Воины контрразведки СБУ поразили 67 единиц тяжелого вооружения врага, среди них: танки, ББМ, БТР, МТЛБ. ВИДЕО
Воины из Департамента военной контрразведки Службы безопасности поразили 67 единиц тяжелого вооружения врага с помощью ударных дронов. Только в последнее время им удалось атаковать: 11 танков, 27 ББМ, 2 БМП, 2 БТР и 1 МТЛБ, 20 артсистем и 2 РСЗО БМ-21 "Град", ЗРК "Стрела-10" и ЗУ-23-2.
Кроме того, было уничтожено: спутниковый комплекс РЭБ "Пика - С", 2 станции РЭБ "Поле-21" и антенну РЭБ "Поле-21", РЛС "Подлет К-1" и РЛС "Небо-М", 39 огневых позиций и укреплений, 72 единицы военного транспорта и инженерной техники, 5 минометов, 12 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
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Знищує танки???
*****, це дійсно те, що має робити контррозвідка?
Поясніть мені, цей лютий треш до яких пір буде у цьому ********** цирку?