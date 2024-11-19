Бойцы ССО Украины уничтожили базирование расчета вражеских БпЛА на юге с помощью дронов-камикадзе "Дикие Шершни". ВИДЕО

На временно оккупированном юге Украины бойцы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого обнаружили базирование вражеского расчета БпЛА и уничтожили его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники атаковали вражескую цель дронами-камикадзе "Дикие Шершни". Поддержите сбор для изготовления новых беспилотников.

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