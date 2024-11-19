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Украинские бойцы зачистили две вражеские позиции около Новогродовки и Николаевки на Покровском направлении. ВИДЕО

Украинские бойцы зачистили две вражеские позиции вблизи Новогродовки и Николаевки на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий опубликована в соцсетях.

"Отлично срежиссированный спектакль разыграли перед оккупантами воины 425-го отдельного штурмового батальона "СКАЛА". Украинские штурмовики зачистили сразу две вражеские позиции на Покровском направлении: в окрестностях Новогродовки и Николаевки. Перед началом атаки бойцы отвлекли внимание противника с помощью маневра, использовав бронетранспортер M1117", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) бой (163) Николаевка (1) Новогродовка (3)


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19.11.2024 16:33 Ответить
Следующий за вашим коммент уже от какого-то говномета, таки увидел зрада
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19.11.2024 17:52 Ответить
Власне саме цей перший комент і спровокував написати щось зрадофобське) Тут було сумно і порожньо, хоча бій насправді проведений тактично професійно і бездоганно. Героям слава!
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19.11.2024 20:45 Ответить
Так а це, а що сталось далі з тими безіменними позиціями, ми їх віджали чи просто настрибнули і повернулися, якась історія без логічного фіналу?
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19.11.2024 16:50 Ответить
може віджали а може всі діри попідривали і залишили в сіряку - і тепер пітори там не зможуть закріпитись нормально
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19.11.2024 17:03 Ответить
Позиція - це не просто окопи та люди. Це, в першу чергу, на даній війні - РЕБ та РЕР. Впевнений, ці позиції були вибрані для зачистки не просто так, а тому що "ламали" систему оборони на даній дільниці нашим. Тепер кацапам знов прийдеться через всю сіру зону ломитися до цих позицій, тягти техніку, тягти батареї, тягти БК та продукти. І все це - під вогнем та протидією ЗСУ. Займе це години чи дні - не важливо, важливо, що задачі виконані, тактичний стан оборони покращений, втрат немає.
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19.11.2024 17:39 Ответить
Вибач, шо тобі не відзвітували! Сирському догану передам! Ти, головне, тримайся, бо без тебе на фронті ну ні як не розберуться...
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19.11.2024 19:05 Ответить
Героям слава !
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19.11.2024 17:18 Ответить
 
 