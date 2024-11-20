Бойцы спецбатальона "Шквал" из 28-й ОМБр зачищают окопы на вражеской позиции: "Блиндаж слева! Русские, вы здесь?!". ВИДЕО

Воины специального батальона "Шквал" 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода провели успешную штурмовую операцию, стабилизировав ситуацию на одном из участков на торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы отбили у россиян позицию, ликвидировав двух оккупантов. Еще двое сдались в плен, остальные захватчики сбежали.

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