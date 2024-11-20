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Новости Видео Война
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Бойцы спецбатальона "Шквал" из 28-й ОМБр зачищают окопы на вражеской позиции: "Блиндаж слева! Русские, вы здесь?!". ВИДЕО

Воины специального батальона "Шквал" 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода провели успешную штурмовую операцию, стабилизировав ситуацию на одном из участков на торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы отбили у россиян позицию, ликвидировав двух оккупантов. Еще двое сдались в плен, остальные захватчики сбежали.

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Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) Торецк (455) 28 отдельная механизированная бригада (187) бой (165)


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Голос нашого бійця дуже впевнений,
на таких тримається фронт.
Молимось за вас.
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20.11.2024 12:59 Ответить
"Бліндаж ліворуч!
Рускіє вьі здєсь?
ГРАНАТА!"
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20.11.2024 13:08 Ответить
в конце видео - блиндаж бетонный впечатляет, кто построил ?
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20.11.2024 13:14 Ответить
Лицарям шана!
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20.11.2024 13:24 Ответить
Нет тут уззких, мы башкиры.
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20.11.2024 13:54 Ответить
це були настоящіє кромскіє бикі.
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21.11.2024 05:23 Ответить
 
 