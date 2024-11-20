РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6213 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 170 3

Воины контрразведки СБУ поразили 67 единиц тяжелого вооружения врага, среди них: танки, ББМ, БТР, МТЛБ. ВИДЕО

Воины из Департамента военной контрразведки Службы безопасности поразили 67 единиц тяжелого вооружения врага с помощью ударных дронов. Только в последнее время им удалось атаковать: 11 танков, 27 ББМ, 2 БМП, 2 БТР и 1 МТЛБ, 20 артсистем и 2 РСЗО БМ-21 "Град", ЗРК "Стрела-10" и ЗУ-23-2.

Кроме того, было уничтожено: спутниковый комплекс РЭБ "Пика - С", 2 станции РЭБ "Поле-21" и антенну РЭБ "Поле-21", РЛС "Подлет К-1" и РЛС "Небо-М", 39 огневых позиций и укреплений, 72 единицы военного транспорта и инженерной техники, 5 минометов, 12 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Полесский десантник снял разбросанные трупы российских морпехов в лесу на Курщине: "Вот это - одиннадцатый русский ванька". ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19901) танк (2256) уничтожение (6931) БТР (364) РСЗО (195) БМП (401) ЗРК (200) ББМ (25)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову не по дєрьмаку.
показать весь комментарий
20.11.2024 18:07 Ответить
Забивати цвяхи леп-топом? Нормальне нау-хау.Тоді дайте потужним менеджерам( 5-6) по жезлу ,нехай зранку регулюють рух у Києві
показать весь комментарий
20.11.2024 19:46 Ответить
Контррозвідка???
Знищує танки???
*****, це дійсно те, що має робити контррозвідка?
Поясніть мені, цей лютий треш до яких пір буде у цьому ********** цирку?
показать весь комментарий
20.11.2024 21:14 Ответить
 
 