Российские солдаты объяснили свою миссию на войне: "Дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше". ВИДЕО
Пограничники 4-й комендатуры в течение суток взяли в плен двух оккупантов, которым удалось выжить во время "мясных штурмов" наших позиций на Купянском направлении. Оба рядовые, стрелки - представители 1-й танковой армии 15-й отдельной мотострелковой бригады.
Во время отражения этих двух штурмов погибли и получили тяжелые ранения десяток оккупантов, но именно этим двум российским солдатам удалось попасть в плен, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупанты объяснили свою миссию на войне: по их словам, российские военные не понимают, для чего они ведут войну против украинцев.
"Я думаю, что просто дядя Вовочка захотел заграбастать себе землицы побольше. Из-за этого он кладет в эту землю очень много неплохих людей" - говорит пленный.
Напомним, сегодня мы сообщали, что в Курской области Галицкие десантники во время одного из неудачных вражеских штурмов, ликвидировали большое количество противника, а тех, кто уцелел, взяли в плен.
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І якщо виявиться що бреше - ноги переламати. Першого можна цілого залишити, там хоч якісь зачатки розуму.
Ні хуана собі!
У рашистів вже окрема мотострілецька бригада має у своєму складі танкову армію!
тердерский "дядя Вовочка" здесь не при чому, він їм сказав "да, - имеете", ї вся їх сутність вилізла назовні.
Нема серед них "неплохих людей" як ї людяності.
Слава ЗСУ.
Вовочка бабла вирішив хапнути у Вовочкі, який вирішив "зємліцей разжітьса".
Вовочка проти іншого Вовочкі?
Здається, це корєфани....Тож поки Вовочка з Банкової не буде на палі - Вовочку з Москви нам не здолати...
- Крым чей?
- Хуьло это кто?
А потім із цим відео на обмін...
Есть один ежедневно планы рождает ...
Волею идиотов стал главнокомандующим....
Дядя вова захотів? А вони на захотіли "дать п..зди хахлам"?
А всі ми--приречені. терпеливо. варитися в соку їх дуркуватості...