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Украинские воины уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью $25 миллионов на Донецком направлении. ВИДЕО

Силы беспилотных систем продолжают уничтожать вражеские системы противовоздушной обороны.

Операторы 412 ОББпС "NEMESIS" обнаружили и поразили ЗРК "Тор-М2" на Донецком направлении. Эти комплексы являются важным элементом вражеской противовоздушной обороны, а их стоимость достигает около 25 миллионов долларов за единицу, передает Цензор.НЕТ.

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уничтожение (6916) ЗРК (200) Силы беспилотных систем (92)


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Це ******* війна, один копійчаний беспілотник і декілька мін знищують техніку, яка по-перше дороговартісна а по друге займає час на виготовлення.

Хто зараз освоїть випуск АІ автономні беспілотні системи великого радіусу дії, то буде мати більше можливостей, чим з атомною зброєю, яку як ми бачимо уже ніхто не збирається приміняти тому що розуміє що це повний хаос який обернеться і проти нього. Це так як хімзброя в другу світову, всі її мали але ніхто не приміняв.
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19.11.2024 23:00 Ответить
Кацапи , ідіть до пекла і не мішайте украінцям нормально жити і розвиватися в демократичній державі 😕
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19.11.2024 23:13 Ответить
 
 