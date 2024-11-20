Наши десантники взяли в плен 26 оккупантов в Курской области: "9 дней учений, автомат в зубы, 4 дня в лесу и беги воюй". ВИДЕО

Галицкие десантники продолжают пополнять обменный фонд, беря в плен российских солдат в Курской области. Следовательно, во время одного из неудачных вражеских штурмов бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ликвидировали немалое количество противника, а те, кто уцелел, решили сдаться.

На опубликованном видео - рассказ двух бойцов подразделения "Шторм Z": бывшие заключенные, которых после подписания контракта и десятидневной подготовки отправили на войну в Украину, однако после встречи с украинскими десантниками они решили сдаться в плен и рекомендуют поступать так и своим согражданам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я - отброс общества, нас туда погнали на растерзание. Обещали, что все у нас будет, а по факту: 9 дней, автомат в зубы, 4 дня в лесу и беги воюй, где на тебя падают боеприпасы со всех сторон и ты не знаешь, как выбежать", - рассказал один из пленных.

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