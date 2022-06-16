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Патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кирил

Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, в санкционный список попал патриарх Кирилл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

В ведомстве отметили, что глава Русской Православной церкви патриарх Кирилл попал под санкции за поддержку и одобрение войны против Украины.

Отметим, что с начала российского вторжения в Украину Кирилл оправдывал войну тем, что якобы Россия защищает мирных людей.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
З Офісу прзедента ще не відправили листа на захист Гундяя, "який врятував сотні тисяч українців", як і пуйловський Абрамович?
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16.06.2022 14:00
+12
З цього кацапського ублюдка такий же патріарх,як з гімна куля. А Великій Британії респект і уважуха!
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16.06.2022 14:06
+10
Питух Крякодил Гундяев вже давно пид санкциями БОГА!Путь його тильки у ПЕКЛО!
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16.06.2022 14:09
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Не все скоту масниця.
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16.06.2022 13:55 Ответить
британці в основному прихожани англіканської/протестанської церкви і на кацапські "скрепи" їм якось байдуже
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16.06.2022 13:57 Ответить
З Офісу прзедента ще не відправили листа на захист Гундяя, "який врятував сотні тисяч українців", як і пуйловський Абрамович?
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16.06.2022 14:00 Ответить
це має зробити активний прихильник московської церкви льойтнант баканов!
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16.06.2022 14:18 Ответить
духовный наставник нацистов должен подпасть под санкции от всех стран.
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16.06.2022 14:00 Ответить
орбан уже знает?
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16.06.2022 14:01 Ответить
Орбан вже не президент
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16.06.2022 14:26 Ответить
Как превратить церковь в сатанинскую секту-спросите у гундяйки.
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16.06.2022 14:04 Ответить
Намісник стани у філії пекла на землі
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16.06.2022 14:05 Ответить
З цього кацапського ублюдка такий же патріарх,як з гімна куля. А Великій Британії респект і уважуха!
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16.06.2022 14:06 Ответить
Питух Крякодил Гундяев вже давно пид санкциями БОГА!Путь його тильки у ПЕКЛО!
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16.06.2022 14:09 Ответить
Немає патріарха Кіріла, бо він поруший Божі заповіді, а тому є сатаніст Кирилко.
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16.06.2022 14:09 Ответить
Его скоро сам Господь кадилом по голове треснет
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16.06.2022 14:10 Ответить
кирил, кирю и буду кирить!
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16.06.2022 14:11 Ответить
Ось що означає, коли країна не в ЄС
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16.06.2022 14:12 Ответить
Что именно бывает? Мы тоже не в ЕС. Легче нам от этого?
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16.06.2022 14:16 Ответить
Великобританія ввела проти нього санкції ,а ЕС ні бо там Угорщина заблокувала рішення.
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16.06.2022 14:24 Ответить
Який він патріарх,хіба що це позивний такий агента фсб..
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16.06.2022 14:22 Ответить
Слава Британії ! Дякуємо , що переслідуєте військового злочинця і терориста Гундяєва .
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16.06.2022 15:08 Ответить
Якби у православних були яйця і сильна віра то вже б якийсь "Епіфаній" таки наважився оголосити анафему сатаністу кірюші гундяєву...
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16.06.2022 15:43 Ответить
какой он патриарх,он сатанинское отродье!
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16.06.2022 21:04 Ответить
 
 