Бійці "Хартії" знищили БМ "Град", броньовану техніку і ліквідували особовий склад окупантів. ВIДЕО
Бійці "Хартії" 13-ої бригади Національної гвардії України у складі Гвардії наступу знищили БМ "Град", броньовану техніку і ліквідували особовий склад окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у телеграм-каналі бригади.
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Luk Viktor
показати весь коментар20.11.2024 23:23 Відповісти Мені подобається 3
Владислав Сварчевський
показати весь коментар20.11.2024 23:27 Відповісти Мені подобається 3
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