сторони? Пердоган, мабуть, має на увазі викачування з расії дешевих ресурсів. Тому Пердоган із середини підбурює НАТО і пропонує привернути увагу, якої так не вистачає хворому шизофреніку, до його лякалок. Бо Пердогану вигідно.
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19.11.2024 21:38 Ответить
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19.11.2024 21:50 Ответить
НАТО повинно підмитися а потім розглядати пісюна у себе на комірі
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19.11.2024 22:14 Ответить
все что "принимает" Хйло абсолютно правильно не заслуживает никакого рассмотрения, все политики "сдерживания" и "международных договоренностей" (с кацапами) накрылись медным тазом после Будапешта и Крыма.
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20.11.2024 03:04 Ответить
ПРИ ТАКИХ ХЙЛОВСЬКИХ ЗАЯВАХ
ВЖЕ ДАВНИМ ДАВНО ПОРА !!!
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20.11.2024 08:03 Ответить
А ВОТ ЕСЛИ Б С ТУРЦИЕЙ, СТРАНАМИ БАЛТИИ С ФИНЛЯНДИЕЙ НА ПЗДИТЬ РОССИЯН ПО ЧУБЧИК !)
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20.11.2024 08:05 Ответить
А ДАВАЙТЕ ВСЁ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ДОСТАВИМ В РОССИЮ И ВЗОРВЁМ ЕГО !)
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20.11.2024 08:16 Ответить
ПУТИН **** ВЫДЫХАЙ )))
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20.11.2024 08:17 Ответить
 
 