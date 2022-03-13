Кирилл благословил иконой российских оккупантов-карателей из Росгвардии на "контроперацию" в Украине. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Патриарх московский Кирилл вручил главе Росгвардии Золотову икону, с которой они должны проводить "контролирование" в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Руководитель Росгвардии назвал происходящее в Украине "контроперацией".
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