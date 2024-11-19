Українські бійці зачистили дві ворожі позиції поблизу Новогродівки та Миколаївки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські бійці зачистили дві ворожі позиції поблизу Новогродівки та Миколаївки на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій опублікований у соцмережах.

"Відмінно зрежисовану виставу розіграли перед окупантами воїни 425-го окремого штурмового батальйону "СКАЛА". Українські штурмовики зачистили одразу дві ворожі позиції на Покровському напрямку: на околицях Новогродівки та Миколаївки. Перед початком атаки бійці відвернули увагу супротивника за допомогою маневру, використавши бронетранспортер M1117", - зазначає у коментарі автор публікації.

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