Кирилл благословил иконой российских оккупантов-карателей из Росгвардии на "контроперацию" в Украине. ВИДЕО

Патриарх московский Кирилл вручил главе Росгвардии Золотову икону, с которой они должны проводить "контролирование" в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Руководитель Росгвардии назвал происходящее в Украине "контроперацией".

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Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас нет границы с Украиной, это граница американцев, - глава Росгвардии Золотов