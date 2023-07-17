Уряд Великої Британії запровадив нові санкції щодо Росії

Велика Британія оголосила нові санкції щодо 14 росіян, які спрямовані на притягнення до відповідальності тих, хто підтримує режим диктатора Путіна і виступають за знищення української національної ідентичності, зокрема проти 11 осіб причетних до примусової депортації українських дітей.

Про це йдеться у пресрелізі уряду, передає Цензор.НЕТ.

"У жахливій програмі примусової депортації дітей і сповненій ненависті пропаганді, яку вивергають його лакеї, ми бачимо справжній намір Путіна – стерти Україну з карти. Сьогоднішні санкції спрямовані на притягнення до відповідальності тих, хто підтримує режим Путіна, включно з тими, хто хоче бачити знищення України, розпад її національної ідентичності та знищення її майбутнього", - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

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У новий санкційний список потрапили 14 росіян, з них 11 осіб, причетних до примусової депортації українських дітей. Серед них - уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова та міністр освіти Росії Сергій Кравцов.

Як зазначається, ці особи відіграли роль у російській програмі депортації, спрямованій на знищення української культурної та національної ідентичності.

За даними, понад 19 тисяч українських дітей були примусово депортовані до Росії або на тимчасово контрольовану нею територію.

Багато дітей поміщені у табори для перевиховання в незаконно окупованому Криму та на материкові частині Росії, де щодо них проводиться російсько-орієнтоване академічне, культурне, патріотичне та військове виховання.

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У пресрелізі зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну під британські санкції потрапили понад 1600 фізичних та юридичних осіб, у тому числі 29 банків із глобальними активами на 1 трильйон фунтів стерлінгів, понад 130 олігархів із загальними статками понад 145 мільярдів фунтів стерлінгів, а також обмеження запроваджені у торгівлі між Британією та Росією на понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів.