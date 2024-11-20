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Новости Видео Война
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Наши десантники взяли в плен 26 оккупантов в Курской области: "9 дней учений, автомат в зубы, 4 дня в лесу и беги воюй". ВИДЕО

Галицкие десантники продолжают пополнять обменный фонд, беря в плен российских солдат в Курской области. Следовательно, во время одного из неудачных вражеских штурмов бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ликвидировали немалое количество противника, а те, кто уцелел, решили сдаться.

На опубликованном видео - рассказ двух бойцов подразделения "Шторм Z": бывшие заключенные, которых после подписания контракта и десятидневной подготовки отправили на войну в Украину, однако после встречи с украинскими десантниками они решили сдаться в плен и рекомендуют поступать так и своим согражданам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я - отброс общества, нас туда погнали на растерзание. Обещали, что все у нас будет, а по факту: 9 дней, автомат в зубы, 4 дня в лесу и беги воюй, где на тебя падают боеприпасы со всех сторон и ты не знаешь, как выбежать", - рассказал один из пленных.

Смотрите также: Воины контрразведки СБУ поразили 67 единиц тяжелого вооружения врага, среди них: танки, ББМ, БТР, МТЛБ. ВИДЕО

Автор: 

плен (2610) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150) Курск (1098)


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Топ комментарии
+32
Тепер під дебілів косять хоча їм і не потрібно бо вони і є такими.
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20.11.2024 18:55
+30
Шо тільки кацапсина не розкаже, щоб його не вбили і обміняли.
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20.11.2024 19:00
+24
Роздягніть і розстріляйте нах !!!!!!!!!!!!!!
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20.11.2024 19:05
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Тепер під дебілів косять хоча їм і не потрібно бо вони і є такими.
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20.11.2024 18:55 Ответить
...полонені в курській області орки, как-би, нє сільно "окупанти", але все одно гарний обмінний фонд...
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20.11.2024 20:12 Ответить
"Оскара"!!!
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20.11.2024 23:23 Ответить
Орки выглядят на этом видео настолько мерзкими дикими тварями, что европейские жители, которые не видели орков в реальной жизни, не знают их мерзость и дикость на личном опыте, вполне могут подумать, что данное видео - это постановка украинской военной пропаганды.
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21.11.2024 10:09 Ответить
Шо тільки кацапсина не розкаже, щоб його не вбили і обміняли.
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20.11.2024 19:00 Ответить
😂до сліз...
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20.11.2024 19:00 Ответить
,, ... понять и простить..."
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20.11.2024 19:02 Ответить
👎
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21.11.2024 14:56 Ответить
Роздягніть і розстріляйте нах !!!!!!!!!!!!!!
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20.11.2024 19:05 Ответить
Тихо бо зараз налетять ніззя наших треба мінять ми нє кацапи…. Поки вони не зрозуміють що їх в полон не беруть також от тоді може і подумають як наших розстрілювать.
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20.11.2024 19:09 Ответить
У співвідношенні 1:10 щодо розстріляних наших.
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20.11.2024 19:42 Ответить
Дивлюсь ї не бачу людей, це якись істоти, якись пекельни потвори яким сатана дав можливість розмовляти але лишив мозку, серця, відчуттів.
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20.11.2024 19:06 Ответить
Леониду респект за точность характеристики сатанинских выродков:

Орки выглядят на этом видео настолько мерзкими дикими тварями, что западноевропейские жители, которые не видели орков в реальной жизни, не знают их мерзость и дикость на личном опыте, вполне могут подумать, что данное видео - это постановка украинской военной пропаганды.

Из жителей стран ЕС только латыши, эстонцы, литовцы, поляки знают на своём опыте, что такое эти сатанинские мордорские твари.
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21.11.2024 10:15 Ответить
Орки выглядят на этом видео настолько мерзкими дикими тварями

