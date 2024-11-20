Полесский десантник снял разбросанные трупы российских морпехов в лесу на Курщине: "Вот это - одиннадцатый русский ванька". ВИДЕО

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины в очередной раз уничтожили подразделение 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота РФ на Курщине.

Российские морпехи пытались штурмовать позиции Полесских десантников, но были ликвидированы, сообщает Цензор.НЕТ.

Полесский десантник снял разбросанные трупы российских морпехов и насчитал более 10 ликвидированных солдат: "Вот это одиннадцатый "русский ванька", еще трое таких - рядом", - сказал наш боец.

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