Украинские воины уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью $25 миллионов на Донецком направлении. ВИДЕО
Силы беспилотных систем продолжают уничтожать вражеские системы противовоздушной обороны.
Операторы 412 ОББпС "NEMESIS" обнаружили и поразили ЗРК "Тор-М2" на Донецком направлении. Эти комплексы являются важным элементом вражеской противовоздушной обороны, а их стоимость достигает около 25 миллионов долларов за единицу, передает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто зараз освоїть випуск АІ автономні беспілотні системи великого радіусу дії, то буде мати більше можливостей, чим з атомною зброєю, яку як ми бачимо уже ніхто не збирається приміняти тому що розуміє що це повний хаос який обернеться і проти нього. Це так як хімзброя в другу світову, всі її мали але ніхто не приміняв.