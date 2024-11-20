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Бійці спецбатальйону "Шквал" із 28-ї ОМБр зачищають окопи на ворожій позиції: "Бліндаж ліворуч! Русские, вы здесь?!". ВIДЕО

Воїни спеціального батальйону "Шквал" 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу провели успішну штурмову операцію, стабілізувавши ситуацію на одній із ділянок на торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці відбили у росіян позицію, ліквідувавши двох окупантів. Ще двоє здалися у полон, а решта загарбників утекли.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці зачистили дві ворожі позиції поблизу Новогродівки та Миколаївки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) Торецьк (459) 28 окрема механізована бригада (187) бій (163)


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Голос нашого бійця дуже впевнений,
на таких тримається фронт.
Молимось за вас.
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20.11.2024 12:59 Відповісти
"Бліндаж ліворуч!
Рускіє вьі здєсь?
ГРАНАТА!"
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20.11.2024 13:08 Відповісти
в конце видео - блиндаж бетонный впечатляет, кто построил ?
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20.11.2024 13:14 Відповісти
Лицарям шана!
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20.11.2024 13:24 Відповісти
Нет тут уззких, мы башкиры.
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20.11.2024 13:54 Відповісти
це були настоящіє кромскіє бикі.
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21.11.2024 05:23 Відповісти
 
 