Кирил благословив іконою російських окупантів-карателів із Росгвардії на "контроперацію" в Україні. ВIДЕО

Патріарх московський Кирил вручив очільнику російської Росгвардії Золотову ікону, з якої вони повинні проводити "контроперацію" в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Керівник Росгвардії назвав те що відбувається в Україні "контроперацією".