Пограничники 4-й комендатуры в течение суток взяли в плен двух оккупантов, которым удалось выжить во время "мясных штурмов" наших позиций на Купянском направлении. Оба рядовые, стрелки - представители 1-й танковой армии 15-й отдельной мотострелковой бригады.

Во время отражения этих двух штурмов погибли и получили тяжелые ранения десяток оккупантов, но именно этим двум российским солдатам удалось попасть в плен, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты объяснили свою миссию на войне: по их словам, российские военные не понимают, для чего они ведут войну против украинцев.

"Я думаю, что просто дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше. Из-за этого он кладет в эту землю очень много неплохих людей" - говорит пленный.

Напомним, сегодня мы сообщали, что в Курской области Галицкие десантники во время одного из неудачных вражеских штурмов, ликвидировали большое количество противника, а тех, кто уцелел, взяли в плен.

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