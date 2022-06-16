Патріарх Кирил потрапив під санкції Великої Британії

Велика Британія апровадила нові санкції проти Росії. Зокрема, до санкційного списку потрапив патріарх Кирил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Британії.

У відомстві зауважили, що глава російської Православної церкви патріарх Кирил потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.

Зазначимо, що від початку російського вторгнення в Україну Кирило виправдовував війну тим, що нібито Росія захищає мирних людей.

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