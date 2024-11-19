Украинские бойцы зачистили две вражеские позиции около Новогродовки и Николаевки на Покровском направлении. ВИДЕО

Украинские бойцы зачистили две вражеские позиции вблизи Новогродовки и Николаевки на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий опубликована в соцсетях.

"Отлично срежиссированный спектакль разыграли перед оккупантами воины 425-го отдельного штурмового батальона "СКАЛА". Украинские штурмовики зачистили сразу две вражеские позиции на Покровском направлении: в окрестностях Новогродовки и Николаевки. Перед началом атаки бойцы отвлекли внимание противника с помощью маневра, использовав бронетранспортер M1117", - отмечает в комментарии автор публикации.

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