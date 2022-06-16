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Патріарх Кирил потрапив під санкції Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кирил

Велика Британія апровадила нові санкції проти Росії. Зокрема, до санкційного списку потрапив патріарх Кирил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Британії.

У відомстві зауважили, що глава російської Православної церкви патріарх Кирил потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.

Зазначимо, що від початку російського вторгнення в Україну Кирило виправдовував війну тим, що нібито Росія захищає мирних людей.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
З Офісу прзедента ще не відправили листа на захист Гундяя, "який врятував сотні тисяч українців", як і пуйловський Абрамович?
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16.06.2022 14:00
+12
З цього кацапського ублюдка такий же патріарх,як з гімна куля. А Великій Британії респект і уважуха!
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16.06.2022 14:06
+10
Питух Крякодил Гундяев вже давно пид санкциями БОГА!Путь його тильки у ПЕКЛО!
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16.06.2022 14:09
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Не все скоту масниця.
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16.06.2022 13:55 Відповісти
британці в основному прихожани англіканської/протестанської церкви і на кацапські "скрепи" їм якось байдуже
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16.06.2022 13:57 Відповісти
З Офісу прзедента ще не відправили листа на захист Гундяя, "який врятував сотні тисяч українців", як і пуйловський Абрамович?
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16.06.2022 14:00 Відповісти
це має зробити активний прихильник московської церкви льойтнант баканов!
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16.06.2022 14:18 Відповісти
духовный наставник нацистов должен подпасть под санкции от всех стран.
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16.06.2022 14:00 Відповісти
орбан уже знает?
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16.06.2022 14:01 Відповісти
Орбан вже не президент
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16.06.2022 14:26 Відповісти
Как превратить церковь в сатанинскую секту-спросите у гундяйки.
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16.06.2022 14:04 Відповісти
Намісник стани у філії пекла на землі
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16.06.2022 14:05 Відповісти
З цього кацапського ублюдка такий же патріарх,як з гімна куля. А Великій Британії респект і уважуха!
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16.06.2022 14:06 Відповісти
Питух Крякодил Гундяев вже давно пид санкциями БОГА!Путь його тильки у ПЕКЛО!
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16.06.2022 14:09 Відповісти
Немає патріарха Кіріла, бо він поруший Божі заповіді, а тому є сатаніст Кирилко.
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16.06.2022 14:09 Відповісти
Его скоро сам Господь кадилом по голове треснет
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16.06.2022 14:10 Відповісти
кирил, кирю и буду кирить!
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16.06.2022 14:11 Відповісти
Ось що означає, коли країна не в ЄС
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16.06.2022 14:12 Відповісти
Что именно бывает? Мы тоже не в ЕС. Легче нам от этого?
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16.06.2022 14:16 Відповісти
Великобританія ввела проти нього санкції ,а ЕС ні бо там Угорщина заблокувала рішення.
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16.06.2022 14:24 Відповісти
Який він патріарх,хіба що це позивний такий агента фсб..
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16.06.2022 14:22 Відповісти
Слава Британії ! Дякуємо , що переслідуєте військового злочинця і терориста Гундяєва .
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16.06.2022 15:08 Відповісти
Якби у православних були яйця і сильна віра то вже б якийсь "Епіфаній" таки наважився оголосити анафему сатаністу кірюші гундяєву...
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16.06.2022 15:43 Відповісти
какой он патриарх,он сатанинское отродье!
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16.06.2022 21:04 Відповісти
 
 