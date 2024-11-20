Окупант клює носом в окопі, поки на нього летить український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Бійці 65-ої окремої механізованої бригади знищили ударом дрона-камікадзе ворожий мотоцикл, а також ліквідували двох російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один солдат марно намагався підстрелити з автомата безпілотник, а інший просто дрімав в окопі та не помітив атаки українського дрона.

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