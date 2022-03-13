Кирил благословив іконою російських окупантів-карателів із Росгвардії на "контроперацію" в Україні. ВIДЕО
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Патріарх московський Кирил вручив очільнику російської Росгвардії Золотову ікону, з якої вони повинні проводити "контроперацію" в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Керівник Росгвардії назвав те що відбувається в Україні "контроперацією".
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