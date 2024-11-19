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Бойцы ССО Украины уничтожили базирование расчета вражеских БпЛА на юге с помощью дронов-камикадзе "Дикие Шершни". ВИДЕО

На временно оккупированном юге Украины бойцы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого обнаружили базирование вражеского расчета БпЛА и уничтожили его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники атаковали вражескую цель дронами-камикадзе "Дикие Шершни". Поддержите сбор для изготовления новых беспилотников.

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Автор: 

уничтожение (6916) ССО (526) Дикие шершни (226)


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,,Дикі шершні"- вам щира подяка і респект за чудову роботу 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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19.11.2024 21:23 Ответить
Ссучье гнездо!
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19.11.2024 21:36 Ответить
 
 