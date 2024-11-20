Бійці спецбатальйону "Шквал" із 28-ї ОМБр зачищають окопи на ворожій позиції: "Бліндаж ліворуч! Русские, вы здесь?!". ВIДЕО

Воїни спеціального батальйону "Шквал" 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу провели успішну штурмову операцію, стабілізувавши ситуацію на одній із ділянок на торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці відбили у росіян позицію, ліквідувавши двох окупантів. Ще двоє здалися у полон, а решта загарбників утекли.

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