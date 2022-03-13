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Кирилл (1074) Золотов (13) Росгвардия (72)

Кирилл благословил иконой российских оккупантов-карателей из Росгвардии на "контроперацию" в Украине. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Патриарх московский Кирилл вручил главе Росгвардии Золотову икону, с которой они должны проводить "контролирование" в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Руководитель Росгвардии назвал происходящее в Украине "контроперацией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас нет границы с Украиной, это граница американцев, - глава Росгвардии Золотов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+69
відспівав по ходу)
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13.03.2022 20:02
+54
Надеюсь Бог существует. Таким как Кирил вечная жизнь будет самым адским адом. Мразь в обличии служителя господня.
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13.03.2022 20:03
+45
Московський сатанат , орки грьобані !!!
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13.03.2022 20:03
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московський сатанат потрібно знищити.....
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14.03.2022 10:57 Ответить
*** тебе на всё твоё паганое *****! Ви дети дьявола-сатани и Бог не с вами! А эти мужэложники и малакии в рясах приведут вас паскуд в бэздну и вмэсте с вами сгинут.
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14.03.2022 13:41 Ответить
Как бы помягче выразиться－это не по христиански. Надо бы вышвырнуть рпц из христианской церкви, на это достаточно доказательств.
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22.04.2022 13:31 Ответить
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