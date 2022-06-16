Патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, в санкционный список попал патриарх Кирилл.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.
В ведомстве отметили, что глава Русской Православной церкви патриарх Кирилл попал под санкции за поддержку и одобрение войны против Украины.
Отметим, что с начала российского вторжения в Украину Кирилл оправдывал войну тем, что якобы Россия защищает мирных людей.
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