УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11255 відвідувачів онлайн
Новини
351 1

Велика Британія оголосила про нові санкції проти російських громадян та організацій, причетних до викрадення українських дітей

До оновленого санкційного списку Великобританії внесли зокрема

Уряд Великої Британії на тисячний день повномасштабного вторгнення Росії в Україну запровадив нові санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей.

Про це повідомляє Цензор НЕТ з посиланням на сайт британського уряду.

Зазначається, що новий пакет санкцій проти тих, хто втілює агресивну політику російського президента Володимира Путіна щодо насильної депортації українських дітей, позбавлення їх української ідентичності й залучення їх у подальшому до війни проти України.

Читайте також: РФ незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей, є ризик депортації ще 1,5 млн, - Лубінець

"Жодна дитина не повинна бути використана як пішак у війні, але те, що президент Путін обрав мішенню українських дітей, свідчить про те, як далеко він готовий зайти у своїй місії, щоб стерти Україну та її народ з лиця землі", - переконаний міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Санкції ввели проти десяти фізичних та юридичних осіб, зокрема російських чиновників та молодіжних організацій РФ. Серед них - російська молодіжна військово-патріотична мілітарна організація "Юнармія", заснована міноборони РФ, "Авангард"; російський гімнаст Микита Нагорний, який очолює "Юнармію"; директор російського центру військово-спортивної підготовки і патріотичного виховання молоді "Воїн" Ігор Казарезов; депутат фейкової Херсонської обласної думи Андрій Сабінов; керівник херсонського регіонального штабу "Юнармії" Серафім Іванов; колишня фейкова "міністерка освіти Запорізької області" Олена Шапурова; Валентина Лаврик, яка керує освітніми процесами в тимчасово окупованому Криму; "директорка" Херсонського дитбудинку Тетяна Завальська, яка допомагала РФ з викраденням українських дітей та "директор" Олешківського інтернату Віталій Сук.

Читайте також: Канада запровадила санкції проти "Комсомольської правди" і російських молодіжних організацій "Юнармія" та "Молода гвардія"

У червні 2022 року та липні 2023 року Велика Британія запровадила санкції проти 11 фізичних та 1 юридичної особи за причетність до примусової депортації українських дітей, зокрема проти уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортації та переміщення населення, зокрема дітей, з окупованої території України, щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Україна верифікувала понад 19 тисяч депортованих та/або примусово переміщених дітей.

Велика Британія (5573) депортація (723) діти (5063) санкції (11816)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому ця нацистка львова-белова досі не у Кабзона?
показати весь коментар
19.11.2024 16:50 Відповісти
 
 