Бойцы ССО Украины уничтожили базирование расчета вражеских БпЛА на юге с помощью дронов-камикадзе "Дикие Шершни". ВИДЕО
На временно оккупированном юге Украины бойцы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого обнаружили базирование вражеского расчета БпЛА и уничтожили его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники атаковали вражескую цель дронами-камикадзе "Дикие Шершни". Поддержите сбор для изготовления новых беспилотников.
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Amber
показать весь комментарий19.11.2024 21:23 Ответить Мне нравится 6
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий19.11.2024 21:36 Ответить Мне нравится 5
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