Оккупант клюет носом в окопе, пока на него летит украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО
Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады уничтожили ударом дрона-камикадзе вражеский мотоцикл, а также ликвидировали двух российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один солдат тщетно пытался подстрелить из автомата беспилотник, а другой просто дремал в окопе и не заметил атаки украинского дрона.
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