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Новости Видео Война
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Оккупант клюет носом в окопе, пока на него летит украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады уничтожили ударом дрона-камикадзе вражеский мотоцикл, а также ликвидировали двух российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один солдат тщетно пытался подстрелить из автомата беспилотник, а другой просто дремал в окопе и не заметил атаки украинского дрона.

Смотрите также: Российские солдаты объяснили свою миссию на войне: "Дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3542) 65 ОМБр (32)


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Топ комментарии
+6
І як сон в українській землі ?
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20.11.2024 22:03
+3
пєтух кокнувся
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20.11.2024 22:03
+3
Саме цікаве проспав.
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20.11.2024 22:27
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І як сон в українській землі ?
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20.11.2024 22:03 Ответить
Доброго вечера, мы з україни
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21.11.2024 00:46 Ответить
пєтух кокнувся
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20.11.2024 22:03 Ответить
А я лягу - прилягу
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20.11.2024 22:07 Ответить
Ронінам дяка!!!
А те дурко просто втомилося тікета до накабздону чекати - "Страшний сон" москаля...
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20.11.2024 22:08 Ответить
дрон на "живця" клюнув, "улов" в чорний мішок.
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20.11.2024 22:08 Ответить
Саме цікаве проспав.
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20.11.2024 22:27 Ответить
Молився, але не встиг попросити пробачення за гріхи....
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20.11.2024 22:35 Ответить
Проснулся, *****??
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21.11.2024 00:14 Ответить
... а перед ним Йося горланит!
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21.11.2024 13:15 Ответить
 
 