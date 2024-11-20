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Окупант клює носом в окопі, поки на нього летить український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Бійці 65-ої окремої механізованої бригади знищили ударом дрона-камікадзе ворожий мотоцикл, а також ліквідували двох російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один солдат марно намагався підстрелити з автомата безпілотник, а інший просто дрімав в окопі та не помітив атаки українського дрона.

Також дивіться: Російський загарбник намагається підстрелити наш дрон і за мить йому на голову прилітає боєприпас. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) 65 ОМБр (32)


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Топ коментарі
+6
І як сон в українській землі ?
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20.11.2024 22:03
+3
пєтух кокнувся
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20.11.2024 22:03
+3
Саме цікаве проспав.
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20.11.2024 22:27
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І як сон в українській землі ?
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20.11.2024 22:03 Відповісти
Доброго вечера, мы з україни
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21.11.2024 00:46 Відповісти
пєтух кокнувся
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20.11.2024 22:03 Відповісти
А я лягу - прилягу
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20.11.2024 22:07 Відповісти
Ронінам дяка!!!
А те дурко просто втомилося тікета до накабздону чекати - "Страшний сон" москаля...
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20.11.2024 22:08 Відповісти
дрон на "живця" клюнув, "улов" в чорний мішок.
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20.11.2024 22:08 Відповісти
Саме цікаве проспав.
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20.11.2024 22:27 Відповісти
Молився, але не встиг попросити пробачення за гріхи....
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20.11.2024 22:35 Відповісти
Проснулся, *****??
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21.11.2024 00:14 Відповісти
... а перед ним Йося горланит!
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21.11.2024 13:15 Відповісти
 
 