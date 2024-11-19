Великобритания объявила о новых санкциях против российских граждан и организаций, причастных к похищению украинских детей

Правительство Великобритании на тысячный день полномасштабного вторжения России в Украину ввело новые санкции против десяти физических и юридических лиц, причастных к незаконной депортации украинских детей.

Об этом сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.

Отмечается, что новый пакет санкций против тех, кто воплощает агрессивную политику российского президента Владимира Путина по насильственной депортации украинских детей, лишении их украинской идентичности и привлечении их в дальнейшем к войне против Украины.

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"Ни один ребенок не должен быть использован, как пешка, в войне, но то, что президент Путин выбрал мишенью украинских детей, свидетельствует о том, как далеко он готов зайти в своей миссии, чтобы стереть Украину и ее народ с лица земли", - убежден министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Санкции ввели против десяти физических и юридических лиц, в частности - российских чиновников и молодежных организаций РФ. Среди них - российская молодежная военно-патриотическая милитарная организация "Юнармия", основанная минобороны РФ, "Авангард"; российский гимнаст Никита Нагорный, который возглавляет "Юнармию"; директор российского центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" Игорь Казарезов; депутат фейковой Херсонской областной думы Андрей Сабинов; руководитель херсонского регионального штаба "Юнармии" Серафим Иванов; бывший фейковый "министр образования Запорожской области" Елена Шапурова; Валентина Лаврик, которая руководит образовательными процессами во временно оккупированном Крыму; "директор" Херсонского детдома Татьяна Завальская, которая помогала РФ с похищением украинских детей и "директор" Олешковского интерната Виталий Сук.

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В июне 2022 года и июле 2023 года Великобритания ввела санкции против 11 физических и 1 юридического лица за причастность к принудительной депортации украинских детей, в частности - против уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

Напомним, 17 марта 2023 года судьи Международного уголовного суда (МУС) выдали ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в военных преступлениях в виде незаконных депортации и перемещения населения, в том числе - детей, с оккупированной территории Украины, по меньшей мере с 24 февраля 2022 года.

Украина верифицировала более 19 тысяч депортированных и/или принудительно перемещенных детей.