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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія не скасує санкції проти РФ, поки Москва не виплатить компенсації Україні, - МЗС

лондон,велика,британія

Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсацію Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявили у пресслужбі МЗС.

Глава міністерства Джеймс Клеверлі заявив, що уряд бере на себе повноваження зберігати санкції проти Росії до виплати компенсації Україні та запроваджує новий шлях для заморожених російських активів, які можуть бути пожертвувані на відновлення України.

Нові заходи оголошені напередодні проведення у Великій Британії цього тижня великої конференції з питань відновлення України.

Також це відбувається на тлі того, що Лондон готується прийняти закон, який вимагатиме від осіб, що володіють активами у Великій Британії від імені Центрального банку Росії (ЦБР), Міністерства фінансів Росії (Мінфін) або Російського фонду національного добробуту (ФНБ), розкривати їх Казначейству Великої Британіїї.

Читайте: Велика Британія розширила санкції проти Білорусі: Обмеження стосуються імпорту золота, деревини, каучуку та цементу

"Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, жахливі наслідки путінської війни очевидні. Потреби України у відновленні є і будуть величезними" - пояснив Клеверлі.

"Завдяки нашим новим заходам сьогодні ми зміцнюємо санкційний підхід Великої Британії, підтверджуючи, що Велика Британія готова використовувати санкції для того, щоб Росія заплатила за відновлення країни, на яку вона так необачно напала" - додав він.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення після російської агресії і створення основи для процвітання нації", - зазначив міністр фінансів Британії Джеремі Хант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США представили законопроєкт про вилучення заморожених активів РФ на користь України

Автор: 

Велика Британія (5620) росія (65442) санкції (11900)


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Топ коментарі
+18
Вот она, принципиальная позиция, достойная уважения. Никаких тебе "телефонных звонков" и попыток сохранить морду лица международному преступнику.
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19.06.2023 15:03
+18
Ось так повинні поступати справжні друзі України!!!! Я опладую Великій Британії!!!!
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19.06.2023 15:05
+8
Тільки компенсації в руки чиновникам не потрібно давати. Краще всього для України буде коли іноземні держави на ті гроші все відбудують, збудують підприємства тощо. Найнявши місцевих людей для цього. Але ні копійки українським чиновникам.
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19.06.2023 15:03
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Тільки компенсації в руки чиновникам не потрібно давати. Краще всього для України буде коли іноземні держави на ті гроші все відбудують, збудують підприємства тощо. Найнявши місцевих людей для цього. Але ні копійки українським чиновникам.
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19.06.2023 15:03 Відповісти
Замість тисячі слів...
«Для будівництва заводу нам потрібно під'єднатися до електромережі, а вони кажуть, що це коштує 10 мільйонів доларів і процес підключення триватиме два роки. Як вам таке? І вони запевняють, що це не корупція… Така сама процедура у Туреччині коштує 0 доларів і для цього потрібно 1-2 тижні, а не 2 роки. Під'єднання до мережі не має відбуватися таким чином, бо не можна чекати на електрику два роки, коли люди вже зараз воюють і президент України зараз бореться із цим. Ми в цей час намагаємось орієнтуватися на зусилля української нації, а не на такі негативні моменти, проте їх потрібно вирішити прозоро і якомога швидше. Я сповістив українську владу про цей випадок, але просити сприяння не буду», - заявив Халук Байрактар.
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19.06.2023 15:09 Відповісти
Ставити свої умови. А такі пропозиції від чиновників доносити до людей. Щоб знали кому дякувати якщо не буде відновлення.
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19.06.2023 15:43 Відповісти
Ставити умови кому? Не забувайте, що саме наші чиновники й будуть ставити умови іноземним компаніям, якщо вони будуть займатися у нас відбудовою. А нам з вами тільки й залишиться, що "дякувати".
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19.06.2023 15:55 Відповісти
Маячня
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19.06.2023 15:20 Відповісти
що ви мелете, якій сенс відбудовувать державу яка не може привести до тями своїх чиновників!?
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19.06.2023 15:25 Відповісти
Ідеалісти у нас ще не скінчилися.
Навіть не знаю, радіти цьому чи піти втопитись... (жартую крізь сльози )
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19.06.2023 15:30 Відповісти
Не державу треба відбудовувати, держава нікуди не зникла. Державу треба фундаментально змінити на користь українських громадян.
Це завдання для тих, хто із зброєю захищає напівзруйновану країну , для справжніх громадян та друзів України, які довели своє право на здійснення змін в державі.
Відбудовувати треба країну, а не державу.
Чи потрібна Україні така держава, якою вона була до війни з рашистами?
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19.06.2023 15:55 Відповісти
Вот она, принципиальная позиция, достойная уважения. Никаких тебе "телефонных звонков" и попыток сохранить морду лица международному преступнику.
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19.06.2023 15:03 Відповісти
Ось так повинні поступати справжні друзі України!!!! Я опладую Великій Британії!!!!
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19.06.2023 15:05 Відповісти
Одна з несподіванок цієї війни, що Велика Британія підртимує нас , як може. Не очікувала я від брітів допомоги.
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19.06.2023 15:06 Відповісти
чому ж несподівано?..просто історія повторюється..Черчіль просто навіть вимагав від США допомоги..
Битва за Атлантику..
Золотая подкова Отто Кречмера.../якщо ви знаєте хто це такий/https://www.youtube.com/watch?v=IXSEYJ0R7co
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19.06.2023 15:16 Відповісти
Цим санкціям кінця не буде -- бо рашку на шось сподвигнути .
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19.06.2023 15:07 Відповісти
Гарна новина.
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19.06.2023 15:09 Відповісти
Челсі-Абрамович...все зрозуміло?..харошіє рускіє постраждали від війни...Вам зрозуміло?..чи докладно написати?
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19.06.2023 15:10 Відповісти
Це законодавство повинні прийняти всі вільні країни світу. Дякую британцям за прециндент
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19.06.2023 15:10 Відповісти
Слава Союзникам ! Ганьба ( та кримінальна відповідальність ) казнокрадам !
Ми знаємо ЧОМУ МИ НЕ В НАТО
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19.06.2023 15:11 Відповісти
GOD SAVE the KING! GRAND RESPECT and LOVE from UKRAINE to the UK! Щира Подякам БРИТАНЦЯМ за усю допомогу! Слава УКРАЇНІ!
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19.06.2023 15:12 Відповісти
Таки заяви має робити не Кулеба, а МЗС Великої Британії.
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19.06.2023 15:13 Відповісти
Треба негайно запровадити судочинство Великої Британії в Україні, так як це було в Ємиратах, та звільнити 100% судову гілку влади зрадників, злодіїв, хабарників та мерзотників.
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19.06.2023 15:14 Відповісти
Тобто, санкції будуть вічно.
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19.06.2023 15:56 Відповісти
Ні, санкції війно не можуть бути, бо через декілька років не стане Засрашки в такому вигляді, в якому вона є сьогодні. А платити за те, що натворив прийдеться.
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19.06.2023 16:15 Відповісти
Молодці британці! ЄС знов пасе задніх.
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19.06.2023 16:41 Відповісти
 
 