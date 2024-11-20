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Новости Видео Война
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Российские солдаты объяснили свою миссию на войне: "Дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше". ВИДЕО

Пограничники 4-й комендатуры в течение суток взяли в плен двух оккупантов, которым удалось выжить во время "мясных штурмов" наших позиций на Купянском направлении. Оба рядовые, стрелки - представители 1-й танковой армии 15-й отдельной мотострелковой бригады.

Во время отражения этих двух штурмов погибли и получили тяжелые ранения десяток оккупантов, но именно этим двум российским солдатам удалось попасть в плен, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты объяснили свою миссию на войне: по их словам, российские военные не понимают, для чего они ведут войну против украинцев.

"Я думаю, что просто дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше. Из-за этого он кладет в эту землю очень много неплохих людей" - говорит пленный.

Напомним, сегодня мы сообщали, что в Курской области Галицкие десантники во время одного из неудачных вражеских штурмов, ликвидировали большое количество противника, а тех, кто уцелел, взяли в плен.

Смотрите также: Воины контрразведки СБУ поразили 67 единиц тяжелого вооружения врага, среди них: танки, ББМ, БТР, МТЛБ. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6432) плен (2610)


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Топ комментарии
+5
***** вирішив своїх хробаків позбутися і у нього це виходе поки нарід не зрозуміє що він їх найстрашніший ворог.
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20.11.2024 19:19
+2
Передаите дяді вові шо для нього 2 Х 1 хватить з головою
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20.11.2024 19:43
+2
врут что каются. Поняли, что их подельники уже подохли и задрали лапы. Сразу не сдались - мочить.
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20.11.2024 20:04
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***** вирішив своїх хробаків позбутися і у нього це виходе поки нарід не зрозуміє що він їх найстрашніший ворог.
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20.11.2024 19:19 Ответить
І вибріхуватися не вміють…
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20.11.2024 19:28 Ответить
А ти, мурло, вирішив грошей прихопити на вбивствах і мародерстві!
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20.11.2024 19:28 Ответить
та брешуть вони. особливо кулеметник.
І якщо виявиться що бреше - ноги переламати. Першого можна цілого залишити, там хоч якісь зачатки розуму.
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20.11.2024 19:30 Ответить
От тільки "обоє рядові" кажуть про мужика й бабу, а коли й той, і той - мужик, то кажуть обидва.
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20.11.2024 19:31 Ответить
"...представники 1-ої танкової армії 15-ої окремої мотострілецької бригади." Джерело:

Ні хуана собі!
У рашистів вже окрема мотострілецька бригада має у своєму складі танкову армію!
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20.11.2024 19:31 Ответить
От такі "професійні" журналісти (анані..ти) в Україні.
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21.11.2024 15:26 Ответить
"Ваєнниє аборзєватєлі".
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21.11.2024 16:44 Ответить
та кіко тому ввх землі треба? Півметра вкапали, решта лишили назовні, бронзовою фарбою полили і буде, як живий!
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20.11.2024 19:35 Ответить
Передаите дяді вові шо для нього 2 Х 1 хватить з головою
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20.11.2024 19:43 Ответить
да мне поххххх с какой он бригады и тем более полка !!!! они наших до трусов и расстреливают !!! их за ноги и на СТОЛБ !!!
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20.11.2024 19:48 Ответить
Все в цих вбивць по Достоєвскому - "тварь я дрожащая или право имєю..", право на вбивство, зґвалтування, мародерство, якого вони так довго чекали. Питердерский "дядя Вовочка" здесь не при чому, він їм сказав "да, - имеете", ї вся їх сутність вилізла назовні.
Нема серед них "неплохих людей" як ї людяності.
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20.11.2024 20:02 Ответить
врут что каются. Поняли, что их подельники уже подохли и задрали лапы. Сразу не сдались - мочить.
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20.11.2024 20:04 Ответить
ликвидировали большое количество противника, Ходит наш защитник по полю с миссией Бога, и решает кто уцелел, а кто нет.
Слава ЗСУ.
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20.11.2024 20:22 Ответить
Сьоднішні журналісти по-дитячому вірять і тішаться з "Гілер капут!" на новий лад?
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20.11.2024 20:24 Ответить
Ви даремно займаєте час,пишучи про цей непотріб.
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20.11.2024 20:49 Ответить
Хочеться звернутись до лаптєногих фразою Хрущова: "Ви што, гаспада, підараси?"
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20.11.2024 21:17 Ответить
Та нє!
Вовочка бабла вирішив хапнути у Вовочкі, який вирішив "зємліцей разжітьса".
Вовочка проти іншого Вовочкі?
Здається, це корєфани....Тож поки Вовочка з Банкової не буде на палі - Вовочку з Москви нам не здолати...
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20.11.2024 21:21 Ответить
Питання:
- Крым чей?
- Хуьло это кто?
А потім із цим відео на обмін...
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20.11.2024 22:05 Ответить
Та ні, то не "дядя". То ви підари кровожадні, горіти вам всім в пеклі!
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20.11.2024 23:10 Ответить
Где-то уже было... дядя. .Володя ......
Есть один ежедневно планы рождает ...
Волею идиотов стал главнокомандующим....
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20.11.2024 23:55 Ответить
Для чого ви їх в полон берете?
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21.11.2024 00:34 Ответить
Ви що , кінчені ідіоти. Вони йшли на штурм вас вбити, а ви їх в полон. Який це ідот такий милоствий? Шкода що кацапюга його не затрьохсотив. Тоді він вже більше в полон не брав би. Який обмінний фонд Кого обмінювати? Всі українські полонені вже присмерті. От недавно писали, що кацапи віддали тіла 560 українських військових. То ви що, дійсно думаєте, що кацапи ходили по полях і збирали тіла? Та віддали тіла закатованих полонених.
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21.11.2024 00:57 Ответить
Топишь за , чтоб наши вели себя как орки, то есть расстреливали пленных, а потом такие видео крутились по мордор-тв и мотивировали больше орков идти на войну?
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21.11.2024 01:54 Ответить
Іди воюй. Чому сидиш в інтернеті, гуманістка грьобана?
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21.11.2024 14:35 Ответить
А шо два куба вовочке мало будя?
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21.11.2024 09:26 Ответить
"Дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше"

Дядя вова захотів? А вони на захотіли "дать п..зди хахлам"?
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21.11.2024 15:22 Ответить
--Світила психології--достеменно дослідили й встановили--всі коротуни-НЕдоростки --вражені однією. спільною. бацилою- хворью : надмірними амбіціями. самозакоханністю...манією велечі-неповторністю!!!
А всі ми--приречені. терпеливо. варитися в соку їх дуркуватості...
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21.11.2024 17:53 Ответить
 
 