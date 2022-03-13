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Кирил (441) Золотов (12) Росгвардія (84)

Кирил благословив іконою російських окупантів-карателів із Росгвардії на "контроперацію" в Україні. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Патріарх московський Кирил вручив очільнику російської Росгвардії Золотову ікону, з якої вони повинні проводити "контроперацію" в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Керівник Росгвардії назвав те що відбувається в Україні "контроперацією". 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+69
відспівав по ходу)
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13.03.2022 20:02
+54
Надеюсь Бог существует. Таким как Кирил вечная жизнь будет самым адским адом. Мразь в обличии служителя господня.
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13.03.2022 20:03
+45
Московський сатанат , орки грьобані !!!
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13.03.2022 20:03
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московський сатанат потрібно знищити.....
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14.03.2022 10:57 Відповісти
*** тебе на всё твоё паганое *****! Ви дети дьявола-сатани и Бог не с вами! А эти мужэложники и малакии в рясах приведут вас паскуд в бэздну и вмэсте с вами сгинут.
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14.03.2022 13:41 Відповісти
Как бы помягче выразиться－это не по христиански. Надо бы вышвырнуть рпц из христианской церкви, на это достаточно доказательств.
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22.04.2022 13:31 Відповісти
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