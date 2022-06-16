Патріарх Кирил потрапив під санкції Великої Британії
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Велика Британія апровадила нові санкції проти Росії. Зокрема, до санкційного списку потрапив патріарх Кирил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Британії.
У відомстві зауважили, що глава російської Православної церкви патріарх Кирил потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.
Зазначимо, що від початку російського вторгнення в Україну Кирило виправдовував війну тим, що нібито Росія захищає мирних людей.
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