А їм похир, як вони виглядають. Вони живі, а українці мертві. І після лікування та обміну, вони знову прийдуть вас вбивати, і знову попадуть до лохів у полон і знову в обмін. От біда, що обмін відбувається живих кацапів на тіла українських закатованих полонених. Український лохізм нікуди не зник. Так саме лохізм. Хто вам топче вуха про обмінний фонд? Ваша ж зрадницька влада. Це вони локшиною про обмінний фонд, всякими конвенціями рятують життя ворогам українського народу (не своїм ворогам," СВАІМ БРАТІШКАМ"). Багато наміняли? Вже немає де зберігати цей "обмінний фонд". Коли Україна впаде (а до цього все і йде), то всей цей "обмінний фонд" поїде до кацапії без жодного обміну (при чому за укрїнські кошти, або в Європу), бо не буде на кого міняти та ще й Україна їм виплатить компенсації за працю перебуваючи в тюрмі. Це ж ГУМАННО. Вони працювали. От така весела картинка чекає українців в майбутньому.
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21.11.2024 14:53 Ответить
+100500!!!
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21.11.2024 14:57 Ответить
Бідненькі, нещасні, начальством обіжєниє, а хто ж розстрілює військовополонених українців, марсіяни? Рашисти гірші фашистів.
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20.11.2024 19:09 Ответить
Наших просто розстрілюють. А цим "отбросам" дають висловлюватися, вислуховують
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20.11.2024 19:09 Ответить
А їм похир, як вони виглядають. Вони живі, а українці мертві. І після лікування та обміну, вони знову прийдуть вас вбивати, і знову попадуть до лохів у полон і знову в обмін. От біда, що обмін відбувається живих кацапів на тіла українських закатованих полонених. Український лохізм нікуди не зник. Так саме лохізм. Хто вам топче вуха про обмінний фонд? Ваша ж зрадницька влада. Це вони локшиною про обмінний фонд, всякими конвенціями рятують життя ворогам українського народу (не своїм ворогам," СВАІМ БРАТІШКАМ"). Багато наміняли? Вже немає де зберігати цей "обмінний фонд". Коли Україна впаде (а до цього все і йде), то всей цей "обмінний фонд" поїде до кацапії без жодного обміну (при чому за укрїнські кошти, або в Європу), бо не буде на кого міняти та ще й Україна їм виплатить компенсації за працю перебуваючи в тюрмі. Це ж ГУМАННО. Вони працювали. От така весела картинка чекає українців в майбутньому.
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21.11.2024 14:55 Ответить
сиктим башка і на палку - знали куди йдуть....
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20.11.2024 19:10 Ответить
вони завжди ******* і *******.
Вірити їм не можна.
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20.11.2024 19:11 Ответить
Так цікаво я б слухав і слухав ..Але нижче пости новин почитайте , що вони з нашими роблять
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20.11.2024 19:12 Ответить
До речі ,чомусь давненько вже згадували про хочужитєй .
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20.11.2024 19:35 Ответить
Єдину правду сказав що вони "отбросы общества , дебилы " , притому всі поголовно, вся їх недокраїна підорастія
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20.11.2024 19:25 Ответить
Ой не знаю, чи це правда. Я щось не памятаю, щоби кацапи коли їздили в Україну на заробітки, а от українці їздили в кацапію, поки та не "перекрила їм кисень". Подивіться на статистику про середні та мінімальні зарплати в кацапії та Україні. Так, вони багато пють, але це в глибинках, а великі міста живуть досить пристойно. Дай боже Нью Йорку досягти такого порядку та чистоти, яка панує в Москві. Не потрібно насміхатись з ворога, бо ворог дійсно дуже потужній.
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21.11.2024 15:05 Ответить
Роги спиляй .
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21.11.2024 16:14 Ответить
Інтелегентна людина надає коментарі згідно своїх поступків до свого чоловіка.
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21.11.2024 17:25 Ответить
9 дней то еще много , в ссср при мобилизации предполагалось трое суток на сколачивание подразделений, получение всего имущества и вперед за орденами а орки ж правопреемниками себя объявили так что нечего рассказывать про "тяжелое детство".
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20.11.2024 19:29 Ответить
Осенью 1941 и летом 1942 гг даже и никаких 3-х суток не тратили на сколачивание подразделений:

просто сразу с пунктов сбора погнали на убой все 20 дивизий московского "народного ополчения", сформированных из пожилых белобилетников, не имевших никакой минимальной военной подготовки.

Известный драматург Виктор Розов вспоминал, что 8-ая дивизия народного ополчения, в которой он оказался, была полностью уничтожена и пленена в первом же бою 4 октября 1941 года.

