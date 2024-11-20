Наши десантники взяли в плен 26 оккупантов в Курской области: "9 дней учений, автомат в зубы, 4 дня в лесу и беги воюй". ВИДЕО
Галицкие десантники продолжают пополнять обменный фонд, беря в плен российских солдат в Курской области. Следовательно, во время одного из неудачных вражеских штурмов бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ликвидировали немалое количество противника, а те, кто уцелел, решили сдаться.
На опубликованном видео - рассказ двух бойцов подразделения "Шторм Z": бывшие заключенные, которых после подписания контракта и десятидневной подготовки отправили на войну в Украину, однако после встречи с украинскими десантниками они решили сдаться в плен и рекомендуют поступать так и своим согражданам, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я - отброс общества, нас туда погнали на растерзание. Обещали, что все у нас будет, а по факту: 9 дней, автомат в зубы, 4 дня в лесу и беги воюй, где на тебя падают боеприпасы со всех сторон и ты не знаешь, как выбежать", - рассказал один из пленных.
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Орки выглядят на этом видео настолько мерзкими дикими тварями, что западноевропейские жители, которые не видели орков в реальной жизни, не знают их мерзость и дикость на личном опыте, вполне могут подумать, что данное видео - это постановка украинской военной пропаганды.
Из жителей стран ЕС только латыши, эстонцы, литовцы, поляки знают на своём опыте, что такое эти сатанинские мордорские твари.
А їм похир, як вони виглядають. Вони живі, а українці мертві. І після лікування та обміну, вони знову прийдуть вас вбивати, і знову попадуть до лохів у полон і знову в обмін. От біда, що обмін відбувається живих кацапів на тіла українських закатованих полонених. Український лохізм нікуди не зник. Так саме лохізм. Хто вам топче вуха про обмінний фонд? Ваша ж зрадницька влада. Це вони локшиною про обмінний фонд, всякими конвенціями рятують життя ворогам українського народу (не своїм ворогам," СВАІМ БРАТІШКАМ"). Багато наміняли? Вже немає де зберігати цей "обмінний фонд". Коли Україна впаде (а до цього все і йде), то всей цей "обмінний фонд" поїде до кацапії без жодного обміну (при чому за укрїнські кошти, або в Європу), бо не буде на кого міняти та ще й Україна їм виплатить компенсації за працю перебуваючи в тюрмі. Це ж ГУМАННО. Вони працювали. От така весела картинка чекає українців в майбутньому.
Вірити їм не можна.
просто сразу с пунктов сбора погнали на убой все 20 дивизий московского "народного ополчения", сформированных из пожилых белобилетников, не имевших никакой минимальной военной подготовки.
Известный драматург Виктор Розов вспоминал, что 8-ая дивизия народного ополчения, в которой он оказался, была полностью уничтожена и пленена в первом же бою 4 октября 1941 года.
Бой длился всего лишь около 3-х часов: примерно с 9 утра до 12 :
за это время дивизия численностью 14 тысяч человек просто перестала существовать.
Їм похир, як вони виглядають. Вони живі, а українці мертві. І після лікування та обміну, вони знову прийдуть вас вбивати, і знову попадуть до лохів у полон і знову в обмін. От біда, що обмін відбувається живих кацапів на тіла українських закатованих полонених. Український лохізм нікуди не зник. Так саме лохізм. Хто вам топче вуха про обмінний фонд? Ваша ж зрадницька влада. Це вони локшиною про обмінний фонд, всякими конвенціями рятують життя ворогам українського народу (не своїм ворогам," СВАІМ БРАТІШКАМ"). Багато наміняли? Вже немає де зберігати цей "обмінний фонд". Коли Україна впаде (а до цього все і йде), то всей цей "обмінний фонд" поїде до кацапії без жодного обміну (при чому за укрїнські кошти, або в Європу), бо не буде на кого міняти та ще й Україна їм виплатить компенсації за працю перебуваючи в тюрмі. Це ж ГУМАННО. Вони працювали. От така весела картинка чекає українців в майбутньому.
Як би не обмін.