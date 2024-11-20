УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11650 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 082 2

Бійці "Хартії" знищили БМ "Град", броньовану техніку і ліквідували особовий склад окупантів. ВIДЕО

Бійці "Хартії" 13-ої бригади Національної гвардії України у складі Гвардії наступу знищили БМ "Град", броньовану техніку і ліквідували особовий склад окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у телеграм-каналі бригади.

Також дивіться: Окупант клює носом в окопі, поки на нього летить український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) Національна гвардія (1528)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава НацГвардії!
показати весь коментар
20.11.2024 23:23 Відповісти
Хартія все краще і краще! Як не легко це даєтьться... Пам'ятаємо 47-му(
показати весь коментар
20.11.2024 23:27 Відповісти
 
 