Бой длился всего лишь около 3-х часов: примерно с 9 утра до 12 :

за это время дивизия численностью 14 тысяч человек просто перестала существовать.
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21.11.2024 10:25 Ответить
Имелась ввиду работа по отработке развертывания частей и соединений приписным составом (запас первой категории- до 35 лет) в 70-80 годах. А нам такое ж не нужно, у нам все друзья особенно с востока.
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21.11.2024 17:25 Ответить
Поплачуться кацапи, дочекаються обміну і знову підуть вбивати українців. Кацап завжди залишиться кацапом, довінри до нього нуль.
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20.11.2024 19:30 Ответить
Рашисти розстріляли групу українських військовополонених, які потрапили в оточення на Курщині Джерело: (с)
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20.11.2024 19:43 Ответить
мы ЗНАЕМ , что наших пленных они убивают , а мы ,,играем,, в благородство и МНИМЫЙ обменный фонд , после войны их и так ВСЕХ на ВСЕХ обменяют !!! их НАДО утопить в их крови ,чтоб их дети не пришли к нам снова !!!((( с орками по другому никак !!!((( в их крови топить !!!(((
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20.11.2024 19:43 Ответить
О це молодець. Я підтримцю тебе друже повнісю.
Їм похир, як вони виглядають. Вони живі, а українці мертві. І після лікування та обміну, вони знову прийдуть вас вбивати, і знову попадуть до лохів у полон і знову в обмін. От біда, що обмін відбувається живих кацапів на тіла українських закатованих полонених. Український лохізм нікуди не зник. Так саме лохізм. Хто вам топче вуха про обмінний фонд? Ваша ж зрадницька влада. Це вони локшиною про обмінний фонд, всякими конвенціями рятують життя ворогам українського народу (не своїм ворогам," СВАІМ БРАТІШКАМ"). Багато наміняли? Вже немає де зберігати цей "обмінний фонд". Коли Україна впаде (а до цього все і йде), то всей цей "обмінний фонд" поїде до кацапії без жодного обміну (при чому за укрїнські кошти, або в Європу), бо не буде на кого міняти та ще й Україна їм виплатить компенсації за працю перебуваючи в тюрмі. Це ж ГУМАННО. Вони працювали. От така весела картинка чекає українців в майбутньому.
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21.11.2024 15:08 Ответить
Кацап іди на.. !
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21.11.2024 16:15 Ответить
Покормили хоть? Кофе? Сигаретку?
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20.11.2024 19:46 Ответить
Столько профессий, не счесть. Аж контракт подписал.
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20.11.2024 20:12 Ответить
Так ви ж все мати хотіли... Парні шлі к успєху
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20.11.2024 21:18 Ответить
Наші "западенці-заробітчани" зустріли справжніх заробітчан,може їм запропонувати мити дупи в гейропі замість повернення до рабсії,а потім спалити ***** в діжці з гімном?
Як би не обмін.
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20.11.2024 21:20 Ответить
Ескалація від кого? Від кацапляндії? Це ж найкращий друг Угорщини
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21.11.2024 09:46 Ответить
наші полонили, а кцпи наших розстріляли.... мені здається після випадків розстрілу, потрібно тиждень полонених не брати - у нас і так обмінний фонд ого-го, а скоро ще один санаторій будуть їм будувати
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21.11.2024 10:38 Ответить
НЕОБХОДИМО ДИЗУ КИДАТЬ ЧТО КИТАЙЦЫ ЗА НАС ВОЮЮТ !)
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21.11.2024 10:44 Ответить
тю, лапті, вам шо СВО нє нравица???
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21.11.2024 12:12 Ответить
Що з ними зроблять ЗЕленський і Творожний? Вірно,відвезуть в медико-санітарні центри (табори)росполонених,помиють,вилікують їм зуби,грибок,трипер тощо,будуть годувати олів"є,ухою,гурьевской кашей,доведуть до кондиції і "обміняють" на якихось лівих терпил з гордою назвою "наші герої"...
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21.11.2024 17:34 Ответить
НАХЙ ОНИ НАМ НАДО !?) ИХ И ТАК УЖЕ ДОХЯ !!! ПАЦАНЫ В РОЗВЕДКЕ ИХ В ПЛЕН НЕ БЕРУТ !!!
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21.11.2024 17:53 Ответить
МЫ ЧТО ИХ ВЫРАЩИВАТЬ ДОЛЖНЫ !?)
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21.11.2024 17:56 Ответить
А що кращі зараз бігають по селах Донеччини та встромлюють свій аквафреш на кожному підвалі ! Такі ж ******.... І з такою підготовкою, але щастить - не потрапляють під гарячу руку ЗСУ. Ми втрачаємо території, ТРЯСЦЯ. А взамін отримуємо колишніх "атброси опчєства".
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21.11.2024 19:17 Ответить
Чому їх досі не повісили
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22.11.2024 10:36 Ответить
 
 