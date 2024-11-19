Велика Британія оголосила про нові санкції проти російських громадян та організацій, причетних до викрадення українських дітей

Уряд Великої Британії на тисячний день повномасштабного вторгнення Росії в Україну запровадив нові санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей.

Про це повідомляє Цензор НЕТ з посиланням на сайт британського уряду.

Зазначається, що новий пакет санкцій проти тих, хто втілює агресивну політику російського президента Володимира Путіна щодо насильної депортації українських дітей, позбавлення їх української ідентичності й залучення їх у подальшому до війни проти України.

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"Жодна дитина не повинна бути використана як пішак у війні, але те, що президент Путін обрав мішенню українських дітей, свідчить про те, як далеко він готовий зайти у своїй місії, щоб стерти Україну та її народ з лиця землі", - переконаний міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Санкції ввели проти десяти фізичних та юридичних осіб, зокрема російських чиновників та молодіжних організацій РФ. Серед них - російська молодіжна військово-патріотична мілітарна організація "Юнармія", заснована міноборони РФ, "Авангард"; російський гімнаст Микита Нагорний, який очолює "Юнармію"; директор російського центру військово-спортивної підготовки і патріотичного виховання молоді "Воїн" Ігор Казарезов; депутат фейкової Херсонської обласної думи Андрій Сабінов; керівник херсонського регіонального штабу "Юнармії" Серафім Іванов; колишня фейкова "міністерка освіти Запорізької області" Олена Шапурова; Валентина Лаврик, яка керує освітніми процесами в тимчасово окупованому Криму; "директорка" Херсонського дитбудинку Тетяна Завальська, яка допомагала РФ з викраденням українських дітей та "директор" Олешківського інтернату Віталій Сук.

У червні 2022 року та липні 2023 року Велика Британія запровадила санкції проти 11 фізичних та 1 юридичної особи за причетність до примусової депортації українських дітей, зокрема проти уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортації та переміщення населення, зокрема дітей, з окупованої території України, щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Україна верифікувала понад 19 тисяч депортованих та/або примусово переміщених дітей.