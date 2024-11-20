Полесский десантник снял разбросанные трупы российских морпехов в лесу на Курщине: "Вот это - одиннадцатый русский ванька". ВИДЕО
Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины в очередной раз уничтожили подразделение 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота РФ на Курщине.
Российские морпехи пытались штурмовать позиции Полесских десантников, но были ликвидированы, сообщает Цензор.НЕТ.
Полесский десантник снял разбросанные трупы российских морпехов и насчитал более 10 ликвидированных солдат: "Вот это одиннадцатый "русский ванька", еще трое таких - рядом", - сказал наш боец.
Топ комментарии
+37 Wild MadDog
показать весь комментарий20.11.2024 16:47
+34 Bad Robot
показать весь комментарий20.11.2024 16:50
+15 Amber
показать весь комментарий20.11.2024 16:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вдалої праці Вам, КОЗАКИ!
так тримати і бережіть себе 🙁