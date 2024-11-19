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Українські бійці зачистили дві ворожі позиції поблизу Новогродівки та Миколаївки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські бійці зачистили дві ворожі позиції поблизу Новогродівки та Миколаївки на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій опублікований у соцмережах.

"Відмінно зрежисовану виставу розіграли перед окупантами воїни 425-го окремого штурмового батальйону "СКАЛА". Українські штурмовики зачистили одразу дві ворожі позиції на Покровському напрямку: на околицях Новогродівки та Миколаївки. Перед початком атаки бійці відвернули увагу супротивника за допомогою маневру, використавши бронетранспортер M1117", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) бій (165) Миколаївка (1) Новогродівка (3)


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19.11.2024 16:33 Відповісти
Следующий за вашим коммент уже от какого-то говномета, таки увидел зрада
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19.11.2024 17:52 Відповісти
Власне саме цей перший комент і спровокував написати щось зрадофобське) Тут було сумно і порожньо, хоча бій насправді проведений тактично професійно і бездоганно. Героям слава!
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19.11.2024 20:45 Відповісти
Так а це, а що сталось далі з тими безіменними позиціями, ми їх віджали чи просто настрибнули і повернулися, якась історія без логічного фіналу?
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19.11.2024 16:50 Відповісти
може віджали а може всі діри попідривали і залишили в сіряку - і тепер пітори там не зможуть закріпитись нормально
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19.11.2024 17:03 Відповісти
Позиція - це не просто окопи та люди. Це, в першу чергу, на даній війні - РЕБ та РЕР. Впевнений, ці позиції були вибрані для зачистки не просто так, а тому що "ламали" систему оборони на даній дільниці нашим. Тепер кацапам знов прийдеться через всю сіру зону ломитися до цих позицій, тягти техніку, тягти батареї, тягти БК та продукти. І все це - під вогнем та протидією ЗСУ. Займе це години чи дні - не важливо, важливо, що задачі виконані, тактичний стан оборони покращений, втрат немає.
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19.11.2024 17:39 Відповісти
Вибач, шо тобі не відзвітували! Сирському догану передам! Ти, головне, тримайся, бо без тебе на фронті ну ні як не розберуться...
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19.11.2024 19:05 Відповісти
Героям слава !
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19.11.2024 17:18 Відповісти
 
 