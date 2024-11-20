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Полесский десантник снял разбросанные трупы российских морпехов в лесу на Курщине: "Вот это - одиннадцатый русский ванька". ВИДЕО

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины в очередной раз уничтожили подразделение 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота РФ на Курщине.

Российские морпехи пытались штурмовать позиции Полесских десантников, но были ликвидированы, сообщает Цензор.НЕТ.

Полесский десантник снял разбросанные трупы российских морпехов и насчитал более 10 ликвидированных солдат: "Вот это одиннадцатый "русский ванька", еще трое таких - рядом", - сказал наш боец.

Смотрите также: Бойцы спецбатальона "Шквал" из 28-й ОМБр зачищают окопы на вражеской позиции: "Блиндаж слева! Русские, вы здесь?!". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6931) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Курск (1098)


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Топ комментарии
+37
гарне, душевне кіно
вдалої праці Вам, КОЗАКИ!
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20.11.2024 16:47
+34
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20.11.2024 16:50
+15
Наші Воїни Герої 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
так тримати і бережіть себе 🙁
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20.11.2024 16:59
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гарне, душевне кіно
вдалої праці Вам, КОЗАКИ!
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20.11.2024 16:47 Ответить
Наші Воїни Герої 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
так тримати і бережіть себе 🙁
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20.11.2024 16:59 Ответить
Вы как с миллионерами обращаетесь?
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20.11.2024 16:48 Ответить
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20.11.2024 16:50 Ответить
А записали б його Іоаном, був би Іоанька...
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20.11.2024 16:52 Ответить
Дохлих кацапів багато не буває. Чим більше їх здохне ти чистіше земля буде. Але на жаль їхні свиноматки поки ще поросяться... Правда кажуть вже не так як раніше бо немає кому запліднення робити, хіба шо китайці з корейцями почуть...
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20.11.2024 17:00 Ответить
Так іскуствєнно осємєнять тоже можно
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20.11.2024 18:04 Ответить
А воно нам треба?
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20.11.2024 18:06 Ответить
Бобр ванька курва
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20.11.2024 17:03 Ответить
Нарід замість "95 бригади" десантників вибрав "95 квартал" sцикунів.
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20.11.2024 17:40 Ответить
Чекаємо 810-го ваньку із 810 бригади (а можливо уже дивізія)
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20.11.2024 17:57 Ответить
ну що ви таке гарне відео так рано виклали? Потрібно було десь у 22.00 викласти, щоб перед сном подивитися і щоб гарні сни потім снилися. Тьфу на вас!
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20.11.2024 18:09 Ответить
"Ось це одинадцятий "руський ванька" = 11 лад
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20.11.2024 18:18 Ответить
Все по плану, все по графику, все как ми любим.........
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20.11.2024 18:39 Ответить
пацан , нам в тылу это уже не ИНТЕРЕСНО !!!(((( ты бы сам не ходил и не искал своими ногами ЛЕПЕСТОК !!! нам на эти трупы насрать , нам БОЛЬШЕ хочется чтоб ты ЖИЛ и был целым и невредимым !!! так что береги себя и не снимай этих уродов , мы вам верим !!!
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20.11.2024 18:41 Ответить
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20.11.2024 19:12 Ответить
Поліський десантник з голосом розпакувальника на ютубі...це майстер клас...
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20.11.2024 19:20 Ответить
Ну до чого ж приємно дивитись на дохлих кацапів!
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20.11.2024 19:51 Ответить
За что смерть приняли? И жить не жили и сдохли, как собаки
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20.11.2024 19:55 Ответить
Я так гриби шукаю у Путилі чи Барчі.
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20.11.2024 20:29 Ответить
810-е морГпехи!💀💀💀💀💀
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21.11.2024 13:43 Ответить
 
 