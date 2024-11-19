Украинские воины уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью $25 миллионов на Донецком направлении. ВИДЕО

Силы беспилотных систем продолжают уничтожать вражеские системы противовоздушной обороны.

Операторы 412 ОББпС "NEMESIS" обнаружили и поразили ЗРК "Тор-М2" на Донецком направлении. Эти комплексы являются важным элементом вражеской противовоздушной обороны, а их стоимость достигает около 25 миллионов долларов за единицу, передает Цензор.НЕТ.

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