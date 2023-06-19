Велика Британія не скасує санкції проти РФ, поки Москва не виплатить компенсації Україні, - МЗС

Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсацію Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявили у пресслужбі МЗС.

Глава міністерства Джеймс Клеверлі заявив, що уряд бере на себе повноваження зберігати санкції проти Росії до виплати компенсації Україні та запроваджує новий шлях для заморожених російських активів, які можуть бути пожертвувані на відновлення України.

Нові заходи оголошені напередодні проведення у Великій Британії цього тижня великої конференції з питань відновлення України.

Також це відбувається на тлі того, що Лондон готується прийняти закон, який вимагатиме від осіб, що володіють активами у Великій Британії від імені Центрального банку Росії (ЦБР), Міністерства фінансів Росії (Мінфін) або Російського фонду національного добробуту (ФНБ), розкривати їх Казначейству Великої Британіїї.

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"Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, жахливі наслідки путінської війни очевидні. Потреби України у відновленні є і будуть величезними" - пояснив Клеверлі.

"Завдяки нашим новим заходам сьогодні ми зміцнюємо санкційний підхід Великої Британії, підтверджуючи, що Велика Британія готова використовувати санкції для того, щоб Росія заплатила за відновлення країни, на яку вона так необачно напала" - додав він.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення після російської агресії і створення основи для процвітання нації", - зазначив міністр фінансів Британії Джеремі Хант.